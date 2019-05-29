 На сегодняшний день заказы Минобороны являются убыточными для оборонпрома, сотрудничество должно стать взаимовыгодным, - гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин

"К сожалению, на сегодняшний день заказы Министерства обороны являются убыточными для оборонной промышленности, включая бронетанковую отрасль: оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями", - сказал Чурсин в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Поэтому одной из ключевых задач нового менеджмента "Завода им.Малышева" я вижу усиление коммуникаций с военным госзаказчиком с целью перевода оборонной кооперации на взаимовыгодное партнерство с военным ведомством и более широкого нашего участия в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях ГОЗ", - отметил он.
В числе приоритетов руководства завода Чурсин также назвал дальнейшее развитие программ технического перевооружения и производственной концентрации предприятия, повышение уровня автоматизации производственных процессов и внедрения программы управления заказами.
"На повестке дня также завершение присоединения к "Заводу им. Малышева" ГП "ХКБД" с сохранением за конструкторским бюро функций головного разработчика танковых двигателей", - сообщил Чурсин.
По его словам, основными приоритетами менеджмента остаются также решение задач импортозамещения отрасли, усиление экспортных позиций предприятия на внешних рынках, укрепление кадрового ресурса и обучение персонала, своевременная выплата заработной платы.
"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", - отметил Чурсин, уточнив: в первую очередь речь идет о заказах по производству оборудования для ТЭК.
Как сообщалось, в среду "Укроборонпром" назначил Чурсина новым директором ГП "Завод им. Малышева" вместо возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя. До этого назначения Чурсин возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома".
Иди целуй Путина, пока есть что пожрать.
А то скоро с голоду помирать будете.
Росстат написал что у 70% россиян есть деньги только на еду и одежду.
Уже Житомирский бронетанковый прекратил выпуск корпусов БТР-4
Возвращается старая добрая рыговская гвардия саботажников и коррупционеров
А вот Свинарчуки - очень даже причем, ибо они активно лоббировали БТР-3, тк на нем гораздо больше расейских комплектующих.
Житомирский бронетанковый остановил цех по производству БТР 4 сегодня
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/cherez-rishennya-vijskovoyi-pryjomky-minoborony-v-********-mozhe-buty-zirvano-vyrobnytstvo-bronetehniky.html?fbclid=IwAR3Zdv5JMO4bKhu4o03vk4drPqUtlQbgMA4r7S5Wy5o3-5l_SOSaLk-xf5g
Канешно, гораздо выгодней для этой твари (чурсин его ф.и.о.) продавать вооружения в горячие точки... Хто бы сомневался!
Это вас пэдро с турчиновым работать так научили?! Оно и видно...
"они работали!... они защищали страну!.." Мы видим их "работу" на собственной шкуре. А их "защиту" четко демонстрирует клан парашенки-свинарчука-пашинского-турчинова.
Не нада пытаться нас дурить.
Как мог кого-то назначать Зеленский или Коломойский, когда украинской политикой уже пять лет керует пэтя парашенка?!!
Завод сносится примерно до уровня 10 - 15 метров ниже уровня грунта, а на его месте строится крисивый жилмассив, с парками, магазинами, аромакавами и эколавками.
Любые другие действия с ржавыми и трухлявыми совеццкими заводами, построеными в центре города, приведут исключительно к отсрочке их мучительной но неизбежной смерти.
Единственное, что можно использовать во всех этих совеццких заводах - это взлётные полосы, всё остальное - устаревшая никому не нужная, не отапливаемая, не освещённая, не вентилируемая хрень, испускающая ядовитые испарения и изливания, к которой 20-тонная фура должна пхаться через миллионный город.
Стандарты возможно менять необходимо, но без военной приемки и ответственности за срыв условий никак нельзя!!!
"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", Источник: https://censor.net.ua/n3129526
Военку херим и начинаем клепать комбайны!!! Это на Малышева уже было!!! В Украине война, дружище!!!
Ну и основной посыл (для тех кто не понял) в том, что бабла еще надо!!!
Вам Снунарчуки не нравились??? Тогда кушайте, не обляпайтесь!!!
Опарыша не зря хотят поставить на министра обороны
Кацапам очень муляет возрождение нашего ОПК
Свинарчукі це не творіння Порошенка, це українське прокляття
А як же "війна"?
Все всегда стоит денег.
Сбоку на щитке прилеплена пластина из белой жести.
Видимо, в качестве маркера, чтобы врагу было удобнее целиться.
В войну за это расстреляли бы не только военпреда, но и начальника смены вместе с тем, кто ее лепил.