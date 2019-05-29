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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Аваков (2800) Зеленский (1535) Порошенко (17561) Саакашвили (2713) Сюмар (297)

 Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского, - Сюмар

Возвращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили будет использовано командой президента Владимира Зеленского для атаки на экс-президента Петра Порошенко, но в конечном итоге обернется против самого Зеленского.

Об этом в комментарии журналистам рассказала Виктория Сюмар (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос в том, как долго Саакашвили продержится в Украине. Ведь у него есть привычка после отрабатывания заказа, который он получил, нападать на заказчика. Мы это уже видели. После дискредитации Арсения Яценюка (с использованием Саакашвили) и все обернулось против самого Порошенко", - заявила нардеп.

На вопрос журналистов, означает ли возвращение Саакашвили попытку нейтрализовать Арсена Авакова, Сюмар ответила утвердительно.

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"Это борьба за то, кто введет большего тарантула в Администрацию Президента", - добавила парламентарий.

Также Сюмар считает не случайным возвращение Саакашвили перед выборами.

"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского", - пояснила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили собирается вернуться в Киев 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3129468
 
   
 Топ комментарии
 
а пэпу надо дискредитировать..? он вроде и сам не плохо справился..
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Я так скажу, паршивая из сюмар вещунья
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А ЗАЧЕМ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ при и так очевидном ?
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Что такое сюмар, это порошенковская "говнометка". Кандидат в дворники"Рошен"
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Звичайно.Надюха не потягне роль тарана.Після виборів викинуть Ніколоза,як використаний г...
Ще той буде цирк https://twitter.com/i/status/1133632657852719104
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"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского"

"Квартал 95" самостоятельно уже не справляется, пришлось глав-клоуна импортировать.
Да на доброе здоровье.
А чем все "это закончится для Зеленского" да как то фиолетово, если честно.

Потому что то количество "слуг народа", которые пройдут (или не пройдут) в Раду, ничего не принципиально изменит, хоть оборитесь, что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли".

Почему не изменит?
Перечитала еще раз текст Будапешского Меморандума, что конкретно в нем своей подписью гарантировали США. Так вот, умом убогие ЗЕбилы, хорошей жизни вам США не гарантировали. Они гарантировали вам жизни, и это огромная гарантия (только благодаря подписи США вы сейчас и живы), но гарантий хорошей жизни, сытой жизни, цивилизованной жизни вам никто не давал, а выполнять обещаний, которых не давали, никто и не обязан.
Будет доллар по 150, или по 200, или по 300 - это ваша, ЗЕбилов проблема.
Будет у вас в домах электричество, и по какой цене - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Будет ли тушка курицы стоить 14 тысяч гривен (как сейчас в Венесуэле) - это ваша, ЗЕбилы, проблема.
Сможете ли вы купить лекарства - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Денег на улучшение вашей, ЗЕбилы, жизни, вам просто так давать никто больше не будет.
Или вы выполняете все требования, которые вам предъявляют МВФ иСША, или покупайте тушку кирицы по той цене, какая уж будет.
Жизнь вам гарантировали, а хорошую жизнь никто не обещал, то была со стороны США и МВФ их добрая воля.
Так что веселитесь вместе с Саакашвили, орите за "**********"(С), что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли", пока можете себе позволить купить тушку курицы.
Вы будете жить, но жить вы будете в нищете.
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Вылез из австралийского туалета и прокричался тут? Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3240
Ты за нас не переживай, мы проживем как нибудь.
Будет плохо, будем врагов на помощь призывать.
А пока "пляшем" Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6021
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Сюмар нехорошая девушка... из той серии... из таких как Аня Герман
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для такої ..... , це просто комплімант - "нехорошая девушка", вона сама знаходиться з деяких пір у ролі акторки. здогадайтесь з трьох раз якого саме жанру.
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пока хаос и разрушения с нарушением законов между прочим......... ждём конструктива, будет ли
он ??? и из чего-кого его слепят аферисты ???
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Озвучивает вчерашние высеры порохоботов. Кому это интересно? НФ неудачники, рейтинг которых таков, что даже не осмелились выставить своего кандидата на должность президента, дабы не позориться.
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Сюмар,а ты в эпизодах?Чи доверили хлопушкой щёлкать?Дубль второй,сцена Михо мочит Петю..Хлоп хлопушкой.Мотор Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3223
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Сюмар просто озвучила очевидні речі.
Саакашвілі запустили, з подачі Коломойського, щоб тиснути на Порошенко на парламентських виборах, бо невідомо з якими активами підійде неіснуюча партія до дня голосування. Всі події після інавгурації, говорять про одне - відсоток довіри до "слуги" неухильно падає, тому потрібно буде невпинно гадити, щоб якось зберегти обличчя. Думаю на канал 1 + 1, який був наглухо закритий для Саакашвілі, вже надійшла нова методичка від "папули" - всіляке сприяння і розкрутка правдоруба і борця з олігархами, в першу чергу з Порошенком і надання йому часу в прайм тайм Напевно буде весело і огидно одночасно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского, - Сюмар
 
 
 
 
 
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