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 Комитет рекомендовал Раде переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде Украины предварительно принять проекты законов о внесении изменений Конституцию о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Законопроекты соответствуют Основному закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

Отметим, 6 февраля Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

А 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции Украины законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129511
 
   
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Ох, ну переименуюте в днепровскую, нее, в сичеславскую. Не очень мне это название.
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Не забудьте тока сначалу у Великого Окружного Суда Города Киев спросить разрешения.
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Правильно, чтобы мало что напоминало о парашно-совковой ымперии. кроме людей, конечно - оно в парках видно что до Европы идти подольше чем Польшу догонять(была тут новость)
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Та пішли ви зі своїми перейменуваннями!
Навпаки - потрібно відмінити все що було перейменоване маріонеточним режимом кровавого бариги.
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І лєніних взад поставити. Розвели тут в Україні українізацію! Вимагаємо повернути ссср з ковбасою і комсомолок в байкових трусах!
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Пам'ятники якось байдуже.
А от ці недолугі перейменування потрібно відмінити. І якщо вже перейменовувати, то лише згідно рішення жителів які там проживають.
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як там дитина путіну сказала ''дядя, ти дурак?'
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Депутаты изображают бурную деятельность, на большее не способны.
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