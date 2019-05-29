 В Раду внесли законопроект об импичменте президента

Об этом Гончаренко сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.
Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.
1.Косил от армии.
2.Снимал нароссии сериалы.
3.Плясал на корпоративах у олигархов.
4.Отмывал на Г+Г бабло Бени.
5.Играл на рояле.
а потім взнав, що воно таке...
А теперь против них начинается настоящая игра "в долгую".
Данилюк, ты ракету от ракетки уже отличать научился, "переседатель" ?
Джойс Кэри
Начало каденции президента Зеленского традиционно вызвало изжогу во всех политических лагерях страны - это была бы уже не Украина, если бы случилось по-другому. Аваков губами Белецкого вспомнил об уклонении от службы и Иловайской трагедии в контексте нового НГШ. Ляшко зарядил про марионетку и про то, что хороший парень - это не профессия. Парубий выдал сакраментальное - «На жаль, не вдалося», когда после указа о разгоне Рады президент решил было поменять законодательство и снизить проходной барьер в Раду. Просто шестой президент хотел помочь одному бизнесмену завести больше депутатских групп, а не открытые списки - в жизни так бывает. Народный фронт подал в КСУ представление о законности роспуска Рады. Бывшие советские интеллигенты с кухни, живущие не по лжи, внезапно рассмотрели, что личный адвокат Коломойского, партнёры по бизнесу и военный, заходивший в кабинет Корбана, как к себе домой, получили ключевые должности. А ведь мы уже не живём по-новому, у нас закончилась эпоха, как же так? И почему заместитель председателя СБУ - человек, на которого зарегистрировали партию «Слуга народа», как это вообще понимать?
А ещё в Администрации президента на Банковой выровнялась энергетика и пока никто никуда не переезжает, несмотря на то, что ветераны проводят пикеты против референдума, а рядом под красно-чёрными флагами идёт акция «Украина - не рояль». У «простых людей» произошло возгорание на почве заявлений Богдана, что есть сложности по снижению цены на газ и большая зависимость от МВФ - это что, преступные тарифы продолжат борошна украинского народа? И вот эти бумажки, которые шлёт областной газовый и энергетический оператор, где самые низкие цены в Восточной Европе и среднее потребление по странам, а у нас оно почему-то достаточно высокое - они правда? Придётся платить дольше? Такой Зеленский нам не нужен.
Это было вполне ожидаемо. Расплывчатая и максимально неконкретная кампания, сыгравшая на высоком антирейтинге соперника, медийности и новых лицах, была направлена на всех и на никого. И теперь что мы имеем? На фронте залёт, которого не было с 2015 года - 8 солдат из-за ошибки заехали в плен у Еленовки, не повернув на Березе и проскочив опорный пункт пограничников. Была какая-то дежурная отписка, заявление, что мы их поменяем, интервью с пленными боевиками, которые ждут обмена месяцами, заседание РНБО? Нет. Минус от ветеранов, сторонников милитаризма, многих правых - мы должны заботиться о людях, которых направили на линию боевого соприкосновения. Снова выложили видео, как на Светлодарской дуге равняют миномётами технику, а Азов превращает дом с российской тряпкой в руины - но ведь обещали договориться посредине и прекратить стрелять. Минус от коттона и уставших от войны в пабах Киева.
А тут ещё вместо закона о снятии неприкосновенности и импичмента президенту начали с разгона Рады - многочисленные СМИ тех людей, которых пытаются нагнуть, покажут, что такое парламентаризм и самая честная отечественная журналистика. Проверили почву о референдуме по поводу переговоров с РФ - протесты ветеранов и жирный минус от тех, кто помнит, что у нас незаконны подобные референдумы. Вернулся Портнов - скорее приглашайте пожарных для половины Фейсбука и заберите водку у ваты. Те, кто смог досмотреть до конца iForum и выступление президента там про чуваков, пьют корвалол, рисуют «жабы» и вспоминают добрым словом Кличко.
100 дней ещё только начались, а конфетно-букетный период уже заканчивается. Правда, магия «Плюсов» будет сглаживать картинку, а «Слуга народа» с высокой степенью вероятности возьмёт большинство в Раде. Но чем партия будет отличаться от БПП, собранной на коленке и завязанной не на идеологию, а на личность - сие есть великая тайна. Парадокс в том, что Зеленского будут бить за те же моменты, что и Порошенко - кумовство, кадровые проблемы, неэффективность судов и государственного аппарата. Те вещи, которые нужны на вчера, а в реальности меняются годами. Только вместо оратора и относительно самостоятельного в рамках договорённостей Порошенко мы имеем то, что имеем. Но это выбор украинского народа, его стоит принять, если мы хотим конструктивной работы. Альтернатива невелика - Канада с Польшей в зависимости от знания языка или внутренняя миграция в сериалы, игры, кормление котиков у подъезда и эскапизм. Не нужно быть большого ума человеком, чтобы понять, кто спустя дюжину месяцев станет виновником того, что в вашем городе разбили остановку, выкопали туи, и много платить за дом в 100 квадратов, доставшийся по наследству. И всё бы ничего, наслаждайся поездкой и показывай пальцем на поехавших, но есть один нюанс - мы тоже живём в этой стране. Может быть для Коломойского, живущего в Израиле и с ферросплавов выводящего деньги в долларах, дефолт не страшен, но я проверял зарплатную карточку - там почему-то гривни, какая досада.
Вопрос тут, кстати, не в Зеленском - он танцует, как умеет. И, кстати, если ты не фанат работы по 14 часов в сутки и не получаешь от нахождения на политическом Олимпе эндорфинов - это тяжёлая и неблагодарная пахота. Хотя рано или поздно новый президент поймёт весь глубокий смысл фразы «политика - это искусство возможного», благо, вон у него какие советники, объяснят. Что он и рад бы договориться посередине, но почему-то Кремль не спешит признавать выборы и поздравлять. И пошутить с Путиным не пошутишь - у него для этих вещей есть Галустян и Слепаков. И непонятно, что российскому режиму предложить - последние санкции РФ за поставки Сирии и Ирану ракетных технологий, против Тульского КБ и завода, производящего ракеты к С-300. Ты и заявишь, что претензий не имеешь и Крым за скобками, но у США он не за скобками. А то ещё Япония завтра вспомнит о том, что Манчжурия и Корея её исторические земли, и устроит Третью мировую. И что ты можешь прекратить стрелять, но Кремль ничего не получит, кроме нового пакета в следующем квартале. А впереди у нас окончание газового контракта, переговоры начнутся осенью, а к зиме как раз вполне возможен вентиль, падение давления и мы вместе посмеёмся над «Прикрути».
Основной вопрос, как всегда, к среднему украинцу. И он достаточно простой - о трезвом понимании реальности. Вы осознаёте, на каком этапе развития находится Украина? Понимаете, что всеми правдами и неправдами, по данным SIPRI, Украина нарастила на 21% траты на силовиков, и они суммарно достигли 4,8 млрд долларов в 2018 году - это рекорд. Но всего две батареи ЗРК «Patriot» для Польши - скромные 3,7 млрд долларов, а боеготовности они достигнут в 2024 году. Шесть лет от начала контракта до боеготовности двух батарей, способных прикрыть только Варшаву - почти на все наши годовые траты на все ведомства с полумиллионом человек по штату. Осознаёте, что у нас в принципе много проблем - 70-80% изношенных сетей в ЖКХ, 75 млн аварийных квадратных метров, 3800 километров отремонтированных дорог в год на пике из 161 тысячи с покрытием? Что мы уже поколение жизни плачем о недостроенном Ан-225 за 120 млн долларов, в то время как каждый год закапываем их в плитку, стадионы, мосты и умные деревья? И на этом фоне средний украинец возжелал зарплат и пенсий как в Европе, снижение услуг ЖКХ и мир во всем мире. Во время войны, которую не в состоянии прекратить НАТО и Вашингтон.
Дело такого рода, что Порошенко тоже начинал с мира - с прекращений огня, с личных встреч с Путиным и полудюжины форматов, включая отдельно США и Нормандскую четвёрку. Но они закончились сбитыми вертолётами и наступлением в Дебальцево. И Порошенко превратился в ястреба, каких поискать - потому что осознал, что Кремлю не нужны договорённости, а нужен вечный хаос, санитарный кордон и отток мозгов и рук из Украины. Честно говоря, я не знаю, как будет сводить баланс Коломойский и что будет с тарифами и миссией МВФ, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Польшу по зарплатам мы не догоним и в 160 тысяч км дорог за каденцию не сможем. И никакой консолидации нам не видать - Зеленского грызут все кому не лень с первых дней, ибо он и сам даёт массу поводов для критики. Поэтому когда сожрёте рейтинг шестого и заплачете о том, что такого не обещали и вы не голосовали, будете ближе к земле. Хватит бороться с кумовством и коррупцией против всего плохого. И хороший парень это не профессия не потому, что мы не любим Зеленского. А потому что от него ждут то, что он просто не может дать. Простого решения сложных проблем не будет. Нам нужно пахать как проклятым, чтобы просто оставаться на месте.
ронин
О!
Это новый такой модный танец!
После заявления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе прошлого непрозрачного заседания правительства было принято решение о выводе из государственной собственности Калушской ТЭЦ, а также о предоставлении данной ТЭЦ специальной государственной помощи.
Вспомни еще про Кучму с Крачуком...
Не зря удостоверение улетело в парламенте
Янык тоже рассказывал, что они пришли надолго
И Зеленский нарушил Конституцию, так как в Регламенте Верховної Ради України вообще отсутствует раздел о функционировании коалиции в соответствии с этой статьей Конституции.
Но здесь возникает вопрос, а как работала все эти годы Верховна Рада - делила комитеты назначала премьера, министров, генпрокурора, если в Регламенте Верховної Ради нет раздела о работе коалиции? Получается что Верховна Рада работала в режиме постоянного нарушения Конституции и все назначенные ею лица и принятые решения незаконны?
https://petition.president.gov.ua/petition/55024
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Гончаренко, а чего ты все это в течении прошлых лет все это не говорил президенту Порошенко?
Ведь Порошенко обещал законы об импичменте президента и депутатов. Забыл ты, наш лукавый и брехливый?
Почему в течении 5 лет не вносил свой законопроект об импичменте президента?
Некогда было, задницу лизал и получал откаты и "благодарность"? А теперь когда нависла угроза уже над твоей задницей и не посильно нажитыми миллионами, вдруг зашевелился в агонии страха.
Кстати, а почему ты не внес законопроект об импичменте депутатов?
Источник: https://censor.net.ua/n3129471