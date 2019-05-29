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 30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен, - "Слідство.Інфо"

Еще 2 млн партии перевела общественная организация "Лига волонтеров", зарегистрированная полгода назад. Ее руководительница не смогла ответить на вопрос журналистов о том, помогала ли партия политсиле.

Источники финансирования партии "Слуга народа" исследовали журналисты-расследователи программы "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" ранее называлась "Партией решительных изменений". Ее основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 новым председателем стал Иван Баканов. Тогда же партии дали имя одноименного сериала производства студии "Квартал-95".

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Баканов стал первым заместителем председателя Службы безопасности, а партию возглавил Дмитрий Разумков - советник Зеленского.

В первом квартале 2019 года украинцы пожертвовали на партию почти 27 млн гривен. Еще 2 миллиона заплатила создана в конце 2018 общественная организация.

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Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4600 гривен. В конце 2018 еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 000 гривен. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности, "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс". Один из них, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей - "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

В отчете "Слуги народа" за первый квартал этого года журналисты насчитали 30 "физлиц". При этом одни и те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через время повторяли перевод.

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Например, киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

Зарегистрированная только в декабре 2018 общественная организация "Лига Волонтеров" в этом году перечислила партии 2 миллиона гривен. Руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, чем они занимаются: "Как все общественные организации, осуществляем финансовую помощь на территории АТО, людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь".

Перевод в пользу "Слуги народа" она прокомментировать не смогла.

"Мне нужно уточнить в бухгалтерии, я такого просто не знаю. Я не смогу дать исчерпывающую информацию. Мне надо идти в финансовый отдел и разбираться с этим вопросом", - сказала Кострийчук и посоветовала журналистам написать запрос.

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При этом партия "Слуга народа" смогла себе позволить выступить спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в ЦИК - 2,5 миллиона гривен. А также оплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.

Кроме того, партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 тысяч гривен. И отдала 330 тысяч за пользование помещением компании "Киностолица", которая входит в группу "95 Квартал".

За организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более чем 200 тысяч гривен.

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Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" - бесплатно. Это - спонсорская помощь, которую оценили в 27 000 гривен за три месяца.

Кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве у компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение - у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

Также журналисты программы "Схемы" застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в ​​Киеве. Данных об этом помещения в финотчете партии нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3129530
 
 
 Топ комментарии
 
Кто эти люди?
Как обычно маникюрша, водитель и лифтер скинулись по миллиону?
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Зубожилая страна...зубожилые люди...до чего довел страну клятый Порошенко.....
В то время когда люди пухнут с голоду...покупая всего по пол вареничка.... находятся такие которые тратят миллионы....
Вот пример опухшего с голоду чувака....
30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6676
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Так с каждым и будет, говорящим ЗЕ, смирительная рубашка и консилиум врачей, включая окулиста, психиатра и нарколога
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и проктолога, чтоб установить ориентацию
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Для тебя в порядке исключения, нужно видать, слишком напрягаеш его.
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Они не говорят, а фантазируют про мессию Зелемойского, у которого главное достижение - вернул гражданство Саакашвили, которого разыскивают правоохранительные органы Грузии...
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Кто эти люди?
Как обычно маникюрша, водитель и лифтер скинулись по миллиону?
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это честнейший из честнейших "пролитариев" (проходимцев) ...більш ніш впевнений що їхня рідня живе де небуть у "жабокричах" і про "міліЙОни" тільки по телеку чула у "серіалах" ...
податкова ...Ф А С С С ...
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они честно заплатили 5% налога на прибыль. Ну и 1 - 2% заработали.
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Ни минуты не сомневаюсь. "Слуга народа" - партия воров и проституток.
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30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен

вот,вам и яркий пример ,когда заработал лифт - сразу и бабло посыпалось)))
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И это только парикмахеры, парковщики еще шифруются...
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Ну, есть еще кассиры и просто безработные

Юлька удавиться от злости, что не ей перепало
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"Лига волонтеров" говорите........... ну-ну.
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Прошлась по интернету........ссылки на «Лига волонтеров» ведут в Казахстан или об этой «организации» только то, что она (организация)«пожертвовала» деньги на «Слуга народа»........☹️
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"Ее руководительница не смогла ответить на вопрос журналистов о том, помогала ли партия политсиле."
))))
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Сложно конечно после слов "Как все общественные организации, осуществляем финансовую помощь на территории АТО, людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь" придумать как причислить Зе-беню к людям, которые воюют в АТО.
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Комментарий удалила=>звучит как-то ☹️☹️☹️
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Всё правильно, надо держать марку и ни в коем случае не быть похожими на ту свору, которая тут правила бал 5 лет. Нужна объективная критика, можно и нужно с элементами сарказма и юмора.......... ну в силу особенностей самого объекта критики.
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Зубожилая страна...зубожилые люди...до чего довел страну клятый Порошенко.....
В то время когда люди пухнут с голоду...покупая всего по пол вареничка.... находятся такие которые тратят миллионы....
Вот пример опухшего с голоду чувака....

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Ще тоха геращенко є. Теж пухне з голоду 30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8723 І Фіма, скільки ж років він пухне в верховній раді.
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Зависть и нежелание работать, основная черта характера троллей-провокаторов.
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Работаю...и до вовы клована работал...и после него буду работать....
А завидовать разжиревшему чуваку мне нет причин....
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говорят оно застряло в кресле и его возят везде вместе с ним

30 українців пожертвували цього року партії "Слуга народу" майже 27 млн ​​гривень, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5546
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Эта безобразно жирнючая морда тоже из пернато-воробьиного племени, представитель которого продал Христа.
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Интересно было бы увидеть список фамилий этой тридцатки,или в Украине лишь 30 олигархов?
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Жаль, были бы деньги, то пожертвовал бы пару миллионов.
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Тю, почки продай свои, и всей своей семьи, вот и бабулесы клоуну на марафет.
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Невідомі люди легко переводили гроші партії, яку не знали
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За этими тридцатью сознательными гражданами выглядывают бородатая герцлийская бабушка и ее деловой партнёр Портнов.
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А еще хочется этой булавой долбануть ему по голове.
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"Слуга народа" - партия жуликов и воров!
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Свинарчуки, вот вам материалы, опубликованные Бигусом - работайте. Передавайте в органы прокуратуры, пока там сидит Юга, все расследования будут "честными"
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Просто интересно, неужели они рассчитывали, что это всё не поползёт из щелей? За последние пять лет у нас такой разгул был в тряске нижнего белья, утаить хоть что-то практические невозможно. И это только начали ковырять подноготную Слуги.
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Смотря на то, есть ли в этом крименал. С чисто этической точки зрения - для сторонников это несущественно, а для врагов -существенно. Вот и всё
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население наше **** милиардеры скрытые всех нада потрусить под матрасами налоги не платят уроды и ноют ноют что дорого газ да вода
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Интересно проверить декларации о доходах у этих 30 "зеблагодетелей".
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Никто ничего не жертвует, это всё брехня.
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Який дебіл буде давати гроші на партію.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен, - "Слідство.Інфо"
 
 
 
 
 
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