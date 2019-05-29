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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1535) миротворцы (811)

 Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на странице в Facebook.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране", - написал он.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты.

"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - написал Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1992 года около 45 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях, - полковник Левчик

Зеленский: Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129434
 
   
 Топ комментарии
 
То були його телевізори, Вова буде керувати смартфоном.
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Для цього треба продати надлишок зброї і скоротити особовий склад. Є маса спеціалістів у цій царині. Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии" - Цензор.НЕТ 2853
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он все это сказал своей отборной русской речью, которой бы и москвичи позавидовали ?
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так ...всі "О" було замінено на "ААА" ...за "садовым кольцом" всі "кончали" стоя...
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та він ще не вивчив української - не встиг, або вчителі якісь слабенькі виявились
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Перевожу, украинские военные будут выполнять миротворческие миссии ( наши дети будут гибнуть за рашизм в Афганистане, Сирии короче во всяких африках вместо россиян) а в Украине будут уже рашисткие войска....
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Пэтя тоже верил шо мы Европа))
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Петя за собой повырывал со стенок телевизоры, единственное во что он верил - это в собственный гешефт.
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То були його телевізори, Вова буде керувати смартфоном.
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У театра Карабаса-Барабаса нет денег даже на телевизор ?
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да хватит уже верить и надеяться -работать уже начинай ,богомильный ты наш
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Для цього треба продати надлишок зброї і скоротити особовий склад. Є маса спеціалістів у цій царині. Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии" - Цензор.НЕТ 2853
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Верю, что наступит день, когда Зеленский снова будет вести свою "Лигу смеха" и "Рассмеши гомика"...
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Не будет он ее вести, после его преЗедентсва, баранам его шутки будут казаться не очень смешными
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ЗЕприВАТНИКИ может хватит вспоминать Порошенка Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 8093 а то такое впечатление что он досих пор у власти
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ну что вы к ним пристали - им не дали еще новых сценариев и методичек Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 4184
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Верую Госп... Свят, свят, избави от искушения... Президент всея Украины не делает, он ВЕРИТ. Вот и вам велит. Делать а... А эта... А это как, что? Иже еси у фейсбуси...
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Ща его братья по вере набегут и тебя - еретика бездуховнага, копытами то затопчут!
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Что значит "верю"?! А как же завершить войну за неделю?! В "слуге народа" другое анонсировалось Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 4516
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Для этого зеле надо ехать в донецк договариваться с сепарами. Но богдан и разумков сцут туда ехать вместо зеленского можна стефанчука послать, его не жалко, пойдет на подчеренок голодающим детям лугандона Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 7201
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Договариваться с сепарами бесполезно, они ничего не решают, с их главным - с великим Ху... бакланить нужно.
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А,шо пэтина двухнедельная уже завершилась?
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Петя через три недели после инаугурации освободил Славянск. А ЗЕ только в смартфоне кошечек лайкать может.
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з шутом малоросом українські військові можуть стати тільки аналогом білоруської "армії"
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Цензор отсеевай козломордых , заходить сюда стало противно .
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Порохососы,войну за неделю закончить обещал брехло Порошенко,а Зеленский старается ее закончить как можно быстрее
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Когда уже будет введено военное положение, введены визы с паРашкой и начнется наступление на Донбассе, вместо Петиных перемирий?... Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 5566
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Если Зеленский разберётся в сути Петеной войнушки то можно найти выход из этого тяжелого положения,
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Волкер уже доходчиво пояснил, что Украина сделала все, что могла...Петя обещал закончить АТО и это было до вторжения паРашки....нефиг манипулировать информацией...Что-то при Зеленском и Хомчаке стрелять не перестали...к сожалению...
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очень удобный мошеннический прием. никогда это в том же компоте...)))
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Ага. И для того чтобы "закончить ее быстрее" он пять лет прятался от повесток из военкомата в погребе.
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Нужно просто приказать перестать стрелять ! Это зе так легко, как в кино ! 😜
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Па далінам і па взгорью шла дівізія впірот.....
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25+ташоштакое?‏ @mononer002 18 ч.18 часов назад


Кто-то верит, что охрана допустила выход первого лица страны в выгодно отличающейся от окружающей среды одеждой? ****, нам одного Лешка хватило, ловившего сепаров по посадках под БОяркой... Ну или охрана сливает гидранта. Других вариантов нема.


Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 7373
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просто договорились с сепарами............. ЗРАДА!!!
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Маскировка 80 левел. В боевой обстановке - киздец всей группе.
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ну да, а пока зеля их считает агрессорами, а не миротворцами?? он даже с русским знаком весьма условно ))) угораздило Украину..
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только сперва освободительные функции ( а по отношению к кое кому и карательные ) выполнят Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 3608
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Позорные фотки Зеленского с фронта.Фииии воют порохоботы...Как можно...?-В голубой рубашке....Вот как надо посещать "передок".Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 7028
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Уровень активности зелебобов:
1 зе называет Украину проституткой - рот забит говном
2 зе берет на работу бывших рыгов - рот забит говном
3 зе нарушает законы и конституцию - рот забит говном
4 Порох расторг договор аренды за ПК и мониторы - АЗАЗА БАРЫГИ КОКОКО МАРОДЕРЫ1111!!один
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****, начальник Генерального штаба не знает как одеть бронежилет, Секретарь РНБО не знает где его кабинет, служба безопасности водит Клоуна по боевым позициям в белой рубашке, ... Пожалуйста, разбудите меня!!!
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Смотри выше как надо набухаться и идти до солдат
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Невже не видали нової методички і й надалі змушують поширювати флуд? А за це на "цензарі" банять. Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 6312
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Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии" У складі російських військ?
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Тебе подсвинок уродивый , подачка с барского стола дороже чем Украина . Закрий пельку , та не гавкай , бо закрою на завжди .
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Пока свинарник существует в сегодняшнем виде, этому не бывать. К сожалению...
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То нехай змінить рубаху з блакитної на зелену. Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 5981
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ты знаешь историю этого фото? Бутусов тебе уже объяснял, почитай. Даже Бутусов!
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Для этого надо просто перестать стрелять (с)...и все....
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Объявить перемирие,и подождать когда расейские чурки зайдут?так как сделал Порошенко?
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нуу...и скажите все... что это не "миротворчество"?))))
(раз перестали стрелять - все мир..раз! два!)
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ПрезЕдент говорить про те, що наші війська виб"ють загарбників з української землі і запанує мир!!! Так?
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ой...я что-то опять пропустил! (сходил попить кофейку!)))) игде же это он так сказал? )))
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Соевые а почему нет вони про Беню, может это как-то связано с Саакашвили?
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Очевидно, демократические выборы являются непригодным методом формирования власти в данной ситуации. Нужно прекратить этот балаган на ближайшие сорок лет; иначе следующий раз население изберёт на роль гетмана козу с барабаном.
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