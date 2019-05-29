 "Знает каждый гражданин, кто х#йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным

Житель Смоленска Сергей Командиров стал первым, кто поплатился за использование в интернете картинки со словосочетанием "Путин - х#йло", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Картинку с портретом Путина в рамке цветов флага Украины он разместил в комментарии в социальной сети "Вконтакте".
"Есть такая группа "Требуем ответов - Смоленск", она вещает уже два года. Там был пост о неуважении к власти, и я оставил под ним комментарий с картинкой Путина. Путин в такой "солнцеликой" обработке, и написано: "Знает каждый гражданин, х**ло номер один"", - рассказал Командиров.
Через месяц участковый уполномоченный Андрей Гавриленков составил на Командирова административный протокол, согласно которому "в открытом доступе фото с изображением Президента РФ Путина В.В. и текст "Знает каждый гражданин кто… № 1"".
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Вскоре ему позвонил участковый и попросил написать объяснительную. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей (12,3 тыс. гривен. - Ред.), решение о его взыскании должен принять суд.
"У меня абсолютно нет средств его (штраф. – Ред.) оплачивать. Я буду обращаться за помощью в сборе средств, в "Агору" (правозащитная организация. – Ред.)... и к остальным, кто потенциально может мне помочь. Я же не только за себя, я борюсь не только за свои права и свободу, но за права и свободу людей", - говорит Командиров.
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Закон о наказании за "явное неуважение к государству" в интернете президент России Владимир Путин подписал 18 марта, после чего его активно начали применять силовики. За первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Шути горохові далеко від кцпів не пішли.
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/