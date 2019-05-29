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Все про:госзакупки (828) Укроборонпром (703) Чурсин Александр (1)

 На сегодняшний день заказы Минобороны являются убыточными для оборонпрома, сотрудничество должно стать взаимовыгодным, - гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин

Новоназначенный директор ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) Александр Чурсин видит одной из своих первоочередных задач на новой должности переход на взаимовыгодное сотрудничество с военным госзаказчиком с целью более широкого участия ведущего предприятия бронетанкового кластера госконцерна "Укроборонпром" в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях гособоронзаказа (ГОЗ).

"К сожалению, на сегодняшний день заказы Министерства обороны являются убыточными для оборонной промышленности, включая бронетанковую отрасль: оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями", - сказал Чурсин в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому одной из ключевых задач нового менеджмента "Завода им.Малышева" я вижу усиление коммуникаций с военным госзаказчиком с целью перевода оборонной кооперации на взаимовыгодное партнерство с военным ведомством и более широкого нашего участия в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях ГОЗ", - отметил он.

В числе приоритетов руководства завода Чурсин также назвал дальнейшее развитие программ технического перевооружения и производственной концентрации предприятия, повышение уровня автоматизации производственных процессов и внедрения программы управления заказами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новым гендиректором "Завода им. Малышева" назначен Чурсин, - "Укроборонпром"

"На повестке дня также завершение присоединения к "Заводу им. Малышева" ГП "ХКБД" с сохранением за конструкторским бюро функций головного разработчика танковых двигателей", - сообщил Чурсин.

По его словам, основными приоритетами менеджмента остаются также решение задач импортозамещения отрасли, усиление экспортных позиций предприятия на внешних рынках, укрепление кадрового ресурса и обучение персонала, своевременная выплата заработной платы.

"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", - отметил Чурсин, уточнив: в первую очередь речь идет о заказах по производству оборудования для ТЭК.

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Как сообщалось, в среду "Укроборонпром" назначил Чурсина новым директором ГП "Завод им. Малышева" вместо возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя. До этого назначения Чурсин возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3129526
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас новая команда науправляет
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
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Бачиш, як воно? Захищати свою країну - фінансово не вигідно! Для таких, як цей Чурсін військовий стан взагалі не повинен закінчуватись. Воно ж заробляти прийшло. Йому оборонні замовлення рідної країни до лампочки. Новий Саломатін. А що там СБУ на чолі з "другом дєтства" Бакановим? Погоджується з твердженнями цього саботажників?
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План новой власти ясен, о чем свидетельствует назначение Данилюка - развал оборонной промышленности,как таковой,отсюда и развал армии. Выполнить определенные договоренности с Путиным и сдать ему страну, вот для них главное.
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само существование людей с IQ выше среднего, унижает избирателей Зе.
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Вали за поребрик. Ты что забыл в Украине?
Иди целуй Путина, пока есть что пожрать.
А то скоро с голоду помирать будете.
Росстат написал что у 70% россиян есть деньги только на еду и одежду.
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Сейчас новая команда науправляет
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
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Житомирский Бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4 задолго до выборов. И Зеленский тут абсолютно ни при чем.
А вот Свинарчуки - очень даже причем, ибо они активно лоббировали БТР-3, тк на нем гораздо больше расейских комплектующих.
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Те вы хотите сказать, что Зе за неделю работы смог пересмотреть и внедрить новые правила приемки бронекорпусов? Вы существенно поднимаете мое мнение о его организаторских способностях...
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Мля, дебилы. Причем здесь президент? Есть Камбин и премьер. Ручное управление работает в России, Северной Корее и Венесуэле.
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Канешно заказы Минобороны Украины являются убыточными! Хто бы спорил.
Канешно, гораздо выгодней для этой твари (чурсин его ф.и.о.) продавать вооружения в горячие точки... Хто бы сомневался!
Это вас пэдро с турчиновым работать так научили?! Оно и видно...
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при Пете они трудились и делали - молчали и делали, при Зеле распоясались - не может не чего начинать
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А енто тот Чурсин, которого сегодня назначили?
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Ты это кому сейчас порохнявую мантру озвучилнаписал? Для себя наверное, бо на всех адекватных украинцев ваши мантры уже не действуют.

"они работали!... они защищали страну!.." Мы видим их "работу" на собственной шкуре. А их "защиту" четко демонстрирует клан парашенки-свинарчука-пашинского-турчинова.
Не нада пытаться нас дурить.
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Ага - "пэдро с турчиновым чурсина научили", а назначил его Зе-беня. Вот уж действительно странно.
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Девочка, у тебя или не хватает мозгов, или ты находишься просто в неадеквате!
Как мог кого-то назначать Зеленский или Коломойский, когда украинской политикой уже пять лет керует пэтя парашенка?!!
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Белоцерковкий, ну расскажите мне про "Гайок", про БАРЗ (Белоцерковский авиаремонтный завод), про полковника Воробьева . Вы же у нас из БЦ ?
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Бачиш, як воно? Захищати свою країну - фінансово не вигідно! Для таких, як цей Чурсін військовий стан взагалі не повинен закінчуватись. Воно ж заробляти прийшло. Йому оборонні замовлення рідної країни до лампочки. Новий Саломатін. А що там СБУ на чолі з "другом дєтства" Бакановим? Погоджується з твердженнями цього саботажників?
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А вы представляете себе что происходит с предприятиями, которые некоторое продолжительное время работают в убыток? Представляете как это сказывается на обороноспособности?
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Ви в курсі, що країна воює? І що підприємство - власність держави? А як ви вважаєте, під час другої світової війни на Уралі всі підприємства, які випускали танки, літаки, ті ж "Кптюші" працювали задля прибутку? А вам відомий лозунг тих років: "Все для фронту, все для перемоги"? Чи ви просто пишете з іншого боку фронту?
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Вот если бы вы не писали ересь, а немного почитали, то знали бы, что даже в совковой экономике вооружение стоило денег (https://www.5-tv.ru/news/225088/vminoborony-rasskazali-skolko-stoil-t34-vgody-vov/). У нас ситуация иная, особенно принимая во внимание, что люди бесплатно работать не будут, а часть комплектующих закупаются за рубежом. Можно заставить предприятие работать в убыток, вымыть оборотные средства, но что потом? Оно просто остановится. Хорошо это для обороноспособности страны?
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Всю обронку нужно приватизировать, как это сделано во всех номральных странах. Что бы они конкурировали друг с другом, тогда будут прибыльными (если выживут).
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Приватизировать для этого не обязательно!!! Лично я бы не приватизировал морально устаревший з-д им. Малышева. Нужно просто убрать бюрократические препоны и разрешить частным предприятиям производить продукцию военного назначения!
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а что делать с им.Малышева? Речь как раз о нем.
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Модернизировать!!! И срочно!!! Вот только для этого нужны план и специалисты, а так набегут станкоторговцы и втюхают китайское г-но по цене немецкого!!! Нужно для начала построить новые тезнологические цепи, а иначе бабло на ветер!!! Возможно даже имеет смысл просмотреть рынок б/у на западе, но ..... Будет как обычно: г..но за дорого и откат!!!
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В Киеве есть чюдєсный рецепт как поступать с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами.
Завод сносится примерно до уровня 10 - 15 метров ниже уровня грунта, а на его месте строится крисивый жилмассив, с парками, магазинами, аромакавами и эколавками.

Любые другие действия с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами, построеными в центре города, приведут исключительно к отсрочке их мучительной но неизбежной смерти.
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Вы не совсем правы!!! Завод это готовая инфраструктура и очень дорогостоящая!!! Строить на их месте дома есть преступление!!!
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Если завод относительно новый (т.е. украденный в Германии после войны - то это инфраструктура 1947 - 1955 года. А если не очень (т.е. построеный американцами после революции - то это инфраструктура 1929 - 1937 года).
Единственное, что можно использовать во всех этих совеццких заводах - это взлётные полосы, всё остальное - устаревшая никому не нужная, не отапливаемая, не освещённая, не вентилируемая хрень, испускающая ядовитые испарения и изливания, к которой 20-тонная фура должна пхаться через миллионный город.
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Можете привести пример конкретного завода? Например, все краматорские заводы строили американцы. Давайте убьем КЗТС, СКМЗ, НКМЗ? Почему нет?
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А частным предприятиям разрешено производство. Вопрос в другом, предприятие либо лицензию должно покупать у производителя, либо разрабатывать свои образцы. А это не так-то просто.
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Это не прото не просто!!! Это практически не возможно!!! Если конечно вы не имеете связей в Укроборонпроме. Поверьте, кое-что я знаю.
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В принципе возможно, при наличии своего Бюро по разработкам, что раньше именовалось НИИ. Другой вопрос - пройдёт ли утверждение в Укрборонпроме. Проблема в том, что у нас нет частных предприятий такого уровня.
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Со своим КБ конечно нет! А вот достойные разработчики есть. Например, комплекс противопульной невесной брони "Ангел" создало небольшое частное предприятие.
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Ну это несколько другое. Создать комплекс навесной брони из готовых элементов конструктора, разработав грамотную компоновку и создание техники и вооружения не совсем из одного порядка.
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"...оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями ..."
Стандарты возможно менять необходимо, но без военной приемки и ответственности за срыв условий никак нельзя!!!

"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", Источник: https://censor.net.ua/n3129526
Военку херим и начинаем клепать комбайны!!! Это на Малышева уже было!!! В Украине война, дружище!!!
Ну и основной посыл (для тех кто не понял) в том, что бабла еще надо!!!

Вам Снунарчуки не нравились??? Тогда кушайте, не обляпайтесь!!!
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Его назначил Гройсман.Снимет Зе.через СНБО..От завода там -рожки ,да ножки.Про двигатели ,что-то молол.Новое СНБО поменяет подходы и приоритеты..Всему -своё время.МНС пособит.
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Завод начали распродавать еще лет 20 назад. Я там бывал и не раз!!! Принимал участие в совещаниях по техперевооружению еще 1996 года, но ..... Долго писать.
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вон оно как - не не верю - меньше воровать надо - зеленский - только танки Оплот и не каких Булатов и импортных контрактов - выполняй(те)
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Пойди Змей покури, успокойся, без тебя все решится.
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План новой власти ясен, о чем свидетельствует назначение Данилюка - развал оборонной промышленности,как таковой,отсюда и развал армии. Выполнить определенные договоренности с Путиным и сдать ему страну, вот для них главное.
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Через референдум пока не выходит сдать страну, поэтому будут действовать через развал армии и оборонно-промышленного комплекса.
Опарыша не зря хотят поставить на министра обороны
Кацапам очень муляет возрождение нашего ОПК
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Какой Зе молодец! За неделю успел сделать предприятие убыточным причем за предыдущие периоды Гений менеджмента
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Так Петр Алексеевич оказуецца отрывал оборонные заказы на свои мануфактуры и себе в убыток клепал ржавые маршрутки для перевозки раненных и моторные лодки. Какое у него большое и доброе сердце
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Я ж казав шо Свінарчукі і далі деребанять оборонку і нічо їм не буде. Знач діляться з теперішньою владою)
Свинарчукі це не творіння Порошенка, це українське прокляття
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Какая война? Зеленский же сказал:" Сдаемсю!"
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Какая война? Зеленский же сказал:" Сдаемсю!"
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А война как-то отменяет базовые законы экономики? Если вы почитаете, то обнаружите, что даже в совковые времена второй мировой войны танки стоили денег
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Вот так да, и тут убытки - один Свинарчук почему-то себе совсем не убыточный маеток отгрохал под Киевом.
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не только, еще Зе прикупил квартиры в Киеве, Крыму и виллу в Италии, притом что Квартал работал в убыток или в ноль
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А все пррсто,свинарчуки ввели военпредов и брак теперь втулить в мех.бригады было труднее.А теперь военпредов убирут и брак,и любой покрашеный хлам можно поставлять в части,как это на поток поставили "попередники" "злочынной влады шоколадного мальдивца"
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Не выгодно. Даешь наценки 50%-100% на каждый танк, тогда можно потихоньку пилить по 5 танков в год и хорошо жить, а то что в стране война это плевать, не выгодно, да и вообще там референдум Богдан обещал...
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Недавно собрался книжку себе купить. В ларьке автовокзала она стоила 99 грн. Новая. Такая же самая новая в интернет магазинах стоила от 150 до 400+ грн. Так и с бронетехникой у нас будет? Ну чтобы повыгоднее наварить и распилить.
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Відомо, що оборонні замовлення дійсно є збитковими. Тому за виконання таких замовлень беруться не найкращі виконавці. Нехай ці проблеми тепер вирішуює нова влада.
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Оборонні замовлення для заводів є збутковими за однієї причини. І ім'я ій - Укроборонпром, що забирає собі левову частину бюджету замовлення, лишаючи виробникам крапаль на підтримку штанів.
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Деды во время войны за корку хлеба пахали, а этим выгоду подавай. Ишь ты!
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Если вы немного почитаете, то обнаружите, что несмотря на бесплатный (или почти) труд и переведенную на военные рельсы экономику оружие все равно стоило денег. Например вот цены https://www.5-tv.ru/news/225088/vminoborony-rasskazali-skolko-stoil-t34-vgody-vov/
Все всегда стоит денег.
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Чудно!. Якщо оборонзаказ не ефективний,то за які кочеврижки вони там багатіють?.
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Вы немного путаете Богатеют одни, а выпускают технику и укрепляют обороноспособность страны другие
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Вспоминаю 2015 год. Из капремонта на фронт везут на трале танк.
Сбоку на щитке прилеплена пластина из белой жести.
Видимо, в качестве маркера, чтобы врагу было удобнее целиться.
В войну за это расстреляли бы не только военпреда, но и начальника смены вместе с тем, кто ее лепил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшний день заказы Минобороны являются убыточными для оборонпрома, сотрудничество должно стать взаимовыгодным, - гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин
 
 
 
 
 
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