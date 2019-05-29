EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Общество
  2488  24
Все про:бунт (117) колония (322) Одесса (5455) Аброськин (523)

 Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин утверждает, что бунт в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) возник из-за воров в законе.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"В местах лишения свободы своя преступная иерархия и свой криминальный бизнес, – пояснил он. – И вот когда администрации колоний пытаются навести порядок, чтобы туда не передавали наркотические средства, алкогольные напитки, другие запрещенные предметы, весь преступный мир, который находится в этих учреждениях, восстает против. То, что произошло в Одессе, как раз и есть одна из таких ситуаций".

По его словам, в тот день авторитетов преступного мира, которые отбывали наказание в этой колонии, забрали для перемещения в другие исправительные учреждения, а остальная преступная иерархия воспротивилась этому, из-за чего все и произошло. "Всем руководят "воры в законе", которые наладили там систему получения денег, – считает Вячеслав Аброськин. – А если за стенами колонии руководит преступник, он и выстраивает преступную структуру, куда входит игра в карты, другие азартные игры. Деньги, которые он при этом получает, выводятся за пределы учреждения, а там распределяются".

Читайте также: Причины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький

Вячеслав Аброськин считает, что акция была спланирована заранее. По его словам, еще даже не началась эта история, а под стенами колонии уже собирались какие-то люди, которые снимали происходящее на камеры. "Они также разговаривали по телефону с осужденными и обсуждали время начала всех этих активных действий, – уверяет Аброськин. – Поэтому это акция, заранее спланированная преступниками".

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129475
 
 
 Топ комментарии
 
Да, действительно. Воры обычно просят показать им предпоследнее и забирают только его. И на дело идут с сумками со своим, чтобы раздавать его бедным.
 показать весь комментарий
 
Да, да. Конечно. Все воры- они просто лапочки. Такие хорошие, такие... Ну воры одним словом.
 показать весь комментарий
 
Если человек больной на голову социопат , ворующий, убивающий, хулиганящий, то пусть жрет баланду и хлебалово, заслужил. И нечего Ныть. В стране полно Нормальных людей которые едят что попало, пенсионеры например.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если человек больной на голову социопат , ворующий, убивающий, хулиганящий, то пусть жрет баланду и хлебалово, заслужил. И нечего Ныть. В стране полно Нормальных людей которые едят что попало, пенсионеры например.
 показать весь комментарий
 
 
Воровских авторитетов - забрали готовить в депутаты партии слуги народа
 показать весь комментарий
 
 
Вор не когда не возмет последнее , Свое отдаст . А Порося и его кодло - мародеры !
 показать весь комментарий
 
 
Да, да. Конечно. Все воры- они просто лапочки. Такие хорошие, такие... Ну воры одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
Да, действительно. Воры обычно просят показать им предпоследнее и забирают только его. И на дело идут с сумками со своим, чтобы раздавать его бедным.
 показать весь комментарий
 
 
В смысле не когда? Ты наверно имел ввиду никогда.
 показать весь комментарий
 
Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГРБ) открыло производство по факту служебной халатности работников Южной исправительной колонии №51, где вчера взбунтовались осужденные.
По мнению следователей, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии - Цензор.НЕТ 7850
 показать весь комментарий
 
 
Вот этот товарищь правду и рассказал:
https://censor.net.ua/news/3129469/prichiny_bunta_v_odesskoyi_kolonii_rost_poborov_na_zapreschennye_predmety_i_deyistviya_eksglava_penitentsiarnoyi
 показать весь комментарий
 
 
Я вот не знаю так как не юрист........А есть ли возможность по итогам бунта добавлять сроки заключенным? Мне кажется если бы зэки знали что после Беспредела им каждому припаяют еще лет по 5 отсидки то все было бы поспокойнее.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. менты отжали бизнес у авторитетов?
 показать весь комментарий
 
 
бунт устроили, чтобы снести тюрьму и построить высотки.

После бунта осужденных одесскую колонию решено расформировать

Южную исправительную колонию №51, в которой 27 мая произошел пожар и бунт, расформируют.
Об этом говорится в сюжете ТСН и подтверждают источники «Думской». Решение руководство Министерства юстиции Украины приняло на вчерашнем совещании в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и надо начинать искать правду, отталкиваясь от землицы.
 показать весь комментарий
 
 
Может "авторитет" будет правильнее? В кавычках я имею ввиду. Пока мы им будем жопы заносить и писать без кавычек такая херь будет продолжаться.
 показать весь комментарий
 
Может пора с авторитетоми как в Грузии поступить?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии
 
 
 
 
 
 вверх