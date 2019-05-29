 Новым гендиректором "Завода им. Малышева" назначен Чурсин, - "Укроборонпром"

Соответствующее решение принято руководством ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Новому гендиректору завода, который приступит к обязанностям 30 мая 2019 г, поставлена ​​задача продолжить обновление и модернизацию производства, обеспечить загрузку мощностей. Среди приоритетов - обеспечить своевременную выплату заработной платы и гарантировать соблюдение надлежащих социальных стандартов для трудового коллектива.

Александр Чурсин - имеет значительный опыт работы в бронетанковой отрасли. До назначения генеральным директором "Завода им. Малышева", занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК "Укроборонпром", где координировал деятельность почти двух десятков отраслевых предприятий. Кроме этого, Александр Чурсин имеет опыт работы инженером-конструктором и главным инженером ряда машиностроительных и научно-производственных предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Абромавичус об "Укроборонпроме": Нужна не ликвидация, а замена менеджмента

В Концерне убеждены, что назначение А. Чурсина позволит более эффективно использовать научно-технический и производственный потенциал завода.

Предыдущий руководитель предприятия Александр Хлань, который выполнял свои обязанности с 30 мая 2016 г., уволен с должности в связи с завершением действия контракта.

Отметим, что ГП "Завод им. Малышева" является одним из ведущих предприятий бронетанкового кластера "Укроборонпром" и специализируется на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники.