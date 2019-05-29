EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  321  2
Все про:взятка (4550) Каховка (20) прокуратура (3515) Херсонщина (777) САП (1079)

 Прокурора в Каховке поймали на взятке в 35 000 гривен

Экс-сотрудницу Каховской местной прокуратуры в Херсонской области подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Херсонский городской суд избрал женщине меру пресечения. Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и назначил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

"Кроме того, судом возложено на обвиняемую ряд обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины. Дата следующего судебного заседания будет сообщена дополнительно", - проинформировали в САП.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3129492
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это попутчик революции , ОТПУСТИТЬ И НАГРАДИТЬ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурора в Каховке поймали на взятке в 35 000 гривен
 
 
 
 
 
 вверх