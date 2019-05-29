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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (149) комитет (381) Емец (191)

 Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов "за". Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем", - написал Емец.

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса 01

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При этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко заявил после заседания, что Комитет принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть во втором чтении проект Избирательного Кодекса, реест.№ №3112-1, на следующей неделе, сообщает пресс-служба БПП.

"Кроме того, Комитет не принимал никакого решения по каждой из четырех тысяч поправок, потому что тогда работу нужно продлить еще на две недели. Поэтому, таблица с поправками передается на рассмотрение сессионного зала и уже на следующей неделе Избирательный кодекс начнет рассматриваться в пленарном зале", - сказал Черненко.

Он напомнил, что в Избирательный кодекс было подано 4307 поправок.

"Но, поскольку Комитет не определился ни по одной поправке, ВР будет рассматривать их в зале. Будем надеяться, что некоторые авторы сами отзовут поправки. Это точно будет не одна пленарная неделя. Кроме того, рабочая группа предложила еще 387 поправок в Кодекс. У нас есть две пленарные недели в июне и две пленарные недели в июле, успеть можно", - добавил Черненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3129497
 
   
 Топ комментарии
 
Вот что роспуск животврпяший делает! Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 7217
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Бігають,шукають собі нову роботу,немає коли на засіданнях Ради сидіть.
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ахахахах, аж 18 голосов они набрали, а проголусует меньше 18
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Осталось стадо загнать в стойло собрать депутатов в сессионном зале
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Бігають,шукають собі нову роботу,немає коли на засіданнях Ради сидіть.
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Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 6270запоминайте новые лица)) агитация началась.
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Времени на принятие поправок скорее всего не хватит, да и Рада уже в полурабочем состоянии.
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забавно что за открытые списки топит как раз Парубий
- выполняет то что обещал зеленский но че-то "забыл")
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выключи CAPS-LOCK!!) херню постоянно несешь большими буквами))
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А навіщо президент, який обіцяв виборцям знищити стару систему, йде із цією системою на компроміс????
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У окружного суда Киева уже спросили разрешение?
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Да. Очень хотелось бы видеть уже до выборов, чтобы мрази которые против выборов и за партийный цирк со списками больше депутатами не стали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса
 
 
 
 
 
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