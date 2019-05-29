 Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили

На вопрос о том, не боится ли он возвращаться в Украину из-за возбужденного против него уголовного дела экс-глава Одесской области ответил отрицательно, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Не боюсь. Два дня назад прокурор Кулик рассказал подробно, как фальсифицировали это дело, как президент Порошенко лично руководил этим. И это - уголовное преступление, и кто должен сидеть в автозаке мне понятно. Я думаю, что уже новый прокурор, он посмотрит на все эти дела, он будет некоррумпированный, и следствие, все на этом закончится", - подчеркнул Саакашвили.
Свое задержание и вывоз из Украины он назвал незаконным и заявил, что был готов сотрудничать со всеми правоохранительными органами.
"Когда меня незаконно захватили, вы говорили, что это была пограничная служба. На самом деле это были личные охранники президента Порошенко", - пояснил он.
Саакашвили добавил, что скучал за Украиной и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, а вот с возвращением в политику будет осторожным.
"Конечно что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут был частью какого-то там местного политического процесса... Я буду очень осторожен, пока туда еще раз попаду в этот процесс", - сказал бывший глава Одесской области.
На вопрос о том, хочет ли Саакашвили стать премьер-министром, он ответил: "Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности".
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.
Было бы идеально, если бы его двинули на премьера. Учитывая его рукожопость, как хозяйственника скрепный рывок взад, был бы быстрым и глубоким.
Кто эти все?
Сравни с реальным Президентом - Беней.
Служил как пес, убили как собаку.
Ждём следующих гастролей, из которых тебя СБУ вытаскивать будет.
Выбирай: церковный шпиль, или труба канализации.
Следите за Петей, будет удирать - за собой спи@дит даже телевизоры
Эх, зебилы, ничему вас жизнь не учит.
А где же массовый отлет коррупционеров из Украины?
На очередной "рехверендум" уже подготовился идти? Давно с сепарами не лобызался?
И должностей ему не надо, ни политики...
Понял Миша, что "диктатор" Пэтя за Бэней и записывать не достоин....
У Бэни есть товарищ Корбан.... - Чик...., и не кушать никогда Миши больше хинкали..
А зе-фантики ожидали Мишу премьером...
Пичалька вот такая теперь...
В декабре 2004 года покинул должность министра экономики и стал министром по координации экономических реформ. Занимался реформой экономики и реформой государственной службы. Принципом его деятельности стало «Грузия должна продать всё, кроме совести»[7][8]. Согласно докладу «Ведение бизнеса» Всемирного банка, при Бендукидзе в 2004-2007 годах Грузия стала самой реформируемой страной в мире. В частности, Грузия поднялась со 137-го до 11-го места в рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса, опередив Германию и Францию. Уже находясь в отставке, принимал личное участие в подготовке и проведении через парламент Акта экономической свободы Грузии.
Создана и вооружена ракетным оружием новая армия ? Корабли до Луны и Марса когда полетят ? Население уже обеспечено медициной как в Израиле ?
Сестра - Нуну Бендукидзе, владеет строительной компанией в Грузии, деятельность которой активизировалась после возвращения Кахи в Грузию: завершено строительство элитного фитнес-комплекса «Ваке Фитнес» в центре Тбилиси, были куплены несколько туристических объектов в Аджарии, а также ГЭС на юге Грузии[24].
МАЛО ПЛАТЯТ ЕВРОПЕЙЦЫ? И живут скромно - на велосипедах ездят
Он сделал Грузию процветающей, он имеет авторитет в мире, он способен зарабатывать собственными знаниями и желанный лектор в западных университетах.
Его видение будущей Украины - это не популисткий сериальчик, рассчитанный на дебилов, а реальная программа, рассписанная пошагово и чуть ли не почасово!
И я верю, что, если бы он имел рычаги для внедрения своей программы - через 5 лет мы жили бы в другой Украине.
Но сейчас нами собирается править узеленского со своей Компашкой недалеких "политиков", которые да, возможно ПОКА ничего не украли из бюджета, но которые не имею зеленого представления о гос. управлении на всех уровнях.
Так что для Михо сейчас главное - вернуться, скромно и тихо понаблюдать некоторое время (желательно не петь дифирамбы узеленского), а потом продолжить строить свою партию и идти на выборы, предварительно напомнив о своей программе развития Украины!
Возможно, это будет наш последний шанс, особенно на фоне того, что мы имеем сейчас - полный развал страны и договорняки с ****** под различными скрытыми и замаскированными действиями узеленского с его шапито, которые зебилам не дано раскусить.
А. Богдан имеет хорошо подвешенный язык и за словами "Да, Россия агрессор" отлично скрывает истинные намерения своего работодателя Коломойского (которому, не смотря ни на что большое спасибо за 2014й, но жизнь идет и его приоритеты, как мы видим, меняются).
Саакашвили, повторюсь, единственный порядочный, профессиональный и патриотичный человек.
КТО ОНИ? И чем заслужили такую честь?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб»зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року