EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1144  3
Материалы по теме:
Все про:назначение (1404) Укроборонпром (703)

 Новым гендиректором "Завода им. Малышева" назначен Чурсин, - "Укроборонпром"

Генеральным директором ГП "Завод им. Малышева" назначен Александр Чурсин.

Соответствующее решение принято руководством ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Новому гендиректору завода, который приступит к обязанностям 30 мая 2019 г, поставлена ​​задача продолжить обновление и модернизацию производства, обеспечить загрузку мощностей. Среди приоритетов - обеспечить своевременную выплату заработной платы и гарантировать соблюдение надлежащих социальных стандартов для трудового коллектива.

Александр Чурсин - имеет значительный опыт работы в бронетанковой отрасли. До назначения генеральным директором "Завода им. Малышева", занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК "Укроборонпром", где координировал деятельность почти двух десятков отраслевых предприятий. Кроме этого, Александр Чурсин имеет опыт работы инженером-конструктором и главным инженером ряда машиностроительных и научно-производственных предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента

В Концерне убеждены, что назначение А. Чурсина позволит более эффективно использовать научно-технический и производственный потенциал завода.

Предыдущий руководитель предприятия Александр Хлань, который выполнял свои обязанности с 30 мая 2016 г., уволен с должности в связи с завершением действия контракта.

Отметим, что ГП "Завод им. Малышева" является одним из ведущих предприятий бронетанкового кластера "Укроборонпром" и специализируется на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники.

Источник: https://censor.net.ua/n3129448
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну теперь ВСУ будет только на Оплотах рассекать - зеля ведь только Оплоты будет в ВСУ делать - не каких больше, выполнения контрактов, все только в ВСУ
 показать весь комментарий
 
Аудит не забудьте провести , а то соевое кубло переложит мастерски свои преступления с больной головы на здоровую
 показать весь комментарий
 
 
а прежниго куда дели??

4 дирехтура укртанковых заводов попали под уголовное дело еще с 2015.

чего ентаго сняли?
сколькуо танков сделал завод за 5 лет??
сколько на фронт пошло??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым гендиректором "Завода им. Малышева" назначен Чурсин, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
 вверх