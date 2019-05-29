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 Общество, Здоровье
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Все про:алкоголь (1467) курение (210) Минздрав (1927) Супрун Ульяна (505)

 От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун

В Украине ежедневно курят 7,2 млн человек, а от связанных с этим болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан. По употреблению алкоголя государство входит в первую десятку самых пьющих стран мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун.

"Предотвращать вместо лечить - это стратегия, которую мы внедряем в Украине с начала трансформации системы здравоохранения...Украинцы привыкли игнорировать здравоохранение. Делать вид, что его не существует. Причина - страх. Но мы в этом не уникальны. Действительно многие ассоциируют медицину с болезнями.

"Само пройдет" - популярная фраза, которую можно услышать от украинцев. Люди терпят до последнего, лишь бы не обращаться к врачам. Предпочитают не знать о своих заболеваниях, потому что тогда придется лечиться: а это дорого и страшно", - написала она.

Супрун отметила, что такого положения вещей нет в странах, где существуют эффективные системы здравоохранения: "В США, Канаде, Великобритании развита культура скрининга. Потому, что вылечить заболевание на ранней стадии гораздо проще и дешевле. Но эта культура также появлялась постепенно".

"Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, хронические обструктивные заболевания легких и расстройства психического здоровья являются причинами почти 84% всех смертей в Украине. Большинство неинфекционных заболеваний связаны прежде всего с нездоровым образом жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

В Украине действительно широко распространены факторы, которые повышают риски неинфекционных патологий, к примеру:

▪ 7,2 миллиона взрослого населения ежедневно курят, а от связанных с этим болезней ежегодно умирает 85 000 украинцев. http://bit.ly/2EIxKxc 

▪ Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира. https://bit.ly/2uzC1h0.  Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко (в расчете на одного жителя - почти 12 л). А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин)", - сообщила она.

Также она добавила, что лечение неинфекционных заболеваний - это уже борьба с последствиями всего нездорового образа жизни: "Именно поэтому профилактика является приоритетом трансформации украинской системы здравоохранения. Как показывает международный опыт, путь к улучшению состояния здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни - в ориентации государственной политики на превентивную медицину и просветительскую работу".

"Продолжаем внедрять изменения, чтобы перейти от политики лечения к предотвращению заболеваний. И это уже чувствуют украинцы. Что мы - не Министерство заболеваний, а Министерство здоровья", резюмировала и.о. главы Минздрава.

От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун 01
От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129514
 
   
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Сколько эта жаба сидит в министерском кресле, что наконец прочитала, что пишут на сигаретных пачках?
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Спирт, особенно если брять прям на трассе прям со спиртовоза - однозначно! И дешевле!
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Ну не знаю, глядя на Супрун выпить хочется, и отнюдь не молока.
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Только чистый спирт прям со спиртовоза, тут варианов быть не может!
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Брешет **** НАТОвская! В Украине пьют исключительно цветочный нектар.
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корів немає а самогонний апарат є у кожного...бо ним щей розрахуватися можна особливо у селі...
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Не пить, не курить и не оприходовать служебных ведьмочек прямо за рулет тягача ДАФ XF 95 в нашей стране просто не реально, да и смысла не имеет. Дешевый самогон, чистый спирт, недорогое курево и легкодоступние служебные ведьмочки - эт о же основные и единственные преимущества жизни в нашей вонючей говностране!
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Щикаладное, я живу и работаю в Черкассах, проедсь по трассе Черкассы - Умань или Черкассы - Чигирин-Кременчуг, и ты, нещастя щоколядне сразу поймешь, почему у нас вонючая говнострана с щиколадными даунами.
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так что ходите люди на перекуры хотя бы 2 раза в час, программисты, офисный планктон и диванные войска От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 7488
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цікаво , а Супруніха знає , що молокопідприємства скуповують молоко в населення АЖ по 3,5 грн за літр , а продають його - мінімум за 20 ...? От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 559
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Эта коза уже достала, это не министр а труба-баба
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скільки людей народжується за результатами вживання алкоголю і куріння супутного??
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Серед усіх аерозольних впливів вибрано найзначніший й найменш прибутковий !! От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 3416 От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун - Цензор.НЕТ 6435
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОт связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун
 
 
 
 
 
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