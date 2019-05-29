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 Дети из Запорожья отравились на отдыхе в Ивано-Франковской области

9 детям стало плохо на следующий день после заезда на отдых в частную усадьбу, 4 из них госпитализировали. Заведение сейчас проверяют эпидемиологи.

В частную усадьбу в Яремче приехала на отдых группа из Запорожья - 17 детей и 2 воспитателя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На следующий день после приезда детям стало плохо. Еще через день они обратились в Яремчанскую центральную больницу. Сейчас четверо школьников находятся там в инфекционном отделении. Предварительный диагноз - "острый гастроэнтероколит", состояние детей врачи оценивают как средней тяжести.

Установлено, что госпитализированные лица 27 мая находились на отдыхе в усадьбе "У Мирона" в г. Яремче и получали питание в указанном учреждении.

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В Главном управлении Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области создана комиссия по расследованию факта отравления. В ходе санитарно-эпидемиологического обследования заведения установлено, что отдых детей проводился согласно гражданско-правовому соглашению между собственником усадьбы и руководителем детской группы на услуги проживания и питания детей.

Также заведение не было включено в перечень детских учреждений оздоровления и отдыха Ивано-Франковской области. Руководители детской отпускной группы и владельцы усадьбы не предупредили органы местного самоуправления за 10 дней о заезде детей. Владелец усадьбы не зарегистрирован как производитель пищевой продукции. Обследование заведения перед заездом детей не проводилось.

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Во время эпидобследования отобраны пробы воды, смывы на содержание патогенной микрофлоры. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, в частности, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3129508
 
 
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О да, на западной Украине природа нет, грязно и плохая экология. Канеш, надо было ехать отдыхать в Кривой Рог или Днепродзержинск. Там ведь и бандеровцев нету Дети из Запорожья отравились на отдыхе в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 9916
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