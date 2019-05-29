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 Беспредел на полигоне "Регион-2001": нападение на активистов и опасность экологической катастрофы

Вчера, 28 мая, сторонники движения "Традиция и порядок" совершили визит на полигон бытовых отходов "Регион-2001".

Была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации нарушений градостроительного законодательства, а именно факта строительства без имеющихся разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции. Представители полигона не допустили следственно-оперативную группу на территорию объекта и препятствовали фиксации нарушений.

Отметим, что 21 мая в рамках мероприятий по проверке экологической безопасности движением "Традиция и порядок", была осуществлена проверка строительных работ на полигоне бытовых отходов "Регион-2001", в селе Квитневое Броварского района, где находится свалка промышленных отходов бывшего завода "Радикал" и других предприятий с опасными твердыми отходами.

Активисты утверждают, что к ним поступила информация касательно полигона, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко. Из источников было известно, что решением вышеупомянутого председателя — на полигоне начали забивать сваи на глубину 20 метров при глубине котлована в 10 метров. Представители "Традиция и порядок" отправились на полигон бытовых отходов, где факты подтвердились. Также активисты обнаружили, что глиняный гидроизоляционный слой поврежден, что с большой долей вероятности приведет к заражению почвы и подземных вод.

Беспредел на полигоне Регион-2001: нападение на активистов и опасность экологической катастрофы 01
Беспредел на полигоне Регион-2001: нападение на активистов и опасность экологической катастрофы 02

Отметим, что участок полигона предоставили под строительство временного асфальтового завода для компании "Az-Virt", цена тендера на проведение работ составляет около 120 млн евро.

Предприятие отказалось предоставить сторонникам движения "Традиция и порядок" разрешительные документы на строительство и деактивацию свалки, что являлось бы официальным разрешением на проведение строительных работ. Как утверждают активисты, у компании необходимые документы вовсе отсутствуют.

Беспредел на полигоне Регион-2001: нападение на активистов и опасность экологической катастрофы 03
Беспредел на полигоне Регион-2001: нападение на активистов и опасность экологической катастрофы 04

Отметим, что после выявленных проблем полигона "Регион-2001" в нарушении экологического и строительного законодательства, были вызваны представители правоохранительных органов. В процессе фиксации правонарушения, сын вышеупомянутого председателя Броварского районного совета Сергея Гришко набросился на активистов. Полицией составлен протокол по нападению.

По прибытии следственно-оперативной группы активисты написали заявления о нарушении статей 95 и 105 Водного кодекса.

Активисты утверждают, что пристально будут следить за развитием событий и не допустят возможной экологической Всеукраинской катастрофы.

Источник: https://censor.net.ua/n3129451
 
   
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...Активисты утверждают, что к ним поступила информация касательно полигона, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко... Источник: https://censor.net.ua/n3129451 никто не замечает конфликта интересов? странно, а он есть...
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зеленский себе новый офис начал строить
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Короче , активисты все дутые - от Киева дальше 30 км не выезжают😀😀😀 выборы в парламент начались

А поехать в тьму таракань боятся и денег нет 😀
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За поребриком свалка - спутник жизни.
Свавілля на полігоні "Регіон-2001": напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи - Цензор.НЕТ 6136
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