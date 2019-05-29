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 Политика Украины
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Все про:Блок Петра Порошенко (1635) Грановский (72)

 Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

Неофициальный куратор судов и доверенный адвокат экс-президента Петра Порошенко, нардеп Александр Грановский заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко". Также он отметил, что не намерен вступать в партию "Европейская солидарность".

Об этом Грановский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - заявил нардеп.

"Не следует искать какой-то сложный подтекст в таком решении, потому что его нет. Я ценю руку помощи коллег, мнение соратников по залу, их энергию, дружбу, а иногда и седые волосы (не имеет отношения к соседу слева). Уверен, нам есть чем гордиться. С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения.Работа была трудной, решения принимались разные, обстоятельства, частью которых мы становились, тоже были зачастую неоднозначными. Как и любой живой, и довольно активный человек, я не всегда разделял решения фракции, но командная игра потому так и называется - все ее члены должны научиться подставлять друг другу плечо. Эта парламентская каденция - первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", - пояснил Грановский, отметив, что сообщит, если будут "какие-то другие новые решения". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость", - нардеп от БПП Грановский

Грановский прекратил членство в партии Блок Петра Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129529
 
 
 Топ комментарии
 
Не, это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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В хлеву шатание перед закланием главного кабана.
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Слёзы душат и мешают говорить...... Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 4739
И по совету друзей купил себе место по мажоритарке Харькова последней модели)
Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 9471
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Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

а,вот и первый пассажир социального лифта в "слуге народу")))
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Не, это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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пороховата может пытаться щимиться куда ей хочется. вот только никто ее не возьмет.
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лучшие кенты шоколадного барИги валят с шоколадной посудины.
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пока не начнут активно травить крыс нормальной страны не построить. Я не понимаю, что в Украине нет ледорубов для альпинистов. Ну и .......
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На другой шоколадный титаник!
Как там петя его назвал.....?
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Припинив чи ні а за злочини, скоєні маріонеточним режимом кровавого бариги - доведеться відповідати на рівні з усіма.
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ну перелічи ці злочини? і скажи чи повинен Зеленський порубати пензлі рук цим товаришам!!!
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фу ***.. нет только всеочищающим огнем Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 5524
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ну шо зелибобы примите специалиста в свои ряды?
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они его уже давно приняли)
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В хлеву шатание перед закланием главного кабана.
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Та шо ж такое, из БПП вышел, а в ПЕС не идет. Кидок, наверное, ведь пэтюня фсьо, политтруп. Все там гнилое
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так не берут Порох сказал, что выметет весь мусор. Похоже начал с самых толстых и наглых харь.
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Бугогааааа жжешь мощно😀
Там весь ПЕС мусор рыгоанальный, который нужно в скотомогильник и хлоркой засыпать
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Цікава трансформація: порохоботи лижуть шоколадну дупу, а з них самих виходить в усі отвори тільки гівно )))
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Что-то народ начал активно покидать БПП. Бегут как крысы с тонущего корабля или будут создавать партии - саттелиты БПП.
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Входит в 20-ку самых влиятельных юристов Украины.
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Слёзы душат и мешают говорить...... Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 4739
И по совету друзей купил себе место по мажоритарке Харькова последней модели)
Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко" - Цензор.НЕТ 9471
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не бегут а забиваются во властные щели чтоб еще немного погрызть досок корабля Украина
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Ткач из Радио Свобода проводил журналистское расследование
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"У Александра Грановского есть две дочери, гражданки США - Нонна Александра и Ася Александра". Если шо, можна в Штаты.
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в рамках подготовки к съеду избавляются от балласта

Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 408
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а він часом до Бені в Ізраїль не літав?!)))
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А чего? Вон соя говорит что у них будет 25%. 😷
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Тут не криси,тут шавки побігли з будки,яку збудував Порошенко))Підуть гречкою засівати,бо по списку до ВР ніхто не пройде.
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Давай Сашок, создавай свою партию, ты очень нужен народу Украины. Только переживаю шоб не отощал от титанической работы, на благо простых людей.
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Хм... Дивно. Навіть у Еврейську солідарність не пішов... Пепа скидає одіозний балласт. Мабуть наступного разу Граню побачимо у Хайфі. Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка" - Цензор.НЕТ 3889
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Ну, вот и нарисовался "кошелёк" для партии "Слуга народа" !
Теперь Игорь Валерьевич его босс/партнёр.......
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Напевно запросили як фахівця до партії Порошенка "Європейська солідарність"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"
 
 
 
 
 
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