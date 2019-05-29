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Все про:ВР (22966) Зеленский (1535) импичмент (327) Стефанчук Руслан (13)

 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли законопроект об импичменте президента

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Источник: https://censor.net.ua/n3129516
 
   
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Перексерил у Гончаренко?

В Верховной Раде заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект об импичменте президента. Источник: https://censor.net.ua/n3129471
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время для паясниченья закончилось - пора страну отстраивать, порохобот
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сейчас порохоботы найдут в этом Зраду
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Текст законопроекта нужен.....без текста не понять что оно там наваяло.....
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ясно, найдешь текст и обнаружишь там, к своему счастью там 10 зрад ))))
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Так зайди на рада.гов.юа и прочти, а не гавкай.
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Какая разница? Вы его один хрен обхаете
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Кнуру на это 5 (пять) лет не хватило. Но он был делом занят - искал где подешевле мониторы арендонуть
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Закогн состоит из одного пункта:
1.Импичмент - плохо, низя, иначе вам всем неприятности устрою!
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А в залі сидять 30-40 депутатів. Цікаво, Парубій буде дотримуватися регламенту, чи моментально проголосує 226 голосами, як завжди?
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Гончаренко с Порохом проглотили опять.😂
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Браво снимаю шляпу господин президент, первый который это сделал спустя 10 дней после инаугурации... (главное чтоб это был прозрачный и честный механизм, которым могли бы воспользоваться сами же избиратели) Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 576
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Ну красавчик!
Теперь очередь задепутанами) Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 9479
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект об импичменте
 
 
 
 
 
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