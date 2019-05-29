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Все про:Минобороны (5753) разведка (2110)

 Оккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР

Российское оккупационное командование активизировало подготовку артиллерийских, минометных и танковых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Так, по данным украинской разведки, с 27 мая с.г. на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в т.ч. с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем. При этом, противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационное командование на Донбассе усилило антиукраинскую пропаганду, - ГУР

"Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.

Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", - сообщил Мотузяник со ссылкой на информацию ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3129500
 
 
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ДЖАВЕЛИНЫ В ПОМОЩЬ! ПОРА ПРИШЛА СДУТЬ С НИХ ПЫЛЬ!!!
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инфа про танки из разряда: "Одна бабка сказала"?
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Їм розвідка донесла, що Зєлєнскій на передову приїхав. Запізнилися, "шахтьори", не вірили, що таке можливо.
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зеленский же хотел мирные переговоры с РФ

вот танчики едут на мирные переговоры
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Скоро будут новые видео с жаренными бурятами... Оккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР - Цензор.НЕТ 3806
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А кто же за них радоваться теперь будет? КоБЗДОн же здох...
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ДЖАВЕЛИНЫ В ПОМОЩЬ! ПОРА ПРИШЛА СДУТЬ С НИХ ПЫЛЬ!!!
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можно только сдуть пыль с "надлишкового майна ЗСУ для продажу". И не больше!
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В чому проблема? Чи Джевелiни пан Петро теж в аренду брав за свiй кошт?
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Жара начинается, в танчиках кондеров нет. Будут и без ПТУРов жариться, а ночью старьё Т-72 слепое, прицельный огонь максимум на 900 м с подсветкой (на что никто не пойдет, т.к. это самоубийство). Скорее это поддержание духа сепаров и моральное давление на ВСУ, чем реальное усиление противника (все таки рев двигателя танка внушителен).
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Там посадок дохрена. ИК у них активные. Тепловизоры редко. Опасно, что целеуказатель в ДРГ будет с "тепликом".
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Та не кіпішуйте! Це вони підвозять результати рехверендумів та опитувань з окупованих територій!
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Жаль что там передовой одни украинцы. Похоже это единственный способ заработать в ЛНР и ДНР. С зарплатами в 3000-4000 тысячи рублей куда податься молодым парням? Только в ополчение.
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На передовой?!! Местные в хозвзодах служат да на рембазах. Это только в РашкаТВ передок весь из "местных".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР
 
 
 
 
 
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