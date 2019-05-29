 "Знает каждый гражданин, кто х#йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным

Житель Смоленска Сергей Командиров стал первым, кто поплатился за использование в интернете картинки со словосочетанием "Путин - х#йло", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Картинку с портретом Путина в рамке цветов флага Украины он разместил в комментарии в социальной сети "Вконтакте".

"Есть такая группа "Требуем ответов - Смоленск", она вещает уже два года. Там был пост о неуважении к власти, и я оставил под ним комментарий с картинкой Путина. Путин в такой "солнцеликой" обработке, и написано: "Знает каждый гражданин, х**ло номер один"", - рассказал Командиров.

Через месяц участковый уполномоченный Андрей Гавриленков составил на Командирова административный протокол, согласно которому "в открытом доступе фото с изображением Президента РФ Путина В.В. и текст "Знает каждый гражданин кто… № 1"".

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Вскоре ему позвонил участковый и попросил написать объяснительную. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей (12,3 тыс. гривен. - Ред.), решение о его взыскании должен принять суд.

"У меня абсолютно нет средств его (штраф. – Ред.) оплачивать. Я буду обращаться за помощью в сборе средств, в "Агору" (правозащитная организация. – Ред.)... и к остальным, кто потенциально может мне помочь. Я же не только за себя, я борюсь не только за свои права и свободу, но за права и свободу людей", - говорит Командиров.

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Закон о наказании за "явное неуважение к государству" в интернете президент России Владимир Путин подписал 18 марта, после чего его активно начали применять силовики. За первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.