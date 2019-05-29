 В Раду внесли законопроект об импичменте президента

Об этом Гончаренко сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок