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Все про:ВР (22966) Зеленский (1535) импичмент (327) Стефанчук Руслан (13)

 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.

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"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

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"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.

Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) авторства Зеленского зарегистрирован в Раде под номером 10340. Однако его текст пока не обнародован.

Источник: https://censor.net.ua/n3129516
 
   
 Топ комментарии
 
сейчас порохоботы найдут в этом Зраду
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Вы правы в том, шо даже пэдро не смог снять авакова.
Но я бы так не идеализировал эту мутную личность, грехов там хватает.
А с другой стороны, если мы хотим найти исключительно безгрешных людей для управления нашей страной, то нам понадобится обращаться исключительно в Рай, к самому(!) Святому Петру. Но боюсь, шо он нас пошлет н/х...
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Ваше гавканье с каждым днём всё жалобнее и смешнее.
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так не гавкай, а то уже на клинику тянете
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А в чем вы усмотрели жалобность и смешливость в моем "гавканье" (как вы выражаетесь), могу я вас спросить?
Вы сами из себя лепите дурачка, которому нечем конкретно аргументировать, но зацепить оппонента он сильно хочет.
Жаль, я поначалу увидел в вас потенциал спорщика, который умеет выразить свою мысль в тексте. Но вы меня сильно разочаровали... Жаль.
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У вас истерические крики: "посадить", "вымести метлой" и проч. Типичная эмоциональная атака для ублажения быдломасс. Одно слабо: это не наполняет пустые холодильники.
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Это не истерические крики, это эмоциональный выброс. Не нахожу в этом ничего плохого. Я не хожу выламывать двери мисцевых рад, так как считаю, шо все должно быть в рамках закона. Ненавижу махновщину и анархию.
Как по мне, то лучше выбросить свой эмоциональный запал в "интернетиках", чем бить витрины магазинов и крушить административные здания.
И в чем я не прав?
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Щоб оголосити імпічмент президенту - потрібно пройти складну процедуру.
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Ну вот, теперь Рада пусть себя реабилитирует и примет быстро этот закон в том виде, в котором его подал Зеленский!
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Нет, конечно! Но,может быть, успеет еще и обьявить ему импичмент по этому закону.
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С какого бодуна именно в том виде ? Украина - не сталинский СССР.
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для избирателей Зе выучить язык хоть какой-то кроме своего - проблема. Ну а что, Зе даже украинский за столько лет не смог выучить
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Что и следовало ожидать. Зеленский ещё многим удивит,чего не могли да и не хотели предыдущие--мы ещё увидим "прорыв конницы у Гавгамел"))))
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Он обещал ОТМЕНИТЬ деп-неприкосновенность и ввести норму импичмента. А теперь просто внес бумаженцию в Раду и типа "выполнил предвыборное обещание". Хороший ученик Бэни. ЗЕбилов снова развели как лошков.
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ты врешь ахметовский сосальник, Зе все верно делает, ща рада себя дескридитирует до конца, пойдет нахрен на выборах, и новая рада ПРОГОЛОСУЕТ таки закон от Зе, пока чел на 100% все выполняет
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Он обещал ОТМЕНИТЬ деп-неприкосновенность

Ау, он попросил это сделать Раду.
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Меня интересует "ехать", а не "шашечки". Он обещал, что всеми способами ее отменит. А щас просто подал бумаженцию. Потом будет орать: депутаты плохие!
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Предлагаешь нагнать в Раду автоматчиков и заставить принять?))
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А как же! А разве не за этот сюжет из сериала голосовали 73%?
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Ну, кацапи звикли що у них все сцарь вирішує.
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Так он может только просить, если бы была президентско- парламентская то можно было и отменять никого неспрашивая.
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Тупой? он не может отменить депутатскую неприкосновенность - это могут сделать только депутаты.
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большая концентрация умных людей вызывает у зебилов фрустрацию, и защитную реакцию в виде хамства.
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Детка привыкай. 5 лет зебилам "всё не так". Теперь оечредь "порохоботов". Так что расслабь булки и принимай по самые гланды.
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ЗЕбилизация люмпен-пенсо-вато-шарикового пролетариата на Цензоре зашкаливает! Уровень росы в их глазах явно больше 73%! )))
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В авральному порядку складений після законопроекту Гончаренка ? Я ВИРІШИВ ДОПОМОГТИ ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ВНІС СВІЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ІМПІЧМЕНТ - ГОНЧАРЕНКО.
Цікаво,що законопроект відзеленського лежить у ВР,але його ще ніхто не читав і не бачив.
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До речі,про шибздиків,які не бояться критики. З якого дива заблокували збір підписів за відставку Зєлєнского ? Рання стадія януковича ?
Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент - Цензор.НЕТ 3609
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Про то что проект в работе писали еще несколько дней назад.
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может его на очке положили, рядом с рулоном туал-бумаги? надо бы глянуть!
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Зеленский должен уговорить ВРУ принять закон или хорошо заплатить им. НА ЗЛО НЕ ПРИМУТ. Ну, такое у нас ВРУ. ДА, порохоботики.
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Внести ВР можна не тільки Закон про імпічмент Президента, але і 50 кг.гною на носилках!!!
Але ось заставить їсти той гній ложками депутатів, аж ніяк не вдасться!
Отак і із Законом, внести то Зелебенський з пафосом і пресконференцією вніс, та тільки це стрільба з гармати по горобцях, або гра на роялі членом!!!
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скоріше членом по головах депутатів. Він обіцяв і зробив, а вони ні.
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Порохоботи билися у істериці не через 50 кґ гною (бо мають шоколадну заміну), а через Закон про імпічмент. Тепер маєте проект такого закону і... знов вам не те...
Ви в Раду обирали законотворців чи якихось тупих чурбанів? Нехсй попрацюють хоч над вже готовим законопроектом, якщо своєї клепки не мають.
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Молодца! Я ждал, что это сделают депутаты раньше, но я их переоценил... Зеленского недооценил...
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Сказал - сделал. Это не обосранная гнойная свинья, которая перед своим избранием в 2014 обещала закон об импичмените.
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анализы внести не забываем. я лично жду.
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Рошеновские свиньи, не можете найти зраду? Стадо, плеать, тупоголово-шоколадное.
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Уже за одно это Зеленскому нужно встановыты погруддя на батькивщыни. До него 28 лет вола ипали "патриоты" Украины, на Президентской должности. Ну шо, рошеновскеая свынота, съели вафельку?:
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)
 
 
 
 
 
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