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 Политика Украины
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Все про:ВР (22966) импичмент (327) Гончаренко (259)

 В Раду внесли законопроект об импичменте президента

В Верховной Раде заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект об импичменте президента.

Об этом Гончаренко сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок

Источник: https://censor.net.ua/n3129471
 
   
 Топ комментарии
 
Сам Зе обіцяв такий законопроект внести, але через те що Зе брехун і обіцянки не виконав, такий законопроект внесли інші.
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Так он и внесет, и скорее всего - в пакете вместе с отменой депутатской неприкосновенности. Но этот состав рады будет безуспешно пытаться принять одно, но забыть про другое - а потом обвинят во всем Зеленского У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3827
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Только одновременно с отменой неприкосновенности депутатов.
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отлично! зелень , что ж ваш не вносит то - не мычит, не телится?
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Этот гондон обещал ходить в клоуновском костюме ,если выборы выиграет клоун . Леша я требую шоу.
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Леша надень костюм клоуна, ведь и вправду выборы выиграл клоун. В этом даже его сторонники соглашаются
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Клоун -это профессия, я надеюсь в ответе на этот вопрос двух мнений быть не может, пиЗХХбол это вещь генетическая .Выводы делайте сами.
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і свічний заводик та віла в Італії стали радувати якось менше...
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ОХ И НЕГОДЯЙ ЭТОТ гончаренко ---А ГДЕ ТЫ ДЕРЖАЛ СВОЙ ПРОЭКТ ПРИ порошенко ---В ТРУСАХ ????
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А зачем подвергать импичменту настоящего Гетьмана ?
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Вспомнил когда от свинячьего корыта стали отгонять У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 2013
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А чего 4 года назад эта шлюха законопроект не зарегистрировала? В Раду внесли законопроект об импичменте президента - Цензор.НЕТ 5629

В Раду внесли законопроект об импичменте президента - Цензор.НЕТ 5634
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А что делал господин Зеленский 4 года назад? Дай угадаю:
1.Косил от армии.
2.Снимал нароссии сериалы.
3.Плясал на корпоративах у олигархов.
4.Отмывал на Г+Г бабло Бени.
5.Играл на рояле. У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3444
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спочатку засцика був за імпічмент
а потім взнав, що воно таке...
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йому разумков наглядно обьяснил, на пальцах или еще как то - и после этого сразу как то оказалось что неудобно такой вносить....
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********* весь пар за неделю выпустила, успев нарушить несколько статей Конституции и несколько законов.
А теперь против них начинается настоящая игра "в долгую".
Данилюк, ты ракету от ракетки уже отличать научился, "переседатель" ?
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Тупорылое чмо не знало, что "импичмент предусмотрен в законе о временных следственных комиссиях" (Парубий), т.е. не учит матчасть.
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На кого це розраховано? Поки закон про ТСК не прийнято імпічмент неможливий. Конституцію б почитали, ДБЛ БЛД.
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этот юный губошлеп как -то враз исчез из эфиров и ток-шоу.
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Он закон разрабатывал, был очень занят У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 7939
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новая рада и примет его!! будут новые нормальные депутаты будет и нормальный закон а эта толпа шавок пусть идет на выборы и пусть люди своими голосами решают их судьбу!!
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Нормальні депутати? Веселі точно будуть
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100% там будут нормальные депутаты а не эти ШЛЮШКИ которые счас делают вид что они депутаты!!
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Гончаренко громко пукнул..Они наберут 3 четверти голосов ВРУ?Пусть подотрутся этой туалетной бумажкой..
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бывшие депутаты еще что то там гавкают!!
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подать это не значит принять и даже не значит вступил в силу, так что рано обрадовался!!
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Я радуюсь, что наконец-то подали и сомневаюсь, что примут...
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нашел чему радоваться? шайка жуликов делает вид что они типа не жулики а ЛОХИ радуются!!
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БПП - притон для переобувшихся рыгов. Начиная с этой дешевки и заканчивая главсвином. У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 7025
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Единственное хорошее правительство - это плохое правительство в состоянии крайнего испуга.
Джойс Кэри
Начало каденции президента Зеленского традиционно вызвало изжогу во всех политических лагерях страны - это была бы уже не Украина, если бы случилось по-другому. Аваков губами Белецкого вспомнил об уклонении от службы и Иловайской трагедии в контексте нового НГШ. Ляшко зарядил про марионетку и про то, что хороший парень - это не профессия. Парубий выдал сакраментальное - «На жаль, не вдалося», когда после указа о разгоне Рады президент решил было поменять законодательство и снизить проходной барьер в Раду. Просто шестой президент хотел помочь одному бизнесмену завести больше депутатских групп, а не открытые списки - в жизни так бывает. Народный фронт подал в КСУ представление о законности роспуска Рады. Бывшие советские интеллигенты с кухни, живущие не по лжи, внезапно рассмотрели, что личный адвокат Коломойского, партнёры по бизнесу и военный, заходивший в кабинет Корбана, как к себе домой, получили ключевые должности. А ведь мы уже не живём по-новому, у нас закончилась эпоха, как же так? И почему заместитель председателя СБУ - человек, на которого зарегистрировали партию «Слуга народа», как это вообще понимать?
А ещё в Администрации президента на Банковой выровнялась энергетика и пока никто никуда не переезжает, несмотря на то, что ветераны проводят пикеты против референдума, а рядом под красно-чёрными флагами идёт акция «Украина - не рояль». У «простых людей» произошло возгорание на почве заявлений Богдана, что есть сложности по снижению цены на газ и большая зависимость от МВФ - это что, преступные тарифы продолжат борошна украинского народа? И вот эти бумажки, которые шлёт областной газовый и энергетический оператор, где самые низкие цены в Восточной Европе и среднее потребление по странам, а у нас оно почему-то достаточно высокое - они правда? Придётся платить дольше? Такой Зеленский нам не нужен.
Это было вполне ожидаемо. Расплывчатая и максимально неконкретная кампания, сыгравшая на высоком антирейтинге соперника, медийности и новых лицах, была направлена на всех и на никого. И теперь что мы имеем? На фронте залёт, которого не было с 2015 года - 8 солдат из-за ошибки заехали в плен у Еленовки, не повернув на Березе и проскочив опорный пункт пограничников. Была какая-то дежурная отписка, заявление, что мы их поменяем, интервью с пленными боевиками, которые ждут обмена месяцами, заседание РНБО? Нет. Минус от ветеранов, сторонников милитаризма, многих правых - мы должны заботиться о людях, которых направили на линию боевого соприкосновения. Снова выложили видео, как на Светлодарской дуге равняют миномётами технику, а Азов превращает дом с российской тряпкой в руины - но ведь обещали договориться посредине и прекратить стрелять. Минус от коттона и уставших от войны в пабах Киева.
А тут ещё вместо закона о снятии неприкосновенности и импичмента президенту начали с разгона Рады - многочисленные СМИ тех людей, которых пытаются нагнуть, покажут, что такое парламентаризм и самая честная отечественная журналистика. Проверили почву о референдуме по поводу переговоров с РФ - протесты ветеранов и жирный минус от тех, кто помнит, что у нас незаконны подобные референдумы. Вернулся Портнов - скорее приглашайте пожарных для половины Фейсбука и заберите водку у ваты. Те, кто смог досмотреть до конца iForum и выступление президента там про чуваков, пьют корвалол, рисуют «жабы» и вспоминают добрым словом Кличко.
100 дней ещё только начались, а конфетно-букетный период уже заканчивается. Правда, магия «Плюсов» будет сглаживать картинку, а «Слуга народа» с высокой степенью вероятности возьмёт большинство в Раде. Но чем партия будет отличаться от БПП, собранной на коленке и завязанной не на идеологию, а на личность - сие есть великая тайна. Парадокс в том, что Зеленского будут бить за те же моменты, что и Порошенко - кумовство, кадровые проблемы, неэффективность судов и государственного аппарата. Те вещи, которые нужны на вчера, а в реальности меняются годами. Только вместо оратора и относительно самостоятельного в рамках договорённостей Порошенко мы имеем то, что имеем. Но это выбор украинского народа, его стоит принять, если мы хотим конструктивной работы. Альтернатива невелика - Канада с Польшей в зависимости от знания языка или внутренняя миграция в сериалы, игры, кормление котиков у подъезда и эскапизм. Не нужно быть большого ума человеком, чтобы понять, кто спустя дюжину месяцев станет виновником того, что в вашем городе разбили остановку, выкопали туи, и много платить за дом в 100 квадратов, доставшийся по наследству. И всё бы ничего, наслаждайся поездкой и показывай пальцем на поехавших, но есть один нюанс - мы тоже живём в этой стране. Может быть для Коломойского, живущего в Израиле и с ферросплавов выводящего деньги в долларах, дефолт не страшен, но я проверял зарплатную карточку - там почему-то гривни, какая досада.
Вопрос тут, кстати, не в Зеленском - он танцует, как умеет. И, кстати, если ты не фанат работы по 14 часов в сутки и не получаешь от нахождения на политическом Олимпе эндорфинов - это тяжёлая и неблагодарная пахота. Хотя рано или поздно новый президент поймёт весь глубокий смысл фразы «политика - это искусство возможного», благо, вон у него какие советники, объяснят. Что он и рад бы договориться посередине, но почему-то Кремль не спешит признавать выборы и поздравлять. И пошутить с Путиным не пошутишь - у него для этих вещей есть Галустян и Слепаков. И непонятно, что российскому режиму предложить - последние санкции РФ за поставки Сирии и Ирану ракетных технологий, против Тульского КБ и завода, производящего ракеты к С-300. Ты и заявишь, что претензий не имеешь и Крым за скобками, но у США он не за скобками. А то ещё Япония завтра вспомнит о том, что Манчжурия и Корея её исторические земли, и устроит Третью мировую. И что ты можешь прекратить стрелять, но Кремль ничего не получит, кроме нового пакета в следующем квартале. А впереди у нас окончание газового контракта, переговоры начнутся осенью, а к зиме как раз вполне возможен вентиль, падение давления и мы вместе посмеёмся над «Прикрути».
Основной вопрос, как всегда, к среднему украинцу. И он достаточно простой - о трезвом понимании реальности. Вы осознаёте, на каком этапе развития находится Украина? Понимаете, что всеми правдами и неправдами, по данным SIPRI, Украина нарастила на 21% траты на силовиков, и они суммарно достигли 4,8 млрд долларов в 2018 году - это рекорд. Но всего две батареи ЗРК «Patriot» для Польши - скромные 3,7 млрд долларов, а боеготовности они достигнут в 2024 году. Шесть лет от начала контракта до боеготовности двух батарей, способных прикрыть только Варшаву - почти на все наши годовые траты на все ведомства с полумиллионом человек по штату. Осознаёте, что у нас в принципе много проблем - 70-80% изношенных сетей в ЖКХ, 75 млн аварийных квадратных метров, 3800 километров отремонтированных дорог в год на пике из 161 тысячи с покрытием? Что мы уже поколение жизни плачем о недостроенном Ан-225 за 120 млн долларов, в то время как каждый год закапываем их в плитку, стадионы, мосты и умные деревья? И на этом фоне средний украинец возжелал зарплат и пенсий как в Европе, снижение услуг ЖКХ и мир во всем мире. Во время войны, которую не в состоянии прекратить НАТО и Вашингтон.
Дело такого рода, что Порошенко тоже начинал с мира - с прекращений огня, с личных встреч с Путиным и полудюжины форматов, включая отдельно США и Нормандскую четвёрку. Но они закончились сбитыми вертолётами и наступлением в Дебальцево. И Порошенко превратился в ястреба, каких поискать - потому что осознал, что Кремлю не нужны договорённости, а нужен вечный хаос, санитарный кордон и отток мозгов и рук из Украины. Честно говоря, я не знаю, как будет сводить баланс Коломойский и что будет с тарифами и миссией МВФ, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Польшу по зарплатам мы не догоним и в 160 тысяч км дорог за каденцию не сможем. И никакой консолидации нам не видать - Зеленского грызут все кому не лень с первых дней, ибо он и сам даёт массу поводов для критики. Поэтому когда сожрёте рейтинг шестого и заплачете о том, что такого не обещали и вы не голосовали, будете ближе к земле. Хватит бороться с кумовством и коррупцией против всего плохого. И хороший парень это не профессия не потому, что мы не любим Зеленского. А потому что от него ждут то, что он просто не может дать. Простого решения сложных проблем не будет. Нам нужно пахать как проклятым, чтобы просто оставаться на месте.
ронин
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Без ареста всей этой днепровско-криворожской банды - ничего не наладится.
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не, никаких арестов не будет. Будет ползучая додонизация президентской должности в течение года-двух, сопровождающаяся выжиманием особо одиозных личностей из исполнительной зебоймы ваза шестёрки.
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Жаль. Время-то идёт; государственный механизм, и так слабый, разрушается под могучими ударами днепровского рейдера.
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Идет. Но тут уже всё зависит от укропбандерiвцiв и iванiв сулим, когда у них откроются глаза от интенсивной уринотерапии, которая началась с приходом Нового Года. Если у них не откроются глаза, и сжатого воздуха не окажется (як кажуть "нема пенду"), то тормоза так и останутся заклиненными, и всю страну снесет юзом в кювет истории.
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Посмотрим... Пока не было дефолта, есть шанс не сделать шаг в пропасть.
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шо ж ястреб не напал на сепара ахмета а начал бабло с ним мутить ??? может ты почти все наврал как порошенко ???
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Импичмент, импечмент.....
О!
Это новый такой модный танец!
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А Ляшко и обкуринных утырков , когда девствености лишать будут ?
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порохоботы напрасно заволновались...- У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8820 даже если закон примут то Согласно Конституции, глава государства должен подписывать принятый закон или налагать вето в течение 15 дней.
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ВР роспущена! Её не существует, пока не избрана новая! Какие законы может принимать, несуществующая ВР ???
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А пока лохи рвут задницы...

После заявления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе прошлого непрозрачного заседания правительства было принято решение о выводе из государственной собственности Калушской ТЭЦ, а также о предоставлении данной ТЭЦ специальной государственной помощи.

У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 4564
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По закону военного времени , все мародеры подлежат уничтожению .
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Да порохоботы на цензоре готовы свои задницы на немецкий крест порвать, ради того, чтобы Пэтро из "свинарчуками" сладко ели и мягко спали.
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Дружище ! Это подсвинки , посмотрим как они завоют , когда их обяжут вернуть деньги в казну выплаченные поросей .. Стецьки кормятся с налогов .
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Да ладно, это зебилы готовы одаривать Беню миллиардами за государственный счет. Вся ваша тупая братия ринулась в адвокаты настоящего мародера и его шестерки.
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Почему "это зебилы готовы одаривать Беню миллиардами за государственный счет"? По моему они готовы одарить Беню миллиардами за счет СвыноПотроха У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 6129
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ааа у вас уже брать нечего. вы все уже пропили?
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А никто и не собирался Свыню с награбленным просто так отпускать
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тогда я вас разочарую. зебеня пойдет по легкому пути, он снимет штаны с вас. петя ему не по зубам..))
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Поэтому надо вводить военное положение и давить этих барыг-мародёров.
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Зелебобы, а вы хоть читали куда передаётся комплекс? *********.
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Тупня, плевать мне на твоего Зеленского, равно, как и на твоего бога Порошенко. А это в данном случае первый шаг к приватизации стратегического объекта. Точно так твой любимый Ринатушка Ахметов все остальные ТЭЦ себе в личное владение подгреб.
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Если его проголосуют - остаётся жалеть об одном, что закон не имеет обратной силы и под его действие не подпадает Порошенко. Уж он-то, как никто, заслуживает импичмента! Даже задним числом.
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Какой то ты придавленный боярой...)
Вспомни еще про Кучму с Крачуком...

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давай про снятие неприкосновенности с депутатов сначала
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Иди в Раду и бери...)
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законопроект необхідний, але враховуючи постать субєкта який його зареєстрував (Льоша Берлінськостінний) виникає думка що тупо потролити Зе вирішили...
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Імпічмент передбачено в законі про ТСК, що незабаром розглядатиметься вже в другому читанні. Тобто, швидше за все -це, таки, тролінг.
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Хрень все это, если даже успеют принять то Зеля наложит вето, голосовать за импичмент должна только новая Рада а не это кодло.
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вето можно и преодолеть..)) ван забыли записать в методичку???
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Хочу успокоить порохоботов. Закон нужный. Но по понятиям под действие такого закона президент находящийся в каденции, как правило, не попадает. Закон вступает в силу после завершения каденции действующего президента и вступлении в должность нового.
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Ну вот объявят ему импичмент как раз и завершит свою каденцию
Не зря удостоверение улетело в парламенте
Янык тоже рассказывал, что они пришли надолго У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3932
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Удостоверение улетело из-за советского цирка с бархатными подушками. Вручили удостоверение - положи его перед собой или в карман пиджака. Делов-то. Зеленский не причём. Ну, слетело оно с подушки при повороте солдата караула. Он же солдат, а не жонглёр. Так что прости ему эту досадную оплошность в момент высокого нервного напряжения и пожелай Зеленскому успехов в работе.
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У зе-ботов подгорает, значит правильный закон
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Но что мешало Гончаренко внести этот законопроект на протяжении прошлых пяти лет? Неужели бывший гарант?? У Раду внесли законопроект про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8222
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по мере необходимости - очередь подошла )))
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Приймайте і зразу й оголошуйте, бо Вова через дурне президенство замало часу кварталу приділяє
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ст.83 Конституции Укарины "Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України".
И Зеленский нарушил Конституцию, так как в Регламенте Верховної Ради України вообще отсутствует раздел о функционировании коалиции в соответствии с этой статьей Конституции.
Но здесь возникает вопрос, а как работала все эти годы Верховна Рада - делила комитеты назначала премьера, министров, генпрокурора, если в Регламенте Верховної Ради нет раздела о работе коалиции? Получается что Верховна Рада работала в режиме постоянного нарушения Конституции и все назначенные ею лица и принятые решения незаконны?
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Невже ця мразь думає що ще щось значить! Їх з Ради викидати силою потрібно, нічого не дають робити. Забули про людей, державу,над якими нагло насміхаються. Інтерес один-соєва утроба....
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Порошенко за п'ять рокiв розбещив депутатiв до такого ступiню, що вони морально розклалися. Там нема державних дiячiв.
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Почему это Петрушка решил насрать именно через Лёшика? Понятно, что то, юродивое, не способно самостоятельно даже депутатский запрос состряпать, не то, что законопроект. Наверное пообещал Петруччио Лёшику хорошее место в списке на новые выборы, а тот жопу рвёт изо всех сил. Лёшику надо быть поосторожнее, Петруччио - кидала редкий, может и подзабыть свои обещания.
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Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко
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Гончаренко, а чего ты все это в течении прошлых лет все это не говорил президенту Порошенко?
Ведь Порошенко обещал законы об импичменте президента и депутатов. Забыл ты, наш лукавый и брехливый?
Почему в течении 5 лет не вносил свой законопроект об импичменте президента?
Некогда было, задницу лизал и получал откаты и "благодарность"? А теперь когда нависла угроза уже над твоей задницей и не посильно нажитыми миллионами, вдруг зашевелился в агонии страха.
Кстати, а почему ты не внес законопроект об импичменте депутатов?
Источник: https://censor.net.ua/n3129471
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Та шо вы хотите от этой выходящей в тираж проститутки. Насколько я понимаю БэПэПэ в Раду проходит. Но этого товарища поставили в конец списка. Надеюсь, что он не войдёт в новый парламент.
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Швиденько приймайте - зє-шмаркля вже засиділась...
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Вместе с Зеленским уйдут все военные. Вы тормоза решили пойти против воли народа???? Будете с палубиями и турчитами в окопах сидеть, эти фокусы закончатся для вас плачевно
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щенок принёс первое пожелание Зеленского, остались законопроэкт о незаконном обогащении и неприкосновенности и тогда в один день всё подписывается (перед этим фирме Свинарчук и Ко одеть боевые памперсы)
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Продажный рыг передвижного цирка может зарегистрироваться для полёта на марс.... Симуляция бурной деятельности выглядит смешно
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Троните президента останетесь без армии вперед дураки освободите руки военным.Это будет последняя капля дурачков со справками
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А снятие неприкосновенности с депутатов тоже подал?
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"Влажные" мечты БПП. Импичмент--это вот о чём, самозабвенно и каждый день мечтает сметённый избирательным ураганом политический хлам. Но мы знаем,ураган,--это тот же вихрь, со сложными траекториями. Вот и этот кусок хлама А.Гончаренко, каким то чудом ещё не на свалке, вернулся загадочными потоками назад, и сразу же спешит делать то ,что делал всегда,--- нет не дело он делал , а "выцеловывал" зады(конфигурация и размер губ тому подтверждение),-- зная, что это для него наилучшая "инвестиция" ,которая рано или поздно приносит ему дивиденды)))
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Лёха !Верни ёршики для унитазов, украденные в ап. Регистратор в жёлтых санитарных перчатках. Креативщик в ПаСЕ. Ага. Письмо еще напиши. Шо? Не пить тебе с шоколадного фонтанчика на приёмах в Страсбурге? Какой грозный...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду внесли законопроект об импичменте президента
 
 
 
 
 
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