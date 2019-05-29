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 Зеленский посетит шахту на Львовщине, где погибли горняки

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в среду шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала породы погибли два шахтера.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сказали в АП.

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Как сообщалось ранее, во Львовской области в селе Селец произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3129477
 
 
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подобная практика свойственна лидерам..пэпа примазывался только к победам..но бывают и беды и настоящие лидеры в этот момент не прячутся и не морозятся..
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Какого цвета рубашка будет на сей раз и где локация для сьёмок? Зеленский посетит шахту на Львовщине, где погибли горняки - Цензор.НЕТ 5752
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Аварії бувають часто... Хороша нагода...
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Робу то хоть оденет...или в голубой рубашке в лаву или забой полезет...?? Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники - Цензор.НЕТ 9731
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