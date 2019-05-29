 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли законопроект об импичменте президента

Новость обновляется...