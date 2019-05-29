 От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тыс. граждан, а спиртное в Украине пьют чаще, чем молоко - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун.

"Предотвращать вместо лечить - это стратегия, которую мы внедряем в Украине с начала трансформации системы здравоохранения...Украинцы привыкли игнорировать здравоохранение. Делать вид, что его не существует. Причина - страх. Но мы в этом не уникальны. Действительно многие ассоциируют медицину с болезнями.

"Само пройдет" - популярная фраза, которую можно услышать от украинцев. Люди терпят до последнего, лишь бы не обращаться к врачам. Предпочитают не знать о своих заболеваниях, потому что тогда придется лечиться: а это дорого и страшно", - написала она.

Супрун отметила, что такого положения вещей нет в странах, где существуют эффективные системы здравоохранения: "В США, Канаде, Великобритании развита культура скрининга. Потому, что вылечить заболевание на ранней стадии гораздо проще и дешевле. Но эта культура также появлялась постепенно".

"Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, хронические обструктивные заболевания легких и расстройства психического здоровья являются причинами почти 84% всех смертей в Украине. Большинство неинфекционных заболеваний связаны прежде всего с нездоровым образом жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

В Украине действительно широко распространены факторы, которые повышают риски неинфекционных патологий, к примеру:

▪ 7,2 миллиона взрослого населения ежедневно курят, а от связанных с этим болезней ежегодно умирает 85 000 украинцев. http://bit.ly/2EIxKxc

▪ Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира. https://bit.ly/2uzC1h0. Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко (в расчете на одного жителя - почти 12 л). А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин)", - сообщила она.

Также она добавила, что лечение неинфекционных заболеваний - это уже борьба с последствиями всего нездорового образа жизни: "Именно поэтому профилактика является приоритетом трансформации украинской системы здравоохранения. Как показывает международный опыт, путь к улучшению состояния здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни - в ориентации государственной политики на превентивную медицину и просветительскую работу".

"Продолжаем внедрять изменения, чтобы перейти от политики лечения к предотвращению заболеваний. И это уже чувствуют украинцы. Что мы - не Министерство заболеваний, а Министерство здоровья", резюмировала и.о. главы Минздрава.



