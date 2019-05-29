 Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Запланированы встречи Главы государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.
Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_brus_yanuk_voropaev_is
клоунапрезидента Украины по Европе
Но, если чо думаешь в Брюсселе не найдется сштатного рояля или на крайняк пианино с фортепиано?
Корнет Оболенский с поручиком Голициным бухают в ресторане на Елисейских полях.
- Поручик, а давайте залезем на этот белый рояль и насрем в него.
- Что Вы, корнет! Здесь же не Россия. Не поймут. Французишки... Дикие люди... Скоты!...
Зебеням смотреть обязательно.....
"Шута не примут на международной арене"
"Украину ждет полная изоляция от мира и возврат в рашку"