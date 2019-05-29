 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.
"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.
Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.
"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.
Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.
"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.
Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) авторства Зеленского зарегистрирован в Раде под номером 10340. Однако его текст пока не обнародован.
Но я бы так не идеализировал эту мутную личность, грехов там хватает.
А с другой стороны, если мы хотим найти исключительно безгрешных людей для управления нашей страной, то нам понадобится обращаться исключительно в Рай, к самому(!) Святому Петру. Но боюсь, шо он нас пошлет н/х...
Вы сами из себя лепите дурачка, которому нечем конкретно аргументировать, но зацепить оппонента он сильно хочет.
Жаль, я поначалу увидел в вас потенциал спорщика, который умеет выразить свою мысль в тексте. Но вы меня сильно разочаровали... Жаль.
Как по мне, то лучше выбросить свой эмоциональный запал в "интернетиках", чем бить витрины магазинов и крушить административные здания.
И в чем я не прав?
Ау, он попросил это сделать Раду.
Цікаво,що законопроект відзеленського лежить у ВР,але його ще ніхто не читав і не бачив.
Але ось заставить їсти той гній ложками депутатів, аж ніяк не вдасться!
Отак і із Законом, внести то Зелебенський з пафосом і пресконференцією вніс, та тільки це стрільба з гармати по горобцях, або гра на роялі членом!!!
Ви в Раду обирали законотворців чи якихось тупих чурбанів? Нехсй попрацюють хоч над вже готовим законопроектом, якщо своєї клепки не мають.