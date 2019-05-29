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 Экономика
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 ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

Внедрение закона о рынке электроэнергии является условием получения следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

 Об этом сообщил журналистам Генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон после встреч в Киеве с представителями украинской власти, пишет Обозреватель.
Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи Украине зависит от выполнения страной программы сотрудничества с МВФ, и условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по предоставлению макрофинансовой помощи. Одним из таких условий является запуск рынка электроэнергии.

"Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона о рынке электроэнергии", - заявил Даниэльссон.

В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам, должен быть запущен 1 июля 2019 года. Это является одним из условий программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина рассчитывает получить в текущем году 2,5 млрд долларов, а также предоставления нам макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3129485
 
 
 Топ комментарии
 
Браво! "Я просто тішуся", як соево-бобові (і безголові) перекладують на когось рішеня "сивочолого гетьмана"!
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Эти твари хотят поднят в 2 - 2.5 раза тарифы для населения, а бабки будут идти по карманам олигархов. Идите лесом!
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Энергорынок уже ввели, и сделали это Порошенко и его команда.
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Ніяких умов і ніяких подачок від МВФ!
Досить вже!!!
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Націоналізувати кошти в бариги та інших олігархів (всі вони нажиті злочинно) та розрахуватись з МВФ. Після чого вивести "з тіні" економіку (вірніше її залишки) України.
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У Порошенко 0,6 млрд, все остальные вроде не олигархи, медведчук сказал что энергорынок в Украине это зло... По факту денег Порошенко не хватит... Рынка не будет... Ваши действия...
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Эти твари хотят поднят в 2 - 2.5 раза тарифы для населения, а бабки будут идти по карманам олигархов. Идите лесом!
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Єврошлюхи дуже ********** бабло пострадянських олігархів, готові їм всяко допомагати для повного поработіння простого люду
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я просто тішуся) Зараз відмінять злачінний роттердам+ від бариги, введуть енергоринок а ціни скочать в два рази. Шо зелєнька буде плести гороховим це треба купить поп-корн)))
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Энергорынок уже ввели, и сделали это Порошенко и его команда.
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Браво! "Я просто тішуся", як соево-бобові (і безголові) перекладують на когось рішеня "сивочолого гетьмана"!
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Давай горохове банкуй))) знижуй ціни на е/е, а не виляй кормою
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Так хто видав наказ про введення енергоринку з цього літа в Україні?
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Не буде енергоринку лишиться злачінний роттердам+.
У вас же мізки закиплять))))
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А "Роттердам+" чия задумка, щоб і тебе в тому числі на гроші розводити?
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роттердам+ до населення не має ніякого відношення. Ми обидва це знаємо)
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Вот вам деньги, только сделайте пожалуйста открытый энергорынок.....
Медведчук сказал нет...
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"ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи"

Ну что, ЗЕбилы, вот вам и "первая ласточка".
Игорю Валерьевичу нужна дешевая энергия для его предприятий, а Ринату Леонидовичу нужно продавать дорогую энергию его предприятий. И чтобы разрешить это неразрешимое в цивилизованном мире противоречие, Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович сели и "порешали по понятиям": Игорь Валерьевич будет покупать энергию у Рината Леонидовича задешево, а компенсировать Ринату Леонидовичу будут лохи - то бишь население Украины.
А "рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам" (Источник: https://censor.net.ua/n3129485) засуньте себе сами знаете куда.

Так что никаких "500 млн евро макрофинансовой помощи" вам не будет, ЗЕбилы.
Смотрим за ценой тушки курицы.
Венесуэла вам в "зубы", ЗЕбилы, "и хорошего настроения"(С).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи
 
 
 
 
 
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