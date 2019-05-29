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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Администрация_Президента (1519) СНБО (3198) ГБР (325)

 ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной утраты должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Читайте также: Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

Источник: https://censor.net.ua/n3129490
 
 
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Порошенко два месяца назад хвастался, что в ситуационной комнате есть секретная прямая связь с НАТО и США
https://antikor.com.ua/articles/306460-poroshenko_dva_mesjatsa_nazad_hvastalsja_chto_v_situatsionnoj_komnate_estj_sekretnaja_prjamaja_svjaz
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И что ? Связь - она и есть связь. Какие "документы" в телевизоре ?
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Зебилы скиньтесь и купите своему вождю телевизор.
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«Сервера» )))) рюзьге, когда вы научитесь правильно писать па-руски?
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У "нових облич" напевне немає спеціалістів, або грошей зробити власну "ситуаційну" кімнату. Петро, звичайно вчинив, як ображена людина. Це емоції. Але дивує реакція Данилюка. Правильно було б і фахово подати заяву у ДБР і дочекатися розслідування. Але ні, тут потрібно підняти чергову димову завісу, щоб відволікти увагу від своїх бздурвв і недолугих перших кроків. Тепер ця історія розтягнеться на довгий серіал типу"Величне століття. Роксолана" з показом по кАНАЛІ "Г+Г". Все закінчиться черговим пшиком.
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Первое ты идиот, второе кому принадлежит антикор?
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Свой телевизор забрали. Ты в своем телевизоре хранишь секретную информацию ?
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свой дома стоит и нести его в администрацию президента нет нужды.
И там не совсем телевизоры стояли.
https://uainfo.org/blognews/1559122330-istoriya-s-ischeznoveniem-oborudovaniya-iz-soveshchatelnoy.html
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>потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия


Чепуха.
1) Документы, если и были (какие документы могут храниться в мониторах ?), не потеряны.
2) Откуда известно что документы которые там были (если были) носили гриф секретности ?
3) Никаких последствий пока не было, и не будет.

ТщательнЕе надо, юрызды из ГБР. Халтурно и грязно работаете. Беня плохо кадры подобрал.
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Для чукчей - не читателей:

ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов...

и серверов...
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А были серверы ?
А если были - там точно хранились документы ?
А если хранились - на них был гриф секретности ?
А если был - разве это повлекло какие-то "тяжкие последствия" ?
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Это слишком сложные вопросы для зебилов, они даже не понимают наверняка, к чему ты это написал ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией - Цензор.НЕТ 1522
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у них с простой логической цепочкой проблемы, а с такой - половина просто возьмет и насрет себе в штаны в знак протеста....
разумеется, это должно быть объективное судебное расследование и если все это сказанное не подтвердится - то некоторым хоть горохом об стену...
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Зебилы уже договорились продать секретную информацию в кремль. Кинулись... и информации нету. Вот беда ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией - Цензор.НЕТ 4820
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ну да, как же. По части продать/купить с порошком никто не сравнится кроме зека-даунбасяцкого.
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100% бабло взяли, а «серверов» нет! Вот кацапы и давят)
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Петя даже уйти по нормальному не может.Потом плачет я ж такой хороший,а люди меня не выбирают)))
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Оддолжили, а теперь отдали... вместе со своими секретами, может и авто оддалживали за миллионы.
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а не слышали, что программное обеспечение иногда покупают а не скачивают с торентов и не ставяд говносборки зверь эдишен
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Овощ-2! Прикольно будет, если за кражу мониторов и серверов посадят.😉
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ми с пріятєлєм вдвайом работалі на дізєлє...
тобто, в адміністрації президента
ги
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Мародер в очередной раз доказал, что он вор ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией - Цензор.НЕТ 3197
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Добре зробили ,що вивезли інакше секретна інформація через зебілів попала б до кацапів.
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Бандота приватизувала Держтаємниці ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией - Цензор.НЕТ 6151 ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией - Цензор.НЕТ 6151
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Liza Bogutskaya‏ @LBogutskaya

Внимательно послушайте из ПЕРВЫХ уст о том, ДЛЯ ЧЕГО была создана ситуативная комната. Сделайте выводы о том, КАКАЯ информация хранилась на серверах. И вы верите в то, что они могли быть в аренде? Сервера, на... https://www.facebook.com/100001202588602/posts/2403586033024793/ …
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Конечно, никто не верит соевому брехуну. Но просто все это не укладывается в сознании, что так можно))
Можно столько лгать , тырить и после всего этого ещё и с наглой рожей строить из себя патриота.
Это все равно, что если на любое госпредприятие прийдет налоговая с аудитом, а их просто пошлют на три буквы.ведь гарант коррупции хороший пример подал .
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О,самка бобра всплила.Богуцька сильно авторитетне джерело для дебілів))).
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ГБР не в курсе что это просто проекторы? хахахахаха Как тут уже второй день пишут
многие сторонники Петра Алексеевича?
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ГБР отреагировала на заявление, выполнив норму закону.
Никто ещё пока ничего не расследовал.
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напромили секреты секретные. Кстати, а где майор Мельниченко со своим "Юпитером-203"?
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Нашо було йти у президенти без інстрУменту та клепки в голові?
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Если даже производство по неправильной статье завели (наличие тяжких последствий на данный момент не подтверждается вообще ничем), то можно сделать неутешительные выводы об уровне следователей ГБР.
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Слава Богу. Легче бороться будет с ними.
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Я думаю, что следаки ГБР сами в шоке от этого цирка. Наверняка клоун Данилюк или кто-то из ЗЕКоманды обратился с заявлением, так что выбора у них не было - пришлось реагировать. Возможно, что именно эту квалификацию указать в заявлении ему посоветовал какой-нибудь из вассалов Коломойсокого типа их афериста Богдана.
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Для того, щоб винести інформацію, потрібно системний блок з монітором тягнути?! Ну зЕбіли, ви таки дебіли. До речі, всі матеріальні цінності в будь-якій установі на обліку в бухгалтерії і числяться за матеріально-відповідальними особами з числа постійних працівників. Однозначно, якщо ці сервери і монітори існували, то в першу чергу потрібно питати цих осіб.
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Орейро.Данилюку косинку нема на чому розкладать.Так і бить.Поможу зекоманді.Відам телехвон Лєново(там трохи екран роздавлений))),і проводну мишу.
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Специально для Квартала-95: монитор марки КВН-49


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Не может информация относящаяся к государственной тайне находиться на арендованных у самих же чиновников серверах, которые с этой информацией, после официального лишения доступа к государственной тайне, продолжают ею пользоваться в своих интересах и возможно интересах третьих лиц. СБУ молчит.... ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 9403 странно, что этим занимается ГБР
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Учитывая истерику ПОПаботов на всех уровнях - таки зашкварился Пеця на этом. То ли просто украл, то ли похитил государственную тайну, то ли повел себя как обыкновенный жлоб.
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Щось істерика тільки у зелебобів спостерігається. ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 4918
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та й не кажи! не встигли заїхати, а все розтягли!
шо ж з нього далі буде?
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святослав цеголко пресс секретарь порошенко .......вся техника в этой комнате была в аренде за личные деньги порошенко и порошенко вернул ее орендодателю............ полный п....ц. интересно посмотреть кому платили аренду не ленинской кузне случайно?
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Интересно, наличие Томоса проверял кто-нибудь?
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Раз клоуни на арені - значить ми в цирку. Ми Зеля з тобою плакати не будемо, ми і дальше будемо сміятися, правда вже крізь сльози.
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