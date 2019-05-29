 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.
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В Верховной Раде заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект об импичменте президента. Источник: https://censor.net.ua/n3129471
1.Импичмент - плохо, низя, иначе вам всем неприятности устрою!
Теперь очередь задепутанами)