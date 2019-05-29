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 Комитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия на заседании 29 мая рекомендовал Верховной Раде рассмотреть заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

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Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3129482
 
 
 Топ комментарии
 
Заявление Грося написал прямо во время кенгурации, после высера зебла. Стадион так стадион. Ни один порядочный и уважающий себя человек, не будет работать на барыгу, который его уволил с работы. Слишком вумное вот и ипашь сам только не порви ширинку расставляя копыта широко.
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Придется на поромах сплавлять .
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Какое горе, кто ж теперь дэмократию соблюдать будэ?
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Фсё прапала! Команда "потужніх реформаторів" уходит - теперь всем хана...Комитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке - Цензор.НЕТ 7138
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Довел страну до ручки, накрал деньжат и имущества у страны - пора и в депутаты народ защищать.
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*****, а кто же баржи с кавунами гонять будет
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дешевое занятие, вот Калушская ТЭЦ - это уже уровень
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Заявление Грося написал прямо во время кенгурации, после высера зебла. Стадион так стадион. Ни один порядочный и уважающий себя человек, не будет работать на барыгу, который его уволил с работы. Слишком вумное вот и ипашь сам только не порви ширинку расставляя копыта широко.
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Комитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке - Цензор.НЕТ 508Амiна 25% перемоги


Декілька великих наших аккаунтів самознищились або замовчали, маю надію що вони просто померли а не зрадили Петру Олексійовичу.
02:08 - 29 мая 2019 г.
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Незамених нет ,тем более без выша. Кубив станет ВО.А над Кубивым -СНБО ,со своими директивами.До окончания выборов соивий саботаж не пройдёт.Новая ВРУ уберёт все разнотолкования и обепечит управляемость в переходные периоды,чтобы не было ослабления Украины.
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Под кухаркой ,я так понимаю ,Вы имеете ввиду,,Железного Феликса" пораженко-Югу луценко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке
 
 
 
 
 
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