 Труба уволил четырех руководителей ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook, опубликовав приказы об увольнении, передает Цензор.НЕТ.
Так, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.
Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.
Также публикуем пост на странице в Facebook по этому поводу одного из уволенных сотрудников ГБР Владимира Тимошко.
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
С нынешними судами они через год восстановятся с выплатой всех з/п и компенсаций.
Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница ГБР, главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ Ирина Винокуров