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 Дым видно за несколько километров: на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел пожар. ФОТО

На территории завода ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленинская кузня") произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Серьезный пожар на территории завода "Ленинская кузня" на Рыбальском: на месте работают пожарные. Очень сильное задымление, которое видно с расстояния в несколько километров", - сказано в сообщении.

Дым видно за несколько километров: на территории завода Кузница на Рыбальском произошел пожар 01

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Напомним, "Завод Кузница на Рыбальском" (ранее Ленинская Кузница) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

В сентябре 2018 года пресс-секретарь президента Святослав Цеголко обнародовал информацию о том, что фонд, который управляет активами Петра Порошенко договорился о продаже завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня").

В ноябре 2018 года "Прайм Эссетс Капитал" продал свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляла чуть более $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.


Дым видно за несколько километров: на территории завода Кузница на Рыбальском произошел пожар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129443
 
 
 Топ комментарии
 
Следы "патриотизма" ПоПА уничтожают. Дым видно за несколько километров: на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел пожар - Цензор.НЕТ 4998
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Порошенко все поджег, следы заметает.... для зебилов прокатит....
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Чукча не читатель?!
Петя продал ее еще в 2018 году, теперь она принадлежит Тигибко. Тигибко сжигает Пентину бухгалтерию?
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ты ворованное купишь?
да или нет, отвечай "Чукча не читатель"...
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Ворованное? Заяву написал? Или свидетелем проходить будешь?
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Ворованное? Заяву написал? Или свидетелем проходить будешь?
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"Чукча" все купить - "чукчі" головне процес!!!
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да да продал тигипку и как продал за какие бабки
с реструктуризацыей до 2015 года под 0,2 % годоых.
тигипко сам получил такой кредит??
неа, петя памог - деребан в госбанке очередной. 300 000 000 $

ну а кузница до 2018 чия была, когда бтр ремантировали гладковские по 5 кратной цене??

енто все тянется с 2015 - фотки поищи.
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Сразу видно ид-та!
А как по твоему следы заметают?
Ой ржу не могу с ид-та!
И где вас петя по мусоркам набирает!
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Продал Тигипко следы заметать))))))))))))))Пожар что бы наверняка.
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Петко свои станки забрал взад? А бутерброды из столовой тоже?))
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бухгалтерия и архивы))))
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Продали Тигипко завод, теперь он закроет производство катеров И ПОСТРОИТ ОГРОМНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БОГАТЫХ РЫГОВ НА БЕРЕГУ ДНЕПРА
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Ага,тігіпко,то була фіктивнв здєлка,щоб 300 млн вкрадених відмити,але все вже вилізло і в ДБР порушена справа.Маруська не вози брехні
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Ваш Агент ФСБ Портнов ЗАРАЬАТЫВАЕТ себе баллы перед Беней.
Если Тигипко оформил собственность на завод и оплатил стоимость, то завод его. При чём здесь фиктивная сделка.?
И потом 300 миллионов долларов завод не стоит . От силы 10 -20 миллионов.
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Таки да ,сначала серверы сп*здил из АП,теперь заводики дожигает,шоб недостачу и пересортицу по оборонке не выявили...
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З 5-елемента все вивозится цивілізовано ,без пужарю,якісь коробки та ящики тягають як угорілі
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шо серьезно??? свыня начала эвакуацию ???
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порошенко и тыгипко заметают следы
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так не доставайся же ты никому!
и за борт её бросает в надлежащую волну.
у лолиты истерические конвульсии - михо на пороге!
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бывший президент страны украл сервер совета страны по национальной безопасности!!
и этот бывший президент до сих пор находится здесь, и грозит собрать майдан против избранного президента..
это на секундочку так... со стороны посмотрите!!
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Доречі, пам'ятаєте, як Зеленський натякнув, що Програвший гарант- не в Турецькому готелі, де виїжджаючи дехто забирає з собою навіть рушники, капці й халати. Пам'ятаєте, як відреагував порошенко? "Україна- це не Турецький готель".
Виявляється, що порох вважає, що різниця лише в том, що в Україні, залишаючі посаду, можна вкрасти набагато більше.
Liza Bogutskaya
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Перші три комменти соя оперативно заспамила))
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по поводу серверов и администрацыи - так енто было описано еще КотомМатроскином в Мульте Простоквашино -
на вопрос Шарика про чья корова -колхозная, матроскин пояснил, что карова то колхозная,
а вот Молоко, которое она дает - наше.

так вот апаратура кампутерная - то аренда-чужая, а вот инфа, каторая там - енто уже
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ - все должно идти в архивы,
У трампа все переговоры президента из белого дома документируются - все записки - черновики, аудио-видео - все в архив для в случае чего проверить не саабщил ли трамп путингу военную тайну.

хилари клинтон вообще за письма в частном почтовом ящике чуть не посадили в тюрьму.

а тут порошенко создал комп центры из непонятно каких кампутеров. развлекался там давал цу судиям-главам -мерам. и никаких следов - серверы сжег.

а может он сделал порностудию в администрацыи там??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДым видно за несколько километров: на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел пожар. ФОТО
 
 
 
 
 
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