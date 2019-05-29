EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  5645  95
Все про:Россия (72895) Матвиенко Валентина (27)

 "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании "нормальных добрососедских отношений" с Украиной.

Об этом она сказала в интервью российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Матвиенко считает, что "такой же запрос существует и в украинском обществе".

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее", - заявила Матвиенко.

Она предположила, что Зеленский либо реализует "содержание мандата", либо будет терять поддержку.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - добавила Матвиенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Позднее Зеленский заявил, что референдум не будет иметь законодательной инициативы.

Также на Цензор.НЕТ: Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3129489
 
 
 Топ комментарии
 
Валите с Крима и Донбасса, мразота. А потом "налаживайте отношения"
 показать весь комментарий
 
И эти оживились,.... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 9877 глядя на всяких Портновых и К...
 показать весь комментарий
 
вернуть Крым и Донбасс выплата контрибуций и тогда можно говорить
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наші відносини почались 1000 років тому, коли русинські князі захоплювали лісових дикунів "нє вєдающіх оружія" і забороняли їм приносити в жертву людей, привчали дикунів до інституту сім'ї і подружжя, витягували їх за вуха з прірви кам'яного віку та канібалізму!
 показать весь комментарий
 
 
А до речі, я так і кажу: наших туди просили? ні. А орків зараз на Днобас і на Крим ми просили? - А кого хвилює - так само як і тоді. Ми їм - дранославіє і вміння лизати мощі(трошки мечами під зад), а вони тепер(сотні років) - "дякують".
 показать весь комментарий
 
 
А не факт. ЗеРеферендум осенью вполне возможно, за мир дружбу с людоедами.
 показать весь комментарий
 
 
Вместе двигаться дальше ??? ПНХ -- кацапская тварь будьте вы прокляты "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 5194
 показать весь комментарий
 
 
на чистом листе первым пунктом будет Крым это РФ
 показать весь комментарий
 
 
Не понятно из собчения, что валька пол стакана предложила оживить погибших Украинцев
 показать весь комментарий
 
 
С чистого листа - подразумевается забыть все "трения" (включая отжатие Крыма, войну на Донбассе) и начать как будто ничего и не было, сохранив "статус-кво"
 показать весь комментарий
 
 
И эти оживились,.... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 9877 глядя на всяких Портновых и К...
 показать весь комментарий
 
 
Так и будет, потому что в Украине президент Зеро, в переводе с английского языка НОЛЬ !
 показать весь комментарий
 
 
Кому нагадили всем прощаем и много зла на них не держим. Така вот кацапня.... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 7796
 показать весь комментарий
 
 
Валите с Крима и Донбасса, мразота. А потом "налаживайте отношения"
 показать весь комментарий
 
 
видно хотят пропихнуть под вибори еще и референдум от зеленского типа "крим - россия"
 показать весь комментарий
 
 
Видимо. Тогда день-два и наши предатели выступят с той же инициативой
 показать весь комментарий
 
Вот когда от государства "Россея" останется чистій лист - вот тогда и приходите!
 показать весь комментарий
 
 
вернуть Крым и Донбасс выплата контрибуций и тогда можно говорить
 показать весь комментарий
 
 
Если у росиси нет денег на репарации пусть еще возвращают и украинскую Кубань
 показать весь комментарий
 
 
"С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 240Вова! етить твою ..

я ж тебя люблю как сына!!
 показать весь комментарий
 
 
Валька-полстакана мыслит точно так же , как зебилы...
 показать весь комментарий
 
 
Асвинорили з мертветчуком ще й ппереговори вели, не тільки мислили.
 показать весь комментарий
 
Начни, лишнехромосомная, с поименного записывания на этом чистом листе погибших украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Воронеж и Ростов наш . Путин - хйуло . Украина понад усе .
 показать весь комментарий
 
 
Взамен разрешаем забрать нашего Президента.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть забирают весь квартал, вот кого не жалко
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, опять дешевый газ, уголь и т. д....Ні! Пересічні не хочуть дешовки! Даешь втридорога газ з Європи!! А німці дурні, хай купляють прямо у Путіна))
 показать весь комментарий
 
Це коли кацапи продавали нам дешево газ? Чи в ольгінській методичці то написано....
 показать весь комментарий
 
 
1- ][йло

2-Украина сейчас кровью платит за дешевый кацапский газ.
 показать весь комментарий
 
 
***
как говорил Омар Хайям,
катитесь вы ко всем *****
 показать весь комментарий
 
 
Совсем "крышу снесло". Хоть и с Украины родом, а Неньку ни во что не ставит. С чистого листа... А горы крови и грязи куда девать? В сторонку отодвинуть и забыть?
 показать весь комментарий
 
 
не волнуйся вовочка, мы же тезки, оба карлики, будет не больно, я только на пол шишки. что уже? ну давай дальше, теперь с чистого листа. ваЗЕлин, запасайСЯ ваЗЕлином, шутки кончились.
 показать весь комментарий
 
"...народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее", - заявила Матвиенко.Источник: https://censor.net.ua/n3129489

Это она о народе Украины "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 5183

Валя иди на#yй!
 показать весь комментарий
 
 
цілуєте мене всі у сраку, москалі кіпучі, повертаєте окуповані теріторії, виплачуєте репарації державі, пораненим та сім'ям загиблих - і почнемо з чистого аркуша
 показать весь комментарий
 
 
Только погибших это не вернет и загубленные жизни не исправит.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. "

Т.е. Украине, пострадавшей стороне, еще и условий никаких нельзя выставлять, а просто так помириться и в дёсны с вами поцеловаться будто и не было ничего?
Кто знает, губозакаточные станки еще продают? Тут женщине очень нужно!
 показать весь комментарий
 
 
а ЧЁ? заявка на возвращение гражданства карлсону уже исполнено.
переходим к следующему вопросу)))
а что вас удивляет, зебенята? это из программы зели..))
 показать весь комментарий
 
 
чистый лист это 1 января 2014 года.Границы того времени,возврат в Украину януковичей и вывод всех войск.
 показать весь комментарий
 
 
Забрав у тебе сусід землю, вбив твою родину, а потім каже: чувак, давай забуде о все і помиримось
 показать весь комментарий
 
 
Брешуть кацапи, як завжди. Варто тільки повестись на такий грубий розвод, то завтра вони скажуть, що вони взагалі не то мали на увазі...
 показать весь комментарий
 
 
"С чистого листа" это возвращение Крыма и части Донбасса, выплата контрибуций и воскрешение тысяч погибших украинцев?..
 показать весь комментарий
 
 
с чистого листа? После стольких смертей и горя?

В Ху..лостане ***..тых 99,99% народонаселения, а не только Ху..ло Первый.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, только для этого вам, тварям, нужно вернуть Крым, Донбасс, компенсировать убытки и воскресить 13 тысяч убитых!
 показать весь комментарий
 
 
Вона сама хоч зрозуміла що сказала? Гарна пропозиція, але якщо дійсно чесно розбиратися, без всяких "їх там немає", то ми прийдемо саме до того що зараз є.
А як заводити цю стару шарманку то краще й не починати.
 показать весь комментарий
 
Вже якось без вас, без Орди: "А москаль північний, то наш ворог вічний !"
 показать весь комментарий
 
 
"..мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии ..."
Лицемерия в полный рост. Млин, народ Украины устал от вашей, сц@ко, "братской" любви. Сначала запоребрик с выдачей Украине виновных в гибели украинцев, а потом еще будем поглядеть.
Источник: https://censor.net.ua/n3129489
 показать весь комментарий
 
 
Шо, Валька, величие натёрло?
Подотритесь тем листом. Мы подождём лучшего предложения
 показать весь комментарий
 
 
А разве кто-то против? Выводим войска отовсюду, что было до 2014 года и можно сесть за стол переговоров. Должна быть компенсация за нанесенный Украине ущерб. Только вот жизни убитых людей не вернуть. Нужно публично извиниться, попросить прощения у семей погибших и взять эти семьи на полное обеспечение. Заключить без всяких фирташей-посредников новые договоры на поставку и транзит газа по рыночной цене и Украина сама определит свои ориентиры. друзей. партнеров без навязывания ей всяких глупых условий. Это называется мирное сосуществование, не нужно клясться в дружбе на века. Вот это будет по справедливости. Это и есть с чистого листа.
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Договоров с расией не бывает.
Она ставит ультиматумы, или выполняет ультиматумы.
 показать весь комментарий
 
Віддаєте Крим в тому стані яким він був до окупації, відновлюєте Донбас, воскрешаєте українців вбитих вами і почнемо.
 показать весь комментарий
 
 
Давай начннм, а потім відтяпають Одесу і Харків, зному 5 років війни, потім знову з чістого ліста, потім знову щось відтяпають ітд, ВОНИ ТАМ УСІ МАЛОХОЛНЬНІ І ПРОПИЛИ І ПРОНЮХАЛИ МОЗГИ.
 показать весь комментарий
 
Матвиенко, попробуй, сначала, не убивать...
 показать весь комментарий
 
 
Яка радість! Старший брат нас пробачає! Нам потрібно всього-навсього забути про Крим, "лднр", зруйновані міста та села, мільйон біженців, десятки тисяч покалічених та вбитих, економічну блокаду, і почати все знову! Ми перемогли!
 показать весь комментарий
 
 
Курво Матвієнко йди в манду зі своїм мандатом!
 показать весь комментарий
 
 
"Все, що починається, рано чи пізно закінчується. Завершиться і нинішня війна, яку, сподіваюся, українці щонайменше не програють. Але «русскій мір» так просто своїх позицій не здасть. Не зламавши Україну силою, його представники змінять тактику і замість куль запропонують дружбу з «чистого листа». Такого лукавства не можна допустити. Адже стосунки між Україною та РФ доречно проілюструвати словами премʼєр-міністра Ізраїлю, уродженки м. Київ, Ґолди Меїр: «Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу». Українці сьогодні мають ідентичну ситуацію, але наш ворог значно підступніший і володіє ядерною зброєю. Тому мусимо зрештою засвоїти головний урок як нинішньої війни зокрема, так й історії багатовікових українсько-російських відносин загалом. Він полягає в тому, що росіянам не можна довіряти за жодних обставин. За своїм ставленням до України й українців вони - однакові, а та невелика частина їх, яка співчуває нашій країні, - швидше виняток, що підтверджує правило. Майбутні українсько-російські відносини повинні базуватися лише на міжнародних договорах і добре оснащеному кордоні. Якщо цього не засвоїмо - все повториться знову: нищення національної державності, заборони української історії, культури, мови, голодомори, репресії, війни тощо."

https://www.suvd.com.ua/uk/articles/interv-ju-8/show
 показать весь комментарий
 
 
Та нема вопросов. Просто "перевернуть ситуацию " точно наоборот. Рф "возвращает" Украине исконные украинские земли в виде Краснодарского края и в двух областях ( скажем Белгородской и Воронежской устраивают БНР и ВНР под контролем Украины) Ну это конечно кроме того что уберутся с Крыма, Севастополя ( со всем своим флотом) и Донбасса, вернут всех наших военных и гражданских, выплатят контрибуцию, возместят принесенный ущерб, обеспечат пожизненное содержание всем членам семей пострадавшим в результате их агрессии,прекратят вмешиваться в дела Украины в том числе в ее стремления в ЕС и НАТО,, покаются в совершенных преступлениях, признают независимость церкви и право Украины на свой государственный язык, выдадут государственных преступников Украине, а своих отправят в Гаагу на трибунал. А так мы конечно за мир и дружбу., с "чистого листа"
 показать весь комментарий
 
 
Что-то дешево как-то Новороссию покупать всего за 2 миллиарда баксов, как то не по-понятиям.
Впрочем, "начать с чистого листа" США не позволят.
АбиднА, да?
 показать весь комментарий
 
Начните с чистого листа: уйдите из Крыма и оккупированной части Донбасса, отпустите пленных и заложников, возместите нанесенный ущерб - вот тогда можно будет говорить о tabula rasa.
 показать весь комментарий
 
Как было бы им просто--с чистого листа...но увы, не перелистнуть предыдущую страницу, слишком она тяжела.Для диалога нужен не чистый лист,а другой,исписанный,где--ваше покаяние перед украинцами, выплата ущерба нанесённого войной,включая моральный, отдание территорий забранных подлым образом, а потом,может быть.......
 показать весь комментарий
 
) валька скрепно и жостко сидит на стакане.
 показать весь комментарий
 
Выплатить контрибуции как минимум с 1917 года, ведь Россия объявила себя правопреемником СССР, вернуть Крым, Донбасс, Луганск и Кубань. Извиниться. И тогда можно начать с нового листа
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, какое вы имеете отношение к поддержке населения Украины Зеленского?
 показать весь комментарий
 
прямое оне его финансировали и продвигали в соцсетях...)))
 показать весь комментарий
 
В предвыборной гонке они его активно поддерживали, так что отношение есть.
 показать весь комментарий
 
Они реально такие. Ибо притвориться настолько отмороженными ублюдками даже миллион чарли-чапли бы не смог. "спасибо" Яхве за "братьев" провослабных.(
 показать весь комментарий
 
До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность.........(Ф.Раневская)
 показать весь комментарий
 
Пусть подотрется своим листом, а потом его выкушает. Кстати, весьма скрепно... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 7177
 показать весь комментарий
 
Сначалам- на йух с Крыма, с Донбасса, репарации в полном объеме - а уж потом, тявкать о начале "добрососедских отношений с чистого листа". И то - далекоооо не ФАКТ, что будет рассмотрено. Да "валька полстакана" - похоже с возрастом алкоголизм вернулся и начинает победное шевствие по мозгу этой старой ***.....
 показать весь комментарий
 
Кацапам неймётся, постоянно хотят дружить, принуждают к дружбе то "дешёвым газом", то войной.
Видно, хреновато им без Украины...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала
 
 
 
 
 
 вверх