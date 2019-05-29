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 Политика Украины, Общество
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 Труба уволил четырех руководителей ГБР. ДОКУМЕНТ

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба решил уволит четырех руководителей ведомства.

Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook, опубликовав приказы об увольнении, передает Цензор.НЕТ.

Так, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

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Также публикуем пост на странице в Facebook по этому поводу одного из уволенных сотрудников ГБР Владимира Тимошко.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР Трубы

Источник: https://censor.net.ua/n3129462
 
 
 Топ комментарии
 
наверное родственников хочет пристроить или партнеров по бизнесу...., это счас тренд такой...
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100% "это счас тренд такой"
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
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от коломойского заказ пришел на назначение своих людей
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наверное родственников хочет пристроить или партнеров по бизнесу...., это счас тренд такой...
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от коломойского заказ пришел на назначение своих людей
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100% "это счас тренд такой"
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
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при чем тут "раньше"? отправная точка - кенгурация, с понедельника - ни-ни же?
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вот раньше..а сейчас все просто-През-Беня,смотрящий -Богдан,зиц председатель Фукс-Зе!бил!
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Странно, ещё пару месяцев назад набирали по супер-конкурсу, супер-потужною комиссией, а тут на те-"за несоответствия занимаемой должности" .
С нынешними судами они через год восстановятся с выплатой всех з/п и компенсаций.
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Профессор Титанушкин быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогло сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом. Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.(с)
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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил временно исполняющего обязанности главы пресс-службы ведомства Андрея Мальчика из-за публикации новости об открытии дела на бывшего президента Петра Порошенко .

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница ГБР, главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ Ирина Винокуров
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Рука руку, а Труба трубу моет. Еще результатов работы не видели, а уже...
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Особенно показательны должности двух последних фигурантов.
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Пацани к успеху шли...УважамИе в области люди,.. и такой облом.
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