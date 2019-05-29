 "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе

Об этом заявил в интервью "Апострофу" экс-заместитель Генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"Мы (партия "Рух новых сил". - Ред.) имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".
В Украине без разницы кто ты по фейсу, главное гражданство.
Ага....... безбедно и читает лекции в лучших университетах мира. Похоже, что его чудо никого не интересует. В отличие от той же Лерки-воровки, которая действительно имеет сейчас престижнейшую работу в Лондоне.
- 5 у зебилов!
П - принципиальные....
хотя животных нельзя сравнивать с людьми.У животных есть необходимость.
Міхеіл Саакашвілі в українському посольстві у Варшаві отримав Посвідчення особи та збирається вилітати до України.