 Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы вынесли только телевизоры. Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города. Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове / на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - рассказал он.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (концессия или другая схема). Я думаю, после объявленного заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, явлется не очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - добавил Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"



