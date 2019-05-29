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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:гражданство (960) Порошенко (17561) Саакашвили (2713)

 Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал о том, есть ли у него политические амбиции в Украине.

На вопрос о том, не боится ли он возвращаться в Украину из-за возбужденного против него уголовного дела экс-глава Одесской области ответил отрицательно, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Не боюсь. Два дня назад прокурор Кулик рассказал подробно, как фальсифицировали это дело, как президент Порошенко лично руководил этим. И это - уголовное преступление, и кто должен сидеть в автозаке мне понятно. Я думаю, что уже новый прокурор, он посмотрит на все эти дела, он будет некоррумпированный, и следствие, все на этом закончится", - подчеркнул Саакашвили.

Свое задержание и вывоз из Украины он назвал незаконным и заявил, что был готов сотрудничать со всеми правоохранительными органами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

"Когда меня незаконно захватили, вы говорили, что это была пограничная служба. На самом деле это были личные охранники президента Порошенко", - пояснил он.

Саакашвили добавил, что скучал за Украиной и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, а вот с возвращением в политику будет осторожным.

"Конечно что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут был частью какого-то там местного политического процесса... Я буду очень осторожен, пока туда еще раз попаду в этот процесс", - сказал бывший глава Одесской области.

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На вопрос о том, хочет ли Саакашвили стать премьер-министром, он ответил: "Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности". 

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили собирается вернуться в Киев 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3129439
 
 
 Топ комментарии
 
У зебилов будет когнитивный диссонанс от этой новости.
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"соблазн святого михаила", холст, масло.
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Михо,на самом деле, пациент полезный. Жадный, амбициозный, недалёкий, истеричный Хорошая торпеда для зекорыта. Которая откусит жирный кусок протестного лахтората у зебло
Было бы идеально, если бы его двинули на премьера. Учитывая его рукожопость, как хозяйственника скрепный рывок взад, был бы быстрым и глубоким.
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так Саакашвили золотая рыбка оказывается, три раза Порошенко невод закидывал....
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у меня с ним есть что общее... он себя не видит на должности ... я его в упор просто вообще не вижу
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Так-так, шото я не понял, барИга предлагал мишико три раза покерувать, но этот д'Артаньян все время отмораживался? Какой-то барИга непослидовный
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У зебилов будет когнитивный диссонанс от этой новости.
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Пане, попрошу не матюкаться, шо это за зверушка такая "когнитивный диссонанс"?🤣🤣🤣 Пишите яснее для зелюков - "*********?"😂😂😂
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Где в новости про это высказался пэцька? Читаю только писдёшь от мишико
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Михо,не связывайся ни с гриценко,ни с садовым.Они ничем от пети не отличаются.Только возможностей меньше.Иди сам,со своей платформой.Так за тебя больше проголосуют.Научись, в конце концов,разбираться в людях.
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Такой конкурент Зе-манде не нужен. Уверен что Саакашвили очень вежливо, но настойчиво рекомендовали не лезть на выборы. А то ведь это не Порошенко, одним лишением гражданства дело не закончится...
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Какой бы зеленский ни был,но он в миллион раз лучше барыги.Думаю\.что потенциал у вовы есть.Главное,чтобы разумковы ему не навредили.
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Так все верят в его потенциал, но короля делает свита....и свита у Владимира Александровича еще та.... Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9701
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Большинство граждан Украины хотят мира и благополучия своей стране и даже критики преЗЕдента не откажутся от процветающей страны под его руководством Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3953 ....Но пока все эти мечты и желания выглядят утопией... Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5526
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ну, сравнивать наемного актера с президентом...
Сравни с реальным Президентом - Беней.
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какое же вы зебилоиды тупое стадо! неужели не чувствуете ручки Кало-мойкина? на выборах против Пети использовал тов. "СабАкова-РюкзАкова" как одноразовое изделие, а начал щеки надувать, привез его лучшего друга шашлычника))) и понесется кукареку-- "Аваков барыга", "бе-бе-бе...", "ме-ме-ме"... эх, деятели, совсем отупели, не учите классику-
Служил как пес, убили как собаку.
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Сервера со стульями уже вернули?Хватит нам мародера и барыги.Выбрали зеленского и правильно сделали.Вернуть назад-сделали бы то же самое.По пете тюрьма плачет.
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Иди в прокуроры , югик и королева всех тысячелетий заждались .
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Міхо використають, а потім викинуть. Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4021
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И будет опять плакать, что работы нет... Мама деньги дает...
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Mиша, на крыше у тебя хорошо получилось.
Ждём следующих гастролей, из которых тебя СБУ вытаскивать будет.
Выбирай: церковный шпиль, или труба канализации.
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Этот Карлсон еще наделает шороху в канцелярии: "бу=бу-бу-бу-бу!" Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2498
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Шаурмой под липами торговать ...вот твой уровень....
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Пришло время отплаты и расплаты.
Следите за Петей, будет удирать - за собой спи@дит даже телевизоры
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вы обещали что он удерет еще месяц назад И что нас, порохоботов, разгонят
Эх, зебилы, ничему вас жизнь не учит.
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Замутить бы порохоботам петицию - Николозовича на главного прокурора. Миша по виду человек добрый и незлопамятный - хороший для Пети вариант.
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Беня сам решит кто будет Генпрокурором, причем тут украинцы?
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Пока мы видим, как возвращаются все уроды в Украину. Портнов, бабушка Беня. Скоро и Азиров с Яныком прилетят.
А где же массовый отлет коррупционеров из Украины?
На очередной "рехверендум" уже подготовился идти? Давно с сепарами не лобызался?
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..5 - ть рочків потужних *реХформ свинарчуків * !
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Именно такой с дыркой голове и должен быть премьером в Украине .Самое главное его достоинство -он за людей ,не жлоб и не стяжатель.
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судя по всему напугали Мишу....
И должностей ему не надо, ни политики...
Понял Миша, что "диктатор" Пэтя за Бэней и записывать не достоин.... Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3678
У Бэни есть товарищ Корбан.... - Чик...., и не кушать никогда Миши больше хинкали..

А зе-фантики ожидали Мишу премьером...
Пичалька вот такая теперь...
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Такой был договор....гражданство в обмен на сидеть на жопе ровно и не ерзать..... Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3330
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В 2004 году президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Кахе Бендукидзе войти в грузинское правительство.[6] В июне 2004 года Бендукидзе стал министром экономики Грузии.

В декабре 2004 года покинул должность министра экономики и стал министром по координации экономических реформ. Занимался реформой экономики и реформой государственной службы. Принципом его деятельности стало «Грузия должна продать всё, кроме совести»[7][8]. Согласно докладу «Ведение бизнеса» Всемирного банка, при Бендукидзе в 2004-2007 годах Грузия стала самой реформируемой страной в мире. В частности, Грузия поднялась со 137-го до 11-го места в рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса, опередив Германию и Францию. Уже находясь в отставке, принимал личное участие в подготовке и проведении через парламент Акта экономической свободы Грузии.
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И где достижения Грузии ?
Создана и вооружена ракетным оружием новая армия ? Корабли до Луны и Марса когда полетят ? Население уже обеспечено медициной как в Израиле ?
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При этом он и о себе любимом не забывал..... и о своей семье....

Сестра - Нуну Бендукидзе, владеет строительной компанией в Грузии, деятельность которой активизировалась после возвращения Кахи в Грузию: завершено строительство элитного фитнес-комплекса «Ваке Фитнес» в центре Тбилиси, были куплены несколько туристических объектов в Аджарии, а также ГЭС на юге Грузии[24].
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Порошенко обиделся за отказ стать премьером и лишил гражданства Саакашвили.
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А шо работать преподавателям в университете Нидерландов Мише не понравилось,
МАЛО ПЛАТЯТ ЕВРОПЕЙЦЫ? И живут скромно - на велосипедах ездят
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Прикольно наблюдать зебила который из последних сил лез в дырку в заборе чтоб "стать премьером", а когда пролез оказался нафик никому не нужным)
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а чого він тоді їде взагалі? працювати ніким не хоче, в політику не збирається. по дахах стрибати? так у нас і свій клован є
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Таааак,гражданство Михо вернули,а теперь верните Мишу в Одесскую ОГА,чтоб прекратить мафиозный беспредел.
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Саахашвили кто-нибудь видит? А он есть. Он ещё говорящий. Каким же родом деятельности он займётся, когда приедет в Украину? Пойдёт во все тяжкие или будет размениваться по мелочам?
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"Прокурор Кулик рассказал" - дальше можно не читать.
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Я думаю, что Саакашвили - единственный честный и порядочный человек из всей нашей украинской шоблы - что предыдущей, что нынешней.
Он сделал Грузию процветающей, он имеет авторитет в мире, он способен зарабатывать собственными знаниями и желанный лектор в западных университетах.
Его видение будущей Украины - это не популисткий сериальчик, рассчитанный на дебилов, а реальная программа, рассписанная пошагово и чуть ли не почасово!
И я верю, что, если бы он имел рычаги для внедрения своей программы - через 5 лет мы жили бы в другой Украине.
Но сейчас нами собирается править узеленского со своей Компашкой недалеких "политиков", которые да, возможно ПОКА ничего не украли из бюджета, но которые не имею зеленого представления о гос. управлении на всех уровнях.
Так что для Михо сейчас главное - вернуться, скромно и тихо понаблюдать некоторое время (желательно не петь дифирамбы узеленского), а потом продолжить строить свою партию и идти на выборы, предварительно напомнив о своей программе развития Украины!
Возможно, это будет наш последний шанс, особенно на фоне того, что мы имеем сейчас - полный развал страны и договорняки с ****** под различными скрытыми и замаскированными действиями узеленского с его шапито, которые зебилам не дано раскусить.
А. Богдан имеет хорошо подвешенный язык и за словами "Да, Россия агрессор" отлично скрывает истинные намерения своего работодателя Коломойского (которому, не смотря ни на что большое спасибо за 2014й, но жизнь идет и его приоритеты, как мы видим, меняются).
Саакашвили, повторюсь, единственный порядочный, профессиональный и патриотичный человек.
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есть разница управлять пивным ларьком или супермаркетом?
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Один из первых указов новоизбранного Зе с раздачей гражданства Украины иранцу, россиянину, сирийцу, азербайджанцу.

КТО ОНИ? И чем заслужили такую честь?

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019

Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:

1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:

АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;

КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;

САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;

ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб»зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року
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Карлсон вернулся, теперь будет Зебобе трубу шатать. Интересно через сколько времени Зебоба лишит его гражданства снова.
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З кожним роком додається кількість умовлянь Міхо на прем'єрство, за яке він люто боровся проти Яценюка. І через те, що коаліція не брала його до уваги, він і почав ще лютіше боротись проти всієї влади. Скоро ******* зе це теж відчує. Він вміє тільки хаос створювати. Тому путін і переживав, що потрібно повернути ******* в Україну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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