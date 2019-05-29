 Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
Сейчас Россия использует недра 9 месторождений,принадлежащие украинской компании "Черноморнефтегаз".
"РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб ", - сообщила Светлана Нежнова, генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз".
Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины.
"Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на истощение", - отметила Нежнова.
Послеоккупации Крыма НАК "НАфтогаз Украины" потерял там буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания.
"Убытки оцениваем в 5 млрд долл., поэтому "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - отметили в НАК.
Но в судах запросто проканывает возможность (паспортная мощность) газодобывающей вышки. И будут платить потом. Или газом отдавать, но уже больше.
Ведь наши установки , в том числе и вышки бойко - никак даже со всеми скрепами и натяжками нельзя назвать 'наследием ' нарассеи. Нужна только политическая воля , и рашку можно порвать на этой теме. Чистой воды наглая кража.
Слямжено 9 месторождений !!! Может, это и есть причина оккупауции крыма , так как наша энергетическая независимость - смерть русрфашистов.
Единственное, так это было пятилетние молчание ягнят от мародеров. Ведь эту тема не сегодня узнали СМИ . При этом были попытки с банковой продать вышки бойко рашке по сходной цене. Все равно , что продать преступнику основную улику.