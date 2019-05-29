 "Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Батькивщины", об этом она сказала в эфире "Украинского радио".
"Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - отметила лидер "Батькивщины".
Тимошенко считает, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти, новому президенту.
"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать Новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", - заявила Тимошенко.
или Батькивщина идет без тимошенко?
Место клоунов уже занято, интересно кто киевским зоопарком руководит...
Навіть боти на цензорі пішли в арєнду шоб борги віддать)))
Тимошенко - премьер
Разумков - спикер
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Коломойский - Карабас
Зе не підтримує зниження тарифів
Для того что бы сделать вот это...нужно принять вот такой закон...вот текст законопроекта....
Для что бы сделать вот так...нужно принять вот такой вот закон...вот текст законопроекта....
И так далее...
Тогда это можно обсуждать.....
А 400 страниц воды обсуждать не имеет смысла......
Уміння роздмухати чвари і розвалити будь який уряд...
А это был верный
ленинец...бьтовец.... значит не все так ладно и складно в у каролевы брехни....