 Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

Об этом Грановский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - заявил нардеп.

"Не следует искать какой-то сложный подтекст в таком решении, потому что его нет. Я ценю руку помощи коллег, мнение соратников по залу, их энергию, дружбу, а иногда и седые волосы (не имеет отношения к соседу слева). Уверен, нам есть чем гордиться. С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения.Работа была трудной, решения принимались разные, обстоятельства, частью которых мы становились, тоже были зачастую неоднозначными. Как и любой живой, и довольно активный человек, я не всегда разделял решения фракции, но командная игра потому так и называется - все ее члены должны научиться подставлять друг другу плечо. Эта парламентская каденция - первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", - пояснил Грановский, отметив, что сообщит, если будут "какие-то другие новые решения".

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