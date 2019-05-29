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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1519) Зеленский (1535) Лещенко (564) Богдан Андрей (56)

 Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что глава Администрации Президента Андрей Богдан привел в команду Зеленского людей, "которые имеют безупречную репутацию и опыт работы".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я знаю Богдана лично 10 лет и сразу предупреждаю - я необъективен. Именно Богдан познакомил меня с Зеленским в декабре 2018 года. И он привел в команду людей, которые имеют безупречную репутацию и опыт работы - Абромавичус, Данилюк, Рябошапка, Герус. Он привлекает хэдхантеров к поиску эффективных губернаторов. Он просит послов помочь с рекомендациями эффективных менеджеров. Он затеял привлечь британскую фирму Crown Agents к управлению таможней", - рассказал нардеп.

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"Богдан - не святой человек и не идеальный, со своими скелетами в шкафу. Но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, причем я на своем примере вижу - он готов расширять круг общения Зеленского за счет незаангажированных людей, не принадлежащих к ближнему кругу. Администрация - это бэк-офис президента, и я считаю - он имеет право на карт-бланш, чтобы решить, кто будет на этой должности. Я не вижу сейчас, что Богдан является проводником интересов Коломойского в окружении Зеленского - Коломойский имеет много альтернативных каналов", - отметил Лещенко.

"Что касается люстрации Богдана, то здесь было сведение счетов - он был одним из семи уполномоченных в правительстве Азарова, и только на него наложили санкции. Это была отплата за то, что он вывел госреестры из-под коррупционной схемы. При этом я не хочу, чтобы мои слова в адрес Богдана звучали как тотальное одобрение. Некоторые его клиенты вызывают у меня недоумение, но это - его дело. Мы общались как-то втроем с ним и с еще одной из ключевых послов в Киеве - и она сказала Богдану: "Нет людей без прошлого. Важно, что вы будете делать сейчас". Для него сейчас шанс изменить свое будущее - а с этим и восприятие своего прошлого", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Поную версию интервью с Сергеем Лещенко: "Превращение Украины в банановую республику достигло новых высот - никем не уполномоченный гражданин США Джулиани указывает украинскому президенту, с кем иметь дело, а с кем - нет" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129509
 
 
 Топ комментарии
 
ох и жопализ этот лещенко , сильно хочется опять в раду
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Потужно лизнул серОжа....можно даже сказать протяжно так.... Богдан - не святой и неидеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6260
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Лєщ Квартирний ну і так уже сигналить, і сяк підлизує, а його все в зе-кАманду не беруть...
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ох и жопализ этот лещенко , сильно хочется опять в раду
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там вибор невелик или лизать как не в себе или в Гуантанамо)
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та в росию со своей женой в клубах выступать
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Дивує те що такі мерзенні людці, і такі популярні в Україні.
Складається таке враження що за ним просто полюють журналісти
Кожного дня, обовязково треба показати як знатно лизнув серлещ новій владі Богдан - не святий і не ідеальний, але саме він - найефективніший і найшвидший гравець у команді Зеленського, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8258
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Потужно лизнул серОжа....можно даже сказать протяжно так....
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Это ты в своих влажных мечтах увидел....или в бреду...??
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Бредишь значит беденький....сочувствую ..но помочь ничем не могу...я не доктор.... Богдан - не святой и неидеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9592
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от и я говорю,что не доктор ты,а с приветом))
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Богдан - не святой и неидеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2887 , да тебе уже и доктор не поможет. Попробуй эвтаназию, должно помочь
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Та знаєм ми ту швидкість.Нафтогаз на раз-два каламойскаму.
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главное,что он не из команды воров и обманщиков
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Да он почти святой, с него иконы писать...
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То чому, якщо команда "загальмована", у президенти йде не самий швидкий і розумний, а самий "упізнаваний"? Це і є обман виборців. Коли на вітрині стоїть один товар, а продають тобі зовсім інший, то це обман. Коли голосуєш за Зєлєнского, а керує Богдан, то це нормально. Я вже не говорю про юридичний бік справи, а лише про етичний.
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А зачем Закон при назначении нарушать? Не нравиться закон - измените его, а потом назначайте. Нет, назначте другого, незамениміх людей нет. Да и мутная фигура этот Богдан.
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Жидкое мыло. Журнашлюха,дающая и спереди и сзади ,как сказал клоун Зе
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Лещ готов лизать жопы кому угодно. Зебил одним словом
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Лєщ Квартирний ну і так уже сигналить, і сяк підлизує, а його все в зе-кАманду не беруть...
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А шо там з петиціями, які набрали потрібну кількість голосів?
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Петиції - не є вказівкою для влади - вони лише зобов'язують владу розглянути петицію.
Ви ж не думаєте насправді, що 25 тисяч можуть указувати владі 36 міліонної держави?
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Так Богдан заблокировал петицио о импиченте.
НА САЙТЕ АП ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПОДПИСАНИЕ ПЕТИЦИИ ОБ ОТСТАВКЕ ЗЕЛЕНСКОГО: https://bykvu.com/bukvy/118656-na-sajte-ap-zablokirovali-podpisanie-petitsii-ob-otstavke-zelenskogo
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за депутатський мандат гатов лізать,лізать і лізать
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От не розумію, як прихильники Зе можуть взагалі йому довіряти? Лєщ ж всього лиш пару років тому був 100% порохоботом!!!))
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Не був він пару років тому порохоботом - від давше вже критикував по ділу Порошенка.
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Гаразд, не пару років тому, 4-5 років, суті це НЕ МІНЯЄ! Лещенко - флюгер! Чи може ви вірите, що в 2014 журналіст Української правди не знав, що таке БПП?
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если люстрированная шестерка Портнова - - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, то что за сброд там вообще собрался ?
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Я эстет и почитатель быстрой игры на рояле альтернативными способами. Богдан - не святой и неидеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8987
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А на таможню уже этот чувачОк багдана глаз положил....интересно кто инициатор...Беня или портнов..??
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В шо играют эти господа, в преферанс, в буру или в очко? Игроки, плять, работать в рамках установленных законодательством не пробовали?
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если работать в рамках установленных законодательством - резко снижается эфективность ( Клован 1)
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Богдан не "самый". Но на 3-е место после Бени и вот этой может претендовать.

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Вже одне те як істерично тявкають на нього ублюдки - додає йому багато плюсів.
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не, бабломойский на него не тявкает, он ему команды подает
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А теперь, Сирожа, также красочно опиши другого Богдана.
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Вы там в карты играете, или страной собрались управлять ?
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Только американская прокуратура заткнет эту вороватую бородатую бабу.
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Как вы уже надоели, да, что там надоели, ДОСТАЛИ! Всех бы вас на каштаны киевские, и нынешних и прошлых, позапрошлых, начиная с 1992 года. Особенно таких, как СерЛещь и Богдан
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Такое ощущение ,что беня уже купил и цензор!Каждый день статейки про это чмо небритое леща ,который пустое место.Просто ретранслирует мысли фирташа и бени.Каждый день на этом сайте тупые выступления бени,международного афериста и банкрота,на которого заведены уголовные дела в США и Великобритании,просто невозможно смотреть на эти рожи.Сейчас еще выписали списаного клоуна -торчка саакашвили,который то же будет давать советы как жить,вместо того ,что бы сидеть на зоне на своей родине.
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пока мародер на свободе, все Украинцы ни в чем не виноваты
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Данилюк-- идеальный. безупречный человек!? Лещенко. ты уже за заработках? Что за ахинею несешь?
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...эффективный и быстрый игрок......
Вот-вот,поэтому кубло мародеров и устроило истерику в СМИ,чтоб вышибить сильных спецов из команды ЗЕ.
Они вам сра.ь будут все 5 лет.
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Видимо Коломойский помог Лещенко купить квартиру. А все эти богданы-рябошапки-данилюки напоминают нянек при несмышленом президенте
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чесно кажучи я навіть Коломойського (не то що вже Богдана) сприймаю спокійніше ніж квартирооптиміста Лещенка...
п...ка ти сірожа в сбербанк, знімай бабло й вали нах з григоришином й своєю "музика внєпалітікі рускіє браття" на росію...
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Плявать, по закону йому не місце на державній посаді!
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Пусть бы этот "быстрый" в бадминтон играл.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко
 
 
 
 
 
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