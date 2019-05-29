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 Украина и Грузия хотят ограничить России право вето в Совбезе ООН

Киев и Тбилиси предлагают ограничить применение права вето в Совбезе ООН в случае, если один из его постоянных членов является стороной конфликта.

Письмо с соответствующим предложением они прислали прислали сопредседателям межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Право вето должно быть ограничено, когда постоянный член является стороной конфликта или ситуации, находящейся на рассмотрении, и из-за конфликта интересов не может беспристрастно участвовать в голосовании", - говорится в обращении двух стран.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что ограничение права вето является ключевым элементом позиции Украины по реформе ООН и Совета безопасности.

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"Кому как не Украине знать, к чему может привести злоупотребление постоянным членом Совбеза ООН правом вето. Вспомним заблокированные Россией проекты резолюций о территориальной целостности Украины или создание международного трибунала для расследования преступлений, связанных со сбиванием малайзийского самолета МН17. Есть и другие недавние позорные случаи - Солсбери, Сирия. Применение заинтересованной стороной права вето приводит к парализации работы ключевой площадки мировой безопасности, ее неспособности оперативно отреагировать на угрозу международному миру и безопасности", - отметил украинский дипломат.

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Ельченко также добавил, что без реального реформирования института права вето разговоры о каких-либо реформах ООН не серьезны.

"Нам приятно, что такую ​​позицию разделяют и другие государства. Совместное с Грузией обращение будет дополнительную политический вес на последующих переговорах", - подытожил постпред Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129499
 
   
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Страна агрессор не должна иметь голоса .Хотя о чем В прошлом столетии Парашу удалили из лиги наций .История не чему не учит.
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Зе скажи люди которые борются против орков не заслуживают гражданство? чем Саакашвили особенный " Киеве под здание Администрации президента пришли представители различных добровольческих батальонов, воевавшие на Донбасса

По предварительным данным, собравшиеся настаивают на встрече с президентом Владимиром Зеленским и требуют предоставления украинского гражданства иностранцам-участникам АТО.

В частности, в митинге участвуют экс-бойцы Азова и Айдара. Как говорят митингующие, акция носит мирный характер. Среди претендующих на украинское гражданство - гражданин Афганистана, граждане России и Беларуси.

К участникам акции протеста вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания добробатовцев и пообещали донести информацию до главы государства"
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Нужно вААЩе козлорылых вышвырнуть из ООН! Украина и Грузия хотят ограничить России право вето в Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 9319
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мало-помалу, а процесс, таки, набирает обороты.
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Предлогать и хотеть можно что угодно, никто не запрещает.
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Етот..... запрет должен сделать мир не только Грузия и Украина .....кацапи делают ,что им хочется и мир слепой,глухой и играет в игрушки.....почему Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 8732 нет трибунала на нарушение границ Украини ......тоже самое ,что пришли к Путину в дом и видворили на улицу так он сделал с Кримом и Донбасом нет законов........ Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 5915
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