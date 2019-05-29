 На сегодняшний день заказы Минобороны являются убыточными для оборонпрома, сотрудничество должно стать взаимовыгодным, - гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин

"К сожалению, на сегодняшний день заказы Министерства обороны являются убыточными для оборонной промышленности, включая бронетанковую отрасль: оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями", - сказал Чурсин в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому одной из ключевых задач нового менеджмента "Завода им.Малышева" я вижу усиление коммуникаций с военным госзаказчиком с целью перевода оборонной кооперации на взаимовыгодное партнерство с военным ведомством и более широкого нашего участия в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях ГОЗ", - отметил он.

В числе приоритетов руководства завода Чурсин также назвал дальнейшее развитие программ технического перевооружения и производственной концентрации предприятия, повышение уровня автоматизации производственных процессов и внедрения программы управления заказами.

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"На повестке дня также завершение присоединения к "Заводу им. Малышева" ГП "ХКБД" с сохранением за конструкторским бюро функций головного разработчика танковых двигателей", - сообщил Чурсин.

По его словам, основными приоритетами менеджмента остаются также решение задач импортозамещения отрасли, усиление экспортных позиций предприятия на внешних рынках, укрепление кадрового ресурса и обучение персонала, своевременная выплата заработной платы.

"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", - отметил Чурсин, уточнив: в первую очередь речь идет о заказах по производству оборудования для ТЭК.

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Как сообщалось, в среду "Укроборонпром" назначил Чурсина новым директором ГП "Завод им. Малышева" вместо возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя. До этого назначения Чурсин возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома".