 Из-за обстрелов оккупантов невозможно отремонтировать газораспределительную станцию в Саханке Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что оккупационные войска в очередной раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Согласно заявке предприятия "Донбастрансгаз" по обследованию и ремонту оборудования газораспределительной станции в населенном пункте Саханка, Вооруженными силами Украины и представителями команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию были предоставлены взаимные дополнительные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня на период с 27 по 29 мая 2019 года", - сообщили в штабе.

Как отмечается, несмотря на договоренности 28 мая 2019 в 09.27 вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области по направлению населенного пункта Безымянное начали массированный обстрел позиций ВСУ на юго-восточной окраине населенного пункта Широкино с применением тяжелого вооружения, запрещенного минского договоренностями.

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"Противник вел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, дважды был применен артиллерийский высокоточный боеприпас калибра 152 мм", - сообщили в штабе.

Украинская сторона СЦКК осудила действия вооруженных формирований Российской Федерации по нарушению гарантий безопасности и соблюдения режима прекращения огня во время проведения запланированных ремонтно-восстановительных работ.

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