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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (538) визит (2263) Зеленский (1535) НАТО (6372) Евросоюз (12450)

 Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП

4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Запланированы встречи Главы государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол Ващук

Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3129493
 
   
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Удачи !
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Главное чтобы ноты не перепутал. И чтобы крышка пианины не захлопнулась в самый ответственный момент.
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Я ні на шо не натякую, але нагадайте-но мені, куди був перший візит Януковича? Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 6244
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"Президент Віктор Янукович під час свого першого закордонного візиту, який він здійснює до Брюсселя, назвав пріоритетом своєї зовнішньої політики інтеграцію до ЄС та покращення стосунків з Росією"
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_brus_yanuk_voropaev_is
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**** винторогая , ты еше писать умеешь ?
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начинаются гастроли клоуна президента Украины по Европе Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 135
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Хрущёв бил ботинком по трибуне,а Зе пуем по роялю😂
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Рояль дорого с собой возить, я думаю обойтеся и ямахой
Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 8501
Но, если чо думаешь в Брюсселе не найдется сштатного рояля или на крайняк пианино с фортепиано? Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 5934
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Первый визит после избрания был в Турцию, это будет второй половине зарубежный визит
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Быдлота козломордо- шокаладная беснуеся .
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настолько туп что своего ни чего не придумаешь?
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Тобто говорити про рояль тупість, а грати на ньому членом - це інтелектулні розваги. Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 3954
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Париж. Эмиграция.
Корнет Оболенский с поручиком Голициным бухают в ресторане на Елисейских полях.
- Поручик, а давайте залезем на этот белый рояль и насрем в него.
- Что Вы, корнет! Здесь же не Россия. Не поймут. Французишки... Дикие люди... Скоты!...
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Вот ссылка на хороший сайт....https://ze.live/
Зебеням смотреть обязательно.....
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Навіщо ці умовності, ригалії??? вовчик жеж просив по простому... пишіть зє-шмаркля поїхала туди, або сюди... чи зовсім просто - шмаркля...
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"С клоуном никто не станет разговаривать"
"Шута не примут на международной арене"
"Украину ждет полная изоляция от мира и возврат в рашку"

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП
 
 
 
 
 
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