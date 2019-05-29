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Все про:приватизация (870) суд (22171) Центрэнерго (40)

 Окружной админсуд запретил приватизацию Центрэнерго

Окружной админсуд Киева запретил Фонду государственного имущества Украины проводить приватизацию Центрэнерго.

Соответствующее решение суд принял 22 мая, передает Цензор.НЕТ.

Решение принято по иску компании "Укрдонинвест". Она требовала признать действия Фонда госимущества по недопущению ее к конкурсу по приватизации Центрэнерго, незаконными. В качестве обеспечения исполнения решения суда, истец также просил запретить любые действия по приватизации государственного предприятия.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление истца.

"Запретить Фонду государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества Центрэнерго", - говорится в постановлении суда.

Ранее в правительстве решили продолжить процесс приватизации Центрэнерго. Продажа этой компании должна была состояться в конце 2018 года, однако ее отменили из-за военного положения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129479
 
 
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Ох уж этот легендарный окружной суд )))
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Беня еще не готов....покупать
Беня сказал что нужно подождать дефолта...тогда будет дешевле......да и два ярда еще в карманчик не упали....
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может все проще, наступили на губу Кононенко?
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на создании свободного энергорынка, то есть на приватизации.
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обычная практика, пришло время. на любой серьезный тендер или конкурс, заинтересованные лица еврейской национальности, всегда подсовывают какую нибудь шестерочную фирму, что бы в будущем можно было обжаловать, и порешать в свою пользу. Приват-главный рейдер Украины все годы.
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Шо вы творите! Петя уже дембельский откат получил а тут такое..
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