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 Причины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький

Адвокат Сергей Старенький, который ранее возглавлял Государственную пенитенциарную службу Украины, говорит, что причиной бунта в одесской колонии стал рост цен на так называемые "запреты" - выезды в рестораны, свидания с проститутками, и многое другое.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Так, по словам Старенького, конфликт разгорелся отнюдь не из-за условий содержания или плохого питания, о чем говорят сейчас представители правоохранительных органов.

"Сейчас выносятся на первый план якобы материальные условия, содержание и т.д. Такие условия там были очень давно, раньше ж они не поднимали такой крик, а сейчас подняли", – говорит адвокат. – Потому что со стороны администрации начало слишком много поступать просьб к осужденным и, со слов самих осужденных, расценки на запрещенные предметы и действия резко поднялись со стороны администрации. Также заключенные сообщали, что выросли поборы на ремонты. Есть версия, почему сожгли дежурную часть. Потому что на ремонт этой дежурной части накануне попросили 50 тысяч гривен".

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При этом "острая стадия противостояния возникла пять дней назад, но еще не выходила из-под контроля. Где-то в четверг-пятницу администрация обратилась за помощью в Минюст, но ответ был "разбирайтесь там сами".

Старенький добавляет, что "ничего лучшего не придумали, как разобраться таким образом – в колонию были приглашены авторитеты с воли, которых попросили переговорить с осужденными. Вот как те поговорили, мы все видим. Травмированные сотрудники, колония без администрации, необходима помощь внешних сил".

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129469
 
 
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А то главный вертухай про это не знал? Интересно какая его доля в этих поборах?
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Чудны дела твои, Господи! И спокойненько так рассуждает бывший глава ПС..При нем-то все были довольны.. Причины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький - Цензор.НЕТ 4814 (Все секретики разболтал!)
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При попередньому головному вертухаєві героїн та гвинт на зоні коштували дешевше. Полюдськи можна зрозуміти гнів та роздратування каторжан.
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То есть- авторитеты "с воли" есть дурные, и советы зекам раздают дурные. Типа, подбили к бунту... А "на отсидке"- те умные, решили побунтовать. А пипл, он такой "умный"- схавает и то, что подсунут в оправдание. Ну и само собой, запреты, которые нельзя, но очень хочется, за бабло получать требует Зеленский, Порошенко (нужное подчеркнуть) а понятие "режим содержания" это... а не, не слышали... и колония должна быть таким голимым пионерлагерем, в который можно и вернуться. И не раз, а че? И попкари обязаны быть идейными, работать не за бабло а за так, типа патриотизм. Короче, Зеля, ты где? Работа есть! Хорош лысое чмо в лысину чмокать, пора за дело браться. Куда сепаров девать будешь? Чета ржу...
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да-да ) твари...

После бунта осужденныходесскую колонию решено расформировать Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький - Цензор.НЕТ 6734

https://dumskaya.net/news/posle-bunta-osuzhdennyh-odesskuyu-koloniyu-reshe-099147/
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Верніть побори на попередній рівень і проблема вирішена
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бунт в одесской колонии организован, чтобы снести тюрьму и построить высотки.
Южную исправительную колонию №51, в которой 27 мая произошел пожар и бунт, расформируют.
Об этом говорится в сюжете ТСН и подтверждают источники «Думской». Решение руководство Министерства юстиции Украины приняло на вчерашнем совещании в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький
 
 
 
 
 
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