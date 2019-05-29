 Рада 30 мая рассмотрит отчет правительства, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства", - сказал Парубий.

Он также высказал надежду, что в течение среды регламентный комитет парламента рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях Верховной Рады и примет соответствующее решение, которое позволит в четверг также рассмотреть в сессионном зале Рады данный законопроект.

Ранее 29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

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