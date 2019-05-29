 Дым видно за несколько километров: на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел пожар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Серьезный пожар на территории завода "Ленинская кузня" на Рыбальском: на месте работают пожарные. Очень сильное задымление, которое видно с расстояния в несколько километров", - сказано в сообщении.

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Напомним, "Завод Кузница на Рыбальском" (ранее Ленинская Кузница) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

В сентябре 2018 года пресс-секретарь президента Святослав Цеголко обнародовал информацию о том, что фонд, который управляет активами Петра Порошенко договорился о продаже завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня").

В ноябре 2018 года "Прайм Эссетс Капитал" продал свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляла чуть более $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.



