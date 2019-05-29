 Прокурора в Каховке поймали на взятке в 35 000 гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Херсонский городской суд избрал женщине меру пресечения. Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и назначил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

"Кроме того, судом возложено на обвиняемую ряд обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины. Дата следующего судебного заседания будет сообщена дополнительно", - проинформировали в САП.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО