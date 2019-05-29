 "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала

Об этом она сказала в интервью российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
Матвиенко считает, что "такой же запрос существует и в украинском обществе".
"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее", - заявила Матвиенко.
Она предположила, что Зеленский либо реализует "содержание мандата", либо будет терять поддержку.
"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - добавила Матвиенко.
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Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.
На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.
Позднее Зеленский заявил, что референдум не будет иметь законодательной инициативы.
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я ж тебя люблю как сына!!
2-Украина сейчас кровью платит за дешевый кацапский газ.
как говорил Омар Хайям,
катитесь вы ко всем *****
Это она о народе Украины
Валя иди на#yй!
Т.е. Украине, пострадавшей стороне, еще и условий никаких нельзя выставлять, а просто так помириться и в дёсны с вами поцеловаться будто и не было ничего?
Кто знает, губозакаточные станки еще продают? Тут женщине очень нужно!
переходим к следующему вопросу)))
а что вас удивляет, зебенята? это из программы зели..))
В Ху..лостане ***..тых 99,99% народонаселения, а не только Ху..ло Первый.
https://youtu.be/rSLN-M99sHM
А як заводити цю стару шарманку то краще й не починати.
Лицемерия в полный рост. Млин, народ Украины устал от вашей, сц@ко, "братской" любви. Сначала запоребрик с выдачей Украине виновных в гибели украинцев, а потом еще будем поглядеть.
Источник: https://censor.net.ua/n3129489
Подотритесь тем листом. Мы подождём лучшего предложения
Она ставит ультиматумы, или выполняет ультиматумы.
https://www.suvd.com.ua/uk/articles/interv-ju-8/show
Впрочем, "начать с чистого листа" США не позволят.
АбиднА, да?
Видно, хреновато им без Украины...