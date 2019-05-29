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 Зеленский заслушал отчет об обстоятельствах пленения восьми военнослужащих 53-й ОМБР: факт госизмены не установлен

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на минувшей неделе были задержаны наемниками РФ в Донецкой области. В частности, отмечается, что факт госизмены в этом инциденте не установлен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время в отношении командования батальона и 53-й ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - сказано в сообщении.

Установлено также нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию столкновения.

Президент Зеленский отметил, что будет сделано всё необходимое для возвращения пленных бойцов: "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО

Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

Читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3129486
 
 
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Эти 8 солдат уже сами себя наказали за свою халатность
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Их отправили без оружия. Передвижение осуществлялось рядом с линией соприкосновения. Чья халатность ?
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за кермом сидів 1 (один) водій - іньші (7) були вантажем
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Это не измена, а ошибка или дурость, на войне ни то ни другое не проходит, но все равно Порошенко виноват, не подготовил солдат....
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Да лааадно - какая нафиг ошибка?? Грузовик прорывался со стрельбой через наш последний блокпост!
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Давай, зєля, максимально швидко. До тебе ні в кого так не виходило. Покажи папєрєднікам мастєрклас
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и главное зебилы щас начнут лайкать этот коммент, ввиду скудности ума и отсутвия чувства юмора. классно ты их Зеленський заслухав звіт про обставини полонення восьми військовослужбовців 53-ї ОМБр: факт державної зради не встановлено - Цензор.НЕТ 6650
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Грузовик с секретными документами прорвался со стрельбой через украинское КПП, фактов измены не установлено.))
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Эй умник, а ну расскажи какие еще секретные документы перевозили солдаты и прапорщик.План запуска межконтинентальных ракет?
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Штатное расписание бригады - состав, вооружение домашние адреса, телефоны, родственников и тд. Мало??
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Я сам служив колись і довго переварював цей випадок. Ніфіга не можу зрозуміти. Є карти, навігація, розвідка, не перший день хлопці на війні- ну як же так? (
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Притому. військові були без зброї. охорони. з купою секретних матеріалів....
Мало б бути неслужбове розслідування. а СБУ. ця справа стала б індикатором
для розпиз-яїв з пагонами. війна неспише. відповідатимуть усі...
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Видите какой президент зе оперативный. Заслушал аж через неделю. Когда катсап Киев возьмет оно тоже неделю будет ждать шоб заслушать?
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Удивительно - водила сознательно прорвался , игнорируя предупредительные выстрелы, через последний блокпост, пароля на проезд которого у него не было, но это не госизмена...а что это в таком случае?
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Если факт измены не установлен, то значит есть виноватый в этой ситуации. И он должен нести ответственность. В данном случае командир подразделения и старший в группе ,"задержанной" противной стороной. А так как у нас все таки война. То это трибунал.
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Різкий як дитячий пронос. Не пройшло і півроку як проявив реакцію.
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А вы Зебенского спросили: ему это интересно? Тут новая юморина наклевывается, а вы со всякой херней носитесь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский заслушал отчет об обстоятельствах пленения восьми военнослужащих 53-й ОМБР: факт госизмены не установлен
 
 
 
 
 
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