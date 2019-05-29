 Дым видно за несколько километров: на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел пожар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Серьезный пожар на территории завода "Ленинская кузня" на Рыбальском: на месте работают пожарные. Очень сильное задымление, которое видно с расстояния в несколько километров", - сказано в сообщении.
Напомним, "Завод Кузница на Рыбальском" (ранее Ленинская Кузница) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".
В сентябре 2018 года пресс-секретарь президента Святослав Цеголко обнародовал информацию о том, что фонд, который управляет активами Петра Порошенко договорился о продаже завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня").
В ноябре 2018 года "Прайм Эссетс Капитал" продал свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляла чуть более $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.
Петя продал ее еще в 2018 году, теперь она принадлежит Тигибко. Тигибко сжигает Пентину бухгалтерию?
да или нет, отвечай "Чукча не читатель"...
с реструктуризацыей до 2015 года под 0,2 % годоых.
тигипко сам получил такой кредит??
неа, петя памог - деребан в госбанке очередной. 300 000 000 $
ну а кузница до 2018 чия была, когда бтр ремантировали гладковские по 5 кратной цене??
енто все тянется с 2015 - фотки поищи.
А как по твоему следы заметают?
Ой ржу не могу с ид-та!
И где вас петя по мусоркам набирает!
Если Тигипко оформил собственность на завод и оплатил стоимость, то завод его. При чём здесь фиктивная сделка.?
И потом 300 миллионов долларов завод не стоит . От силы 10 -20 миллионов.
и за борт её бросает в надлежащую волну.
у лолиты истерические конвульсии - михо на пороге!
и этот бывший президент до сих пор находится здесь, и грозит собрать майдан против избранного президента..
это на секундочку так... со стороны посмотрите!!
Виявляється, що порох вважає, що різниця лише в том, що в Україні, залишаючі посаду, можна вкрасти набагато більше.
Liza Bogutskaya
на вопрос Шарика про чья корова -колхозная, матроскин пояснил, что карова то колхозная,
а вот Молоко, которое она дает - наше.
так вот апаратура кампутерная - то аренда-чужая, а вот инфа, каторая там - енто уже
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ - все должно идти в архивы,
У трампа все переговоры президента из белого дома документируются - все записки - черновики, аудио-видео - все в архив для в случае чего проверить не саабщил ли трамп путингу военную тайну.
хилари клинтон вообще за письма в частном почтовом ящике чуть не посадили в тюрьму.
а тут порошенко создал комп центры из непонятно каких кампутеров. развлекался там давал цу судиям-главам -мерам. и никаких следов - серверы сжег.
а может он сделал порностудию в администрацыи там??