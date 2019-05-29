 ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов с секретной информацией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.
Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).
Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.
https://antikor.com.ua/articles/306460-poroshenko_dva_mesjatsa_nazad_hvastalsja_chto_v_situatsionnoj_komnate_estj_sekretnaja_prjamaja_svjaz
И там не совсем телевизоры стояли.
https://uainfo.org/blognews/1559122330-istoriya-s-ischeznoveniem-oborudovaniya-iz-soveshchatelnoy.html
Чепуха.
1) Документы, если и были (какие документы могут храниться в мониторах ?), не потеряны.
2) Откуда известно что документы которые там были (если были) носили гриф секретности ?
3) Никаких последствий пока не было, и не будет.
ТщательнЕе надо, юрызды из ГБР. Халтурно и грязно работаете. Беня плохо кадры подобрал.
ГБР расследует исчезновение из АП мониторов и серверов...
и серверов...
А если были - там точно хранились документы ?
А если хранились - на них был гриф секретности ?
А если был - разве это повлекло какие-то "тяжкие последствия" ?
разумеется, это должно быть объективное судебное расследование и если все это сказанное не подтвердится - то некоторым хоть горохом об стену...
за шо не візметься - інстрУменту нема
ги
тобто, в адміністрації президента
ги
Внимательно послушайте из ПЕРВЫХ уст о том, ДЛЯ ЧЕГО была создана ситуативная комната. Сделайте выводы о том, КАКАЯ информация хранилась на серверах. И вы верите в то, что они могли быть в аренде? Сервера, на... https://www.facebook.com/100001202588602/posts/2403586033024793/ …
Можно столько лгать , тырить и после всего этого ещё и с наглой рожей строить из себя патриота.
Это все равно, что если на любое госпредприятие прийдет налоговая с аудитом, а их просто пошлют на три буквы.ведь гарант коррупции хороший пример подал .
многие сторонники Петра Алексеевича?
Никто ещё пока ничего не расследовал.
шо ж з нього далі буде?