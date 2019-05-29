 ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

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Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.