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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1535) Лещенко (564) Луценко (7503) ПР (11266) США (15004) Холодницкий (620) Трамп (2260) черная бухгалтерия (41) Джулиани (21)

 Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что Юрий Луценко вовлек часть американского истеблишмента в кампанию по своей защите на месте Генпрокурора с тем, чтобы создать необходимое давление на новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя международный скандал и заявления личного адвоката президента США Руди Джулиани и генпрокурора Юрия Луценко, Лещенко отметил, что "ажиотаж большой, но здесь нет противостояния меня и генпрокурора".

"Есть генпрокурор, который не хочет уходить с должности и который решил зацепиться за это кресло. Кресло, куда его посадил любимый кум путем манипуляции с украинскими законами, открывшей двери для человека без высшего юридического образования на место главного законника в стране. Точка", - заявил нардеп.

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"Луценко вовлек часть американского истеблишмента в кампанию по своей защите на месте генпрокурора с тем, чтобы создать необходимое давление на новоизбранного президента Зеленского. К этой же кампании он подключил своего подчиненного Назара Холодницкого, который обязан Луценко сохранением на должности, потому что, напомню, что год назад в Украине случился громкий скандал. Специализированный прокурор был разоблачен в незаконных действиях: блокировании следствия НАБУ, срыве процессуальных действий, давлении на суд. Сам Луценко обещал и анонсировал подозрение Холодницкому. Но спустя несколько недель это подозрение улетучилось. И после этого подконтрольная самому Луценко КДКП (квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров) сохранила Холодницкому должность, а Холодницкий - сдался в плен Луценко. Вот такая история. Поэтому мы имеем на сегодняшний день уникальную ситуацию, когда генпрокурор цепляется за должность вопреки публичному желанию новоизбранного президента иметь другого человека в этом кресле", - утверждает Лещенко.

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Поную версию интервью с Сергеем Лещенко: "Превращение Украины в банановую республику достигло новых высот - никем не уполномоченный гражданин США Джулиани указывает украинскому президенту, с кем иметь дело, а с кем - нет" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

По словам Луценко, расследование началось после того, как украинский депутат Борислав Розенблат опубликовал аудиозапись со словами высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов (Артема Сытника. - Ред.) о том, что его ведомство слило финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Парламентарий также добился решения суда о том, что передача документов является по сути "незаконным вмешательством в американскую избирательную кампанию".

Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

Также Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3129531
 
 
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Лещенко, что ты куришь? С тобой клоун поделился?
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Как по мне , то Лещенко - просто гнида.
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Где-то по соседству и Бигус живёт ?
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Лещенко, что ты куришь? С тобой клоун поделился?
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Журнашлюха бородатая ,тебе поверить,себя же обмануть
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Соседней. Они там не только цветут, но уже и это...пахнут.
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(К)Лещенко - просто мразь.Ни чести,ни совести.
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перлы этого ЦЕНЗУРА - все равно что ведро помоев. Еще один Шарий
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ссыкотно сергуне становится, прям какая-то американская удавка. А может даже удав.
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Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9138как вкусней приготовить леща по-американски? Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9138
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кинути "щенка" у окроп ...три дні варити змінюючи кожну годину воду ...а потім все те "варево" вилити за хлівом і помити казана ...
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..Певно .!.Югік повинен ще всі *гешефти свинарчуків * покрити !
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это генетическое, ген воровства = ген прокурор ))
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Лещенко по профессии-журналист расследователь.Неудивительно,за свою журналистскую жизнь стока грязи на власти накопал,что даже в США в тюрьму садятся,тока не унас.Лещенко- молодец.Хорошие щупальца имеет.Даже Трамп его боится.
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трамп вам лично рассказал??или есть его твиттер??
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А ещё Луценко коррумпировал Трампа!!! И тот плотно сидит на крючке у Луценко!!!! А ещё он пьет кровь не винных младенцев!!!!
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Краткий перечень порохоботов, почитай передай другому:
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ALEX BLACK 81798d64
Alexandr Slavich
aquarius580
459c2008
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Serega 62
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Viktor Stecenko
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Гыг с Вами
Изя Кацман 8830303a
Люцифер
Павло Макаренко
Підлога Маккартні
ПП Укусов
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Свiтлана Пухка
Сидор Лютый 9d9acd27
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Той Що Греблі Рве
Феофан Шариков
Червоно-Чорний
Чинганчгук
Юрий Бойко a136a074
Юрій Ан
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как же я про тебя забыл, сейчас исправлю.
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Игорь!!!! Беня оштрафует!!!! Кипу заберет и обрезание отменит!!!!
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Схоже включать Квартирного в список "слуг Коломойського" тільки так. Знатне зілля курить. То Порох у них керував всім світом, тепер на його місце Луцик став. Круто! США на побігеньках у якихось український паршивців. Цікаво, як це у зебілів в голові укладається. )))
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Не, ну кто думает, что Луценко не цепляется за кресло? Пишите, что он патриот, хочет спасти страну, не стесняйтесь, пишите, покажите свою дурь.
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А всё ради того, чтобы уберечь соевую задницу от нар- до парламентских выборов. Ради этого каГтавый бухарь готов лишить Украину её главного стратегического партнера- США. Нет слов, мразь такая!
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"Ради сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко" - барыга Луценко родился и вырос в мусорской семье, воровать и предавать у него в генах, и изменить здесь ничего нельзя, государство всегда у мусоров в долгу.
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CroccFirenko! Не ідеальний прокурор за час незалежної України. АЛЕ КРАЩИЙ ЗА ІНШИХ. ЗРОБИВ БІЛЬШЕ, МОЖЕ НЕ ВСЕ, ЩОБ ХОТІЛОСЯ УКРАЇНЦЯМ.Кращий та патріотичніший за Лещенка,підлабузника Колом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРади сохранения должности Генпрокурора Луценко вовлек истеблишмент США и "взял в плен" Холодницкого для давления на Зеленского, - Лещенко
 
 
 
 
 
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