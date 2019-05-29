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 Политика Украины, Экономика
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 Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Россия незаконно использует принадлежащие Украине месторождения газа в оккупированном Крыму и добыла на них 9,2 млрд кубометров газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас Россия использует недра 9 месторождений,принадлежащие украинской компании "Черноморнефтегаз".

"РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб ", - сообщила Светлана Нежнова, генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз".

Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

"Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на истощение", - отметила Нежнова.

Послеоккупации Крыма НАК "НАфтогаз Украины" потерял там буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания.

"Убытки оцениваем в 5 млрд долл., поэтому "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - отметили в НАК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3129534
 
 
 Топ комментарии
 
а "вышки бойка"... (именные))) как-то забылись уже?
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ну то в международный суд подайте что ли.за 5 лет оккупации так ничего и не сделали. торговых партнеров боялись потревожить. мародеры дребаные
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хотел сказать не добытого, а украденого
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Интересно, а как они учет ведут добытого газа. Просто, если от потолка взять цифры, то в суде это не будет считаться уликой
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Красти ,вбивати та брехати-то все кацапські риси.Це все чим займаються касаби останні 900 років Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5031
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Які 900років? Максимум 400! Це по-перше. А по-друге: вони таким чином, треба визнати, досягли набагато вищих результатів ніж українці! Іншими словами українцям життєво необхідно припинити толірастити і почати досягати державності БУДЬ-ЯКИМИ МЕТОДАМИ!
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чтобы укрась газ его нужно сначала добыть, логично?
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А они что делают? Или в Украине не знают мощностей своих вышек?
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Во-первых, там у кацапов тоже ведётся статистика, учёт.
Но в судах запросто проканывает возможность (паспортная мощность) газодобывающей вышки. И будут платить потом. Или газом отдавать, но уже больше.
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це тільки для тебе і тобі подібних "секрет" а у бізнесі то не секрет ...ГРОШІ завжди "світяться" ... це тільки ми думаємо що можна щось вкрасти і не попастися ...але ви того не вчили
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Дуже просто - створена кацапами кримська газова компанія публікує звітність іноді...
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ну то в международный суд подайте что ли.за 5 лет оккупации так ничего и не сделали. торговых партнеров боялись потревожить. мародеры дребаные
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А потом по дешевке сдают Европе, а мы уже купляем Европейський Газ...))
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а "вышки бойка"... (именные))) как-то забылись уже?
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Я считаю, что это самая перспективная тема для Гааги. Просто самый настоящий сыр.
Ведь наши установки , в том числе и вышки бойко - никак даже со всеми скрепами и натяжками нельзя назвать 'наследием ' нарассеи. Нужна только политическая воля , и рашку можно порвать на этой теме. Чистой воды наглая кража.
Слямжено 9 месторождений !!! Может, это и есть причина оккупауции крыма , так как наша энергетическая независимость - смерть русрфашистов.
Единственное, так это было пятилетние молчание ягнят от мародеров. Ведь эту тема не сегодня узнали СМИ . При этом были попытки с банковой продать вышки бойко рашке по сходной цене. Все равно , что продать преступнику основную улику.
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добытый газ ...аренда украинских вышек...там не 5 млрд...там поболе...
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За цей вкладений газ, краще всього прийняти розрахунок Краснодарським краєм Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5025
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это не рабсея украла ,а представители опоблока в сговоре с куйлом ,зная,что будет окупация Крыма ,купили по указанию куйла буровые за деньги украинского народа....
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для трубных крыс, которые пыжжат гасиз транзитной трубы такие объемы курям на смех
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а банда мародеров будочников пять лет вообще молчали, как будто и не крали тот газ. Вывод один-в доле！
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Будка пять лет молчала. Забыли, наверное, про такие козыри у нас ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз
 
 
 
 
 
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