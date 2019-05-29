EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  5256  105
Все про:продукты (1334) Россия (72895) санкции (7383) Русский мир (367)

 В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

Национальная мясная ассоциация РФ предлагает запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Глава Россельхознадзора поддержал идею.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждает, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют "во всех цивилизованных странах". Он заявил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.

При этом Данкверт настаивает, что не нужно этот вопрос "политизировать и делать из этого большой проблемы".

"Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", - сказал глава Россельхознадзора.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России 3 месяца жгли 72 тонны санкционной эстонской кильки

Проект поправок в закон о ветеринарии предполагает, что Россельхознадзор сможет организовать в пунктах пропуска через границу уничтожение продуктов, найденных в ручной клади россиян.

Ввозить при этом можно будет по 5 кг продуктов на человека "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя".

Также на Цензор.НЕТ: "Знает каждый гражданин, кто х*йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3129454
 
   
 Топ комментарии
 
Иногда, когда читаю выступление руководителей России о своих гражданах мне хочется спросить "А вы их дустом пробовали?"
 показать весь комментарий
 
Нехай п"ють расєйське молоко, а не з Гейропи.
В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд - Цензор.НЕТ 7518
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Холопы не должны даже вкус настоящей еды знать! Только фураж и пальмовое масло в обмен на алмазы и газ.
 показать весь комментарий
 
«Кого-то переработали» - эксперты обнаружили ДНК человека в колбасе российской компании
Он отметил, что образцы колбасы были взяты на территории производства «Мортаделя», в поселке Нагорное Пушкинского района Подмосковья. Получить комментарий руководства «Мортаделя» «Известиям» не удалось.
Ранее стало известно, что Национальный союз мясопереработчиков и ВНИИ мясной промышленности намерены запретить производство колбас, которые не соответствуют «советской» рецептуре. Недобросовестным производителям будет запрещено использовать названия «Докторская», «Любительская», «Краковская» и «Московская», если они не укладываются в рамки ГОСТа. «В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - цитируют «Известия» сотрудника РАМН.
По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие ДНК в двух продуктах компании «Мортадель» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.
 показать весь комментарий
 
 
А что, еще не запретили??? Вот это непорядок, вот так недоработка! Куда смотрит пуйло???
 показать весь комментарий
 
Правильное решение. Говноеды должны питаться результатами дефекации. Это их всё!!!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд
 
 
 
 
 
 вверх