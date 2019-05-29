 В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждает, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют "во всех цивилизованных странах". Он заявил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.
При этом Данкверт настаивает, что не нужно этот вопрос "политизировать и делать из этого большой проблемы".
"Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", - сказал глава Россельхознадзора.
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Проект поправок в закон о ветеринарии предполагает, что Россельхознадзор сможет организовать в пунктах пропуска через границу уничтожение продуктов, найденных в ручной клади россиян.
Ввозить при этом можно будет по 5 кг продуктов на человека "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя".
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Он отметил, что образцы колбасы были взяты на территории производства «Мортаделя», в поселке Нагорное Пушкинского района Подмосковья. Получить комментарий руководства «Мортаделя» «Известиям» не удалось.
Ранее стало известно, что Национальный союз мясопереработчиков и ВНИИ мясной промышленности намерены запретить производство колбас, которые не соответствуют «советской» рецептуре. Недобросовестным производителям будет запрещено использовать названия «Докторская», «Любительская», «Краковская» и «Московская», если они не укладываются в рамки ГОСТа. «В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - цитируют «Известия» сотрудника РАМН.
По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие ДНК в двух продуктах компании «Мортадель» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.