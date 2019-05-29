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Все про:гражданство (960) добровольцы (606) Билецкий (113)

 "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий

Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий раскритиковал решение новоиспеченного президента Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Политик отметил, что в Украине есть более достойные претенденты на получение гражданства. В качестве примера Андрей Билецкий назвал 150 иностранцев-добровольцев, воюющих за Украину в зоне ООС, которые не смогли получить украинское гражданство за время президентства Петра Порошенко.

Об этом лидер "Национального Корпуса", народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил 28 мая на своем Telegram-канале.

Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 01
Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 02
Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 03
Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 04
Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 05
Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий 06

Политик подчеркнул, что процедура присвоения украинского гражданства иностранным добровольцам – участникам АТО (ныне – ОСО) сложная и чересчур бюрократизированная. В подтверждение своих слов лидер "Национального Корпуса" рассказал историю 25-летнего россиянина Артема Широбокова, ветерана ООС с позывным "Есенин", воюющего на Донбассе за Украину.

Андрей Билецкий напомнил, что Артем Широбоков принимал активное участие в Революции Достоинства, а затем – в боях под Иловайском, в освобождении Мариуполя, Марьинки и Широкино. В ходе боевых действий доброволец получил тяжелое ранение, но при этом смог спасти товарища. Политик подчеркивает, что после госпиталя молодой человек не утратил силу духа и вернулся на фронт защищать Украину. При этом боевые заслуги бойца не смогли повлиять на решение Петра Порошенко, который отказался давать украинское гражданство "Есенину" и еще 149 иностранцам-добровольцам.

По словам Андрея Билецкого, такое решение уже бывшего президента стало яркой демонстрацией его политических приоритетов и ценностей, ведь, с одной стороны, он подарил украинское гражданство беглому политику Михаилу Саакашвили, но при этом отказался выполнить ту же процедуру для 150 иностранцев, защищавших по сути чужую для них страну.

При этом народный депутат выразил опасение, что нынешний статус "нелегалов" для иностранцев – участников АТО несет много угроз. Например, многие из них уже не могут вернуться домой, в свою страну.

В качестве решения указанной проблемы Андрей Билецкий предложил принять закон об упрощенном получении украинского гражданства для участников АТО. Ответственность за принятие этого закона, по мнению лидера националистов, нужно возложить на Владимира Зеленского. Билецкий утверждает, что одной подписи новоиспеченного президента будет достаточно для утверждения данного закона.

Лидер политической партии "Национальный Корпус" также подчеркнул, что Владимир Зеленский хорошо знаком с историей "Есенина" и других иностранных добровольцев, так как эта проблема обсуждалась во время iForum, на котором присутствовал президент. Следует отметить, что на рассказы о проблемах иностранных бойцов Владимир Зеленский тогда отреагировал прохладно, сделав замечание, что эта информация не имеет отношения к теме форума.

Отметим, на днях Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины. Указ был обнародован на сайте президента Украины.

Напомним, что Саакашвили утратил украинское гражданство в июле 2017 года. Причиной стало открытое против него уголовное дело в Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3129488
 
 
 Топ комментарии
 
саакашвили выдали чтоб на порошенко погавкала, добровольцам не надо потому что зеленский скажет перестать стрелять им
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А захочет?
Про добровольцев-иностранцев, отдающих ЖИЗНЬ за Украину - это ведь не так смешно и громко, как про Михо....
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Петя показательно таких добровольцев кацапам сдавал с югиком
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каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало, ни разу
это твой любимый кана 112 пишет
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саакашвили выдали чтоб на порошенко погавкала, добровольцам не надо потому что зеленский скажет перестать стрелять им
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Саакашвили вернули, а добровольцев петя показательно кацапам сдавал, что б не думали даже о гражданстве
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каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало, ни разу
это твой любимый канал 112 пишет
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А захочет?
Про добровольцев-иностранцев, отдающих ЖИЗНЬ за Украину - это ведь не так смешно и громко, как про Михо....
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петя 5 лет не даже не рыпнулся кому из добробатовцев -иностранцев дать гражданство, а Володя всего 8 дней на должности, рано судить или сильно хочется.
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Трохи не так, кільком все-таки дав громадянство. Але більшість дійсно не отримали паспорти. Зате отримали паспорти деякі бразильці з фк Шахтар...
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А здесь разговор о Пете? Это он вернул гражданство одному и забыл о многих?
Заметка, вроде бы , именно об этом?
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оно никому ничего не должно...
только бене "пару копеек".... "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7237
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а как бесновалась тут мокшанская ботва с зебилами напару...слово держит,всех приютит... "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7605
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Так петя обіцяв всім надати,чого ж ти мовчав 5 років ,а коли грузинських добровольців на паромі вивозили з мішками теж мовчав,а тут зразу загавкав
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По-моєму, от хто-хто, а Білецький не мовчав ці 5 років і організував чи не найбільше мітингів проти петі!

Шановний, ви що з льоха вилізли?
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Не торкнулося, бо один Саакашвілі вочевидь здатний тримати фронт з більшою ефективністю. Для тих, хто ще не зрозумів - біля керма держави опинилися випадкові люди, у яких немає ні стратегії, ні бажання розвивати країну. Є лише плани. Їх озвучує Богдан з Коломойський. Щодо Білецького, то він мав би бути з нацдружинами під АП вже мінімум тиждень. Саме стільки триває демонтаж української державності.
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Сааку спустили як галасливу дворнягу щоб гавкав перед виборами на оппонентів.
Інше їх не цікавить
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А каким-то россиянину в Донецкой области, сирийцу, азербайджанцу ЗА ЧТО
Зе срочно дал гражданство?

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019

Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:

1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:

АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;

КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;

САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;

ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб»зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року
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потратился Бабломойский на избирательную компанию клоуна, а бабки пока не отбиваются. Хоть доля малая, но все же
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Ну это не совсем один и тот же случай. По добровольцам нужен отдельный закон, а не указы президента. Вообще напрашивается создание этакого иностранного легиона, как во Франции, и получение гражданства так же, как во Франции, должно быть автоматически надано после определенного срока службы и желании легионера.
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И дело Билецкого, как депутата, внести на рассмотрение в ВР такой законопроект.
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У клована исключительно Ыкономические планы - хапнуть и смыться, а вы ему о каких то добровольцах втираете
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Билецкий что за них говорит? С начало люди пусть отправят прошение президенту, а там не откажут.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий
 
 
 
 
 
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