 Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского, - Сюмар

Об этом в комментарии журналистам рассказала Виктория Сюмар (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос в том, как долго Саакашвили продержится в Украине. Ведь у него есть привычка после отрабатывания заказа, который он получил, нападать на заказчика. Мы это уже видели. После дискредитации Арсения Яценюка (с использованием Саакашвили) и все обернулось против самого Порошенко", - заявила нардеп.
На вопрос журналистов, означает ли возвращение Саакашвили попытку нейтрализовать Арсена Авакова, Сюмар ответила утвердительно.
"Это борьба за то, кто введет большего тарантула в Администрацию Президента", - добавила парламентарий.
Также Сюмар считает не случайным возвращение Саакашвили перед выборами.
"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского", - пояснила она.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.
Ще той буде цирк https://twitter.com/i/status/1133632657852719104
"Квартал 95" самостоятельно уже не справляется, пришлось глав-клоуна импортировать.
Да на доброе здоровье.
А чем все "это закончится для Зеленского" да как то фиолетово, если честно.
Потому что то количество "слуг народа", которые пройдут (или не пройдут) в Раду, ничего не принципиально изменит, хоть оборитесь, что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли".
Почему не изменит?
Перечитала еще раз текст Будапешского Меморандума, что конкретно в нем своей подписью гарантировали США. Так вот, умом убогие ЗЕбилы, хорошей жизни вам США не гарантировали. Они гарантировали вам жизни, и это огромная гарантия (только благодаря подписи США вы сейчас и живы), но гарантий хорошей жизни, сытой жизни, цивилизованной жизни вам никто не давал, а выполнять обещаний, которых не давали, никто и не обязан.
Будет доллар по 150, или по 200, или по 300 - это ваша, ЗЕбилов проблема.
Будет у вас в домах электричество, и по какой цене - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Будет ли тушка курицы стоить 14 тысяч гривен (как сейчас в Венесуэле) - это ваша, ЗЕбилы, проблема.
Сможете ли вы купить лекарства - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Денег на улучшение вашей, ЗЕбилы, жизни, вам просто так давать никто больше не будет.
Или вы выполняете все требования, которые вам предъявляют МВФ иСША, или покупайте тушку кирицы по той цене, какая уж будет.
Жизнь вам гарантировали, а хорошую жизнь никто не обещал, то была со стороны США и МВФ их добрая воля.
Так что веселитесь вместе с Саакашвили, орите за "**********"(С), что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли", пока можете себе позволить купить тушку курицы.
Вы будете жить, но жить вы будете в нищете.
Ты за нас не переживай, мы проживем как нибудь.
Будет плохо, будем врагов на помощь призывать.
А пока "пляшем"
он ??? и из чего-кого его слепят аферисты ???
Саакашвілі запустили, з подачі Коломойського, щоб тиснути на Порошенко на парламентських виборах, бо невідомо з якими активами підійде неіснуюча партія до дня голосування. Всі події після інавгурації, говорять про одне - відсоток довіри до "слуги" неухильно падає, тому потрібно буде невпинно гадити, щоб якось зберегти обличчя. Думаю на канал 1 + 1, який був наглухо закритий для Саакашвілі, вже надійшла нова методичка від "папули" - всіляке сприяння і розкрутка правдоруба і борця з олігархами, в першу чергу з Порошенком і надання йому часу в прайм тайм Напевно буде весело і огидно одночасно...