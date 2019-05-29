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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе

Партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" экс-заместитель Генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы (партия "Рух новых сил". - Ред.) имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129502
 
   
 Топ комментарии
 
Сакварелидзе -- генпрокурором Украины "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 9390
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не, я конечно индеец - но не ужели украинцы в Украине перевелись? много ведь молодых и достойных ребят есть
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Сколько же гамна слетелось в несчастную страну, после того как волкодавы чуть ослабли...
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не, я конечно индеец - но не ужели украинцы в Украине перевелись? много ведь молодых и достойных ребят есть
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рух то пойдет,но не пройдет "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 5318
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Лешенька свет Петрович из винницкого вигвама?
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кто? вся молодая поросль обычно с семей взяточников. есть возможно достойные, но их система отторгнет. как выгнала тех кто хотел посадить бриллиантовых. но! за одного битого двух небитых дают. тебе, что не нравится, если верхушку почистят?
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я хочу просто понять - в Израиле будут голосовать за кандидата украинца или в Грузии за кандидата украинца? - как думаете
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Кацап к чему ты клонишь?
В Украине без разницы кто ты по фейсу, главное гражданство.
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индеец я, к вам тот же вопрос и на будущее - вы это с таки ми же как вы ,пасущими животных на ты разговаривайте ,ну если они вам разрешают - вам понятно я надеюсь - в Израиле будут голосовать за кандидата украинца или в Грузии за кандидата украинца? - как думаете
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темники відпрацьовує, обережненько так, здалеку...
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Зараз головне результат- злодій, мародер і колаборант має сидіти у тюрмі. Ярема, шокін і луцик наче українці і толку ?
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сначала хай срок в Грузии отмотает)
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Чем вам Грузия не угодила, что вы его туда прёте?
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так ты и свинарчуков должен не любить,а у тебя здесь не сростаеться.
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Шо за свинарчуки и почему я их люблю? Выражайтесь яснее вы ж не зеленский)
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они всегда готовы выполнять заветы ***** "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 97429.05.2019 14:06

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Хотите сказать, что Саакашвили - агент хремля? Ну это просто самое тупое и наглое враньё, которое лепил ваш офис последнее время. Вы просто лжёте на уважаемого человека, который кристально честен и есть личный враг путена. Он может жить безбедно на западе, читая лекции в лучших университетах мира о чуде, которое он сделал в Грузии , но он выбрал нашу страну для жизни и гражданства. Все его пребывание в Украине было созидательным и полезным для нас.
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В каких университетах мира читал лекции ? ссылочку пожалуйста
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танюха,а не подскажешь,где наш офис?интересует адрес...спасибо.
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Ну или ферма, не знаю, как оно называется.
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https://www.depo.ua/rus/svit/saakashvili-rozpoviv-yak-zhive-v-amsterdami-z-maminoyu-dopomogoyu-20181022857013

Ага....... безбедно и читает лекции в лучших университетах мира. Похоже, что его чудо никого не интересует. В отличие от той же Лерки-воровки, которая действительно имеет сейчас престижнейшую работу в Лондоне.
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Учит агличан, как уничтожить банковскую систему и обвалить нац. валюту? "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 6514
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рух новых сил+Вакарчук=у бпп-3 процента на остатке.
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как раз они отберут голоса у Зе!

- 5 у зебилов!
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у зе есть *прочность*,что останется от пети?
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бгг))) В ФБ даже названия груп меняли с "Саакашвили наш лидер" на "Зеленский наш президент". Будет драчка...
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Михо США прикрывает, а кто такой Коломойский?
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дык... может он именно для этого ищет сейчас штаны с пропеллером...
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Причем тут "принципиальные"? Просто это развеивает ваш, соевый, фейк о зависимости Зе от Бени. "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 8806 Даже этого признать не хватает совести. "Рух нових сил" піде на вибори в Раду, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 8806
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Шо? пожиратєль галстуків та даховий скакун знову лізе в політику?
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хто? пожиратєль галстуків? не,він грузін.
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видишь как ты и тебе подобные в унисон с кацапами по гавномету?
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А Шарий когда вернется, пока не слышно? "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 7208 Судя по последним событиям довольно скоро.
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на простой вопрос по грамматике украинского языка ответишь, некацап? "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1599
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Ти мене спитав? Уточнюй будь-ласка, до кого звертаєшся.
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я спрашивал "сидней" и комментировал его пост. ошибся?
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Сколько же гамна слетелось в несчастную страну, после того как волкодавы чуть ослабли...
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волкодав и шакал это разные животные!
хотя животных нельзя сравнивать с людьми.У животных есть необходимость.
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Этот чувак в лифт не вместился...и потому пошел пешком....сразу в в кресло депутата.... "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 358
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Если лифты не получатся - можно сказать что Юзик их поломал.
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Зюзя претендует на спаренное кресло Фимы Звягильского
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Это хорошо...это очень хорошо....это значит что голоса будут откушены у партии "слуга урода"..... "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1116
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Какая прелесть! Чувствую, что к выборам Беня наберет с десяток "старушек-трёхпроцентщиц"! Вот вам и "новые лица", и новая коалиция в одном флаконе!
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Три процента Бене уже улыбнулись..... законопроект клоуна не прошел....
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Evhen‏ @evhen_n

Міхеіл Саакашвілі в українському посольстві у Варшаві отримав Посвідчення особи та збирається вилітати до України.

"Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2335
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поскорее, заждались)) и сразу же к работе в своей партии)) многие проголосуют))
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Єврей, грузин та вірменин "строят" Україну. Бідні українці.
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Свинарчукам треба терміново тікати з України - тепер їх Будку точно розхитають ! "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 438
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почему у нас нет, как в США, например, две партии, а то какие-то веселые картинки получаются, собрались два человека, зарегистрировались и уже партия?!
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Вместе с Зеленским Вы построите Европейскую страну !Не знаю почему , но я Вам верю . Удачи!
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Михо решит.Он не любит проигрывать,и потому вряд ли будет участвовать.Он будет помогать..
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вангую - много партий много гетманов - не работает парламент - нет законов - жизнь простых и маленьких украинцев, становиться хуже и хуже - и это все благодаря выбору зеленского президентом - надо уметь договариваться - мнение людей моментально меняется - от любви, до лютой ненависти - шо мы и будем, к моему большому сожалению наблюдать, в ближайшие годы
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Неплохо было бы направить губернатором на Харьковщину.Гепу задвинет,и дороги начнёт делать там,где нужны,а не к дачам гангстеров.
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это очень правильное решение. Смешко с путиным в пролете.
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Дурак все таки Зеля. Думал наверное что возврат гражданства Сааки добавит ему рейтинга, а теперь наоборот, Саака со своей грузинской беглой мафией откусит от него часть популярности.
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Той хто покрав розетки та лампочки,заберіть з Цензора порохоботів та арєндованих крємлєботів
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Что имеем на выходе. Есть партия евреев Украины, Слуга Народа. Партия евреев и армян Украины, БЮТ Тимошенко-Авакова. Грузинская партия Рух новых сил Сааки и Саквы. Московско-еврейские партии За Жыття и Оппо Бойко-Рабиновича и Вилкула, московская партия Смешка-Медведчука. Украинские партии БПП, Голос, НФ. От и увидим какую власть хотят украинцы, свою украинскую, или чтобы их доили иностранные мафии. Увидим сколько в стране украинцев а сколько рабов хахлов.
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Власть возьмут в итоге кто на своей земле; но кровищи может быть...
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Якщо ВР вже 4 роки нелегітимна, то як же ж ти працював на державних посадах, при тому, що в нас парламентсько-президентська держава? Виходить, що працюючи в прокураторі, ти свідомо порушував закони України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе
 
 
 
 
 
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