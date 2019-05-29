 Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя международный скандал и заявления личного адвоката президента США Руди Джулиани и генпрокурора Юрия Луценко, Лещенко отметил, что "ажиотаж большой, но здесь нет противостояния меня и генпрокурора".

"Есть генпрокурор, который не хочет уходить с должности и который решил зацепиться за это кресло. Кресло, куда его посадил любимый кум путем манипуляции с украинскими законами, открывшей двери для человека без высшего юридического образования на место главного законника в стране. Точка", - заявил нардеп.

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"Луценко вовлек часть американского истеблишмента в кампанию по своей защите на месте генпрокурора с тем, чтобы создать необходимое давление на новоизбранного президента Зеленского. К этой же кампании он подключил своего подчиненного Назара Холодницкого, который обязан Луценко сохранением на должности, потому что, напомню, что год назад в Украине случился громкий скандал. Специализированный прокурор был разоблачен в незаконных действиях: блокировании следствия НАБУ, срыве процессуальных действий, давлении на суд. Сам Луценко обещал и анонсировал подозрение Холодницкому. Но спустя несколько недель это подозрение улетучилось. И после этого подконтрольная самому Луценко КДКП (квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров) сохранила Холодницкому должность, а Холодницкий - сдался в плен Луценко. Вот такая история. Поэтому мы имеем на сегодняшний день уникальную ситуацию, когда генпрокурор цепляется за должность вопреки публичному желанию новоизбранного президента иметь другого человека в этом кресле", - утверждает Лещенко.

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Поную версию интервью с Сергеем Лещенко: "Превращение Украины в банановую республику достигло новых высот - никем не уполномоченный гражданин США Джулиани указывает украинскому президенту, с кем иметь дело, а с кем - нет" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

По словам Луценко, расследование началось после того, как украинский депутат Борислав Розенблат опубликовал аудиозапись со словами высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов (Артема Сытника. - Ред.) о том, что его ведомство слило финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Парламентарий также добился решения суда о том, что передача документов является по сути "незаконным вмешательством в американскую избирательную кампанию".

Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

Также Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.