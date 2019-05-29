 Зеленский заслушал отчет об обстоятельствах пленения восьми военнослужащих 53-й ОМБР: факт госизмены не установлен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время в отношении командования батальона и 53-й ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - сказано в сообщении.

Установлено также нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию столкновения.

Президент Зеленский отметил, что будет сделано всё необходимое для возвращения пленных бойцов: "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят".

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Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

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