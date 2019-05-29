 В июле "Укрзализныця" запустит контейнерный поезд из Одессы в Кишинев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", соответствующий меморандум подписали руководители железнодорожных перевозчиков двух стран в Одессе 28 мая.

Поезд будет курсировать по маршруту Одесса (порт)-Кучурган/Новосавицкая-Кишинев и обратно.

"В последнее время "Укрзализныця" активно развивает международные контейнерные перевозки, и мы заинтересованы в учреждении такого маршрута в Молдову. Со своей стороны мы уже разработали график движения этого контейнерного поезда по территории Украины", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Он добавил, что согласно графику расстояние от Одессы до Кучургана поезд будет преодолевать за 10 часов, учитывая время на технические операции на станции Кучурган. Однако, по словам Кравцова, такое время в пути не устраивает клиентов перевозчика.

Глава "Укрзализныци" сказал, что компания намерена сократить время перевозки за счет оптимизации работы пунктов пропуска совместно с "Железной дорогой Молдовы". В частности, до июля текущего года молдавские железнодорожники должны решить вопрос ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадки и механизмов для погрузки и разгрузки контейнеров, а также доставки товара получателю.

Инициатором организации контейнерного поезда из Одесского порта в Кишинев было ГП "Железная дорога Молдовы" в 2017 году. Сейчас перевозки контейнеров по указанному маршруту осуществляются автомобильным транспортом. В 2018 году из Одесского морского порта автотранспортом было перевезено в Кишинев 6,8 тыс. контейнеров.

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