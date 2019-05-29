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Все про:Межигорье (775) ГБР (325) АРМА (10)

 ГБР открыло из-за Межигорья уголовное производство по статье "халатность"

Государственное бюро расследований выясняет, почему резиденция Межигорье до сих пор не передана в управление.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 16 мая Агентство получило от ГБР письмо, в котором последнее требует предоставить информацию о фактическом принятии арестованных подвижных и неподвижных активов "Межигорья", их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведении конкурса по определению управляющего активов и другую информацию.

Как сообщили в ведомстве, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве №62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины ("служебная халатность").

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АРМА, в свою очередь, сообщает о полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья".

В агентстве напоминают, что сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего подвижным, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может найти для "Межигорья" управляющего. 16 апреля Агентство продлило срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией.

В АРМА отмечают, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3129464
 
   
 Топ комментарии
 
еще бы день - два и в секретной комнате СНБО розетки и проводку вырвали как здесь. Все недра и выключатели тоже пренадлежат народу Украины!
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Неужели не очевидно, что государство не может управлять активами. Ни арестованными, ни какими. Выход один - всё с молотка, а деньги на депозит до решения суда
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- Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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еще бы день - два и в секретной комнате СНБО розетки и проводку вырвали как здесь. Все недра и выключатели тоже пренадлежат народу Украины!
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Спитай у зубожілої,.Вона, як мінімум про одну точно знає! Про ту, яку в 14 році приБЮТила...
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Неужели не очевидно, что государство не может управлять активами. Ни арестованными, ни какими. Выход один - всё с молотка, а деньги на депозит до решения суда
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все правильно скоро ведь хозяин возвращается правда же свидетели конца эпохи бедности ? ДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість" - Цензор.НЕТ 596
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГБР открыло из-за Межигорья уголовное производство по статье "халатность"
 
 
 
 
 
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