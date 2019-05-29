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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10987) Калуш (32) ТЭЦ (56) энергетика (1062) Гройсман (4742) ДТЭК (83) Герус (21)

 Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Калушская ТЭЦ - это крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы вынесли только телевизоры. Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города. Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове / на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - рассказал он.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (концессия или другая схема). Я думаю, после объявленного заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, явлется не очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - добавил Герус.

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Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус 01
Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129432
 
   
 Топ комментарии
 
Воры. Может кабмин в полном составе должен пойти посидеть в тюрьме?
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Ну так единственная ТЭЦ которую еще не захапала банда Порошенко-Ахметова, конечно нужно было вывести из госсобственности.
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Зеленский,уже лето.Где посадки.Тут такое ворье,что ваша команда будет не успевать хвосты заносить.
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Зеленский,уже лето.Где посадки.Тут такое ворье,что ваша команда будет не успевать хвосты заносить.
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Гребут как перед смертью -- где НАБУ САП где МВД ??? Рейдерство идет полным ходом если их неостановить последнее растянут !!!
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Эти тоже прикорытники.Пора люстрировать петиных свинарчуков.А они на каждом более-менее доходном месте.Одни крадут,другие уничтожают клики событий по майдану,крыму,иловайску и так далее.
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а деякі придурки і далі наполягають ,щоб вибори краще проводились лише восени.. Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 3198


Щоб Уряд (команда дегенератів БПП-НФ)займався тим ,що вміє(дерибаном)
Щоб Луценко -генпрокурор і далі займався тим ,що найкраще вміє -"НІКУЯНЕРОБЛЕННЯМ"..
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а что собственно украли в данном случае? Допускаю, что запустили темную схему по дальнейшей продаже ТЭЦ господину Ахметову. Так включите этот объект в список объектов не подлежащих приватизации. Или отмените распоряжение Кабмина, а инициатора пригласите на беседу НАК
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Какой же это тайный непрозрачный способ, если об этом пишут все, кому не лень ?
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Цензор подыгрывает новой(гибридной) власти ?
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Противники старой власти делятся на две категории, - "ольгинские г**ноеды и местные мудаки.
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Воры. Может кабмин в полном составе должен пойти посидеть в тюрьме?
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Ну так единственная ТЭЦ которую еще не захапала банда Порошенко-Ахметова, конечно нужно было вывести из госсобственности.
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Такие вот завершающие потужные перемоги и рехвормы на последнем издохе этой власти.
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Герус как всегда врет
Калуш давным давно просил о передаче в коммунальную собственность этой станции.
Ему и отдали. Или Коломойского спрашивать?
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А о чем врет Герус? О том что тайно вывели ТЭЦ из гос собственности? Так почитай документ. Да и мало ли кто что просит. Ты со своей головой чаще дружи, порошавчик.
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пілять, зЕбіли, вивели з державної і передали у КОМУНАЛЬНУ!!! Проблема в чому, придурку? І чому тайно, якщо на засіданні кабміну, в присутності десятків свідків, під стенограму? Чи просто беня на неї види мав? А тут раз, і нема. Виходить, що не в держави вкрали, а в бені? Он в чому проблема.
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тому що її будувала вся ДЕРЖАВА і гроші в повині в державу.
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Насалик захапав все і всіх у Калуському і Рогатинському районах, так що найближчим часом украде і цю ТЕЦ
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2.5 тиячі НЕЕФЕКТИВНИХ держпідприємтв Уряд не передає.

а генеруючу ПРИБУТКОВУ компанію -ЗАПРОСТО ! )
бо хтось просив. Довго.
І НАРЕШТІ.
Подібні прохання Ахмєтова виконувались УРЯДОМ БПП відразу ))).
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Прізвища тих хто просив можеш назвати шокобот???
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Міська Рада міста Калуш
в повному складі.
І прошу не перекручувати мій титул Я ПОРОХОБОТ і це звучить гордо !
Бо всі порохобити - патріоти України ! А ти хто, гнида ?
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ну так відмініть цю постанову уряду..... і почніть розслідування
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Увага, зЕбіли, власником ТЕЦ стала ГРОМАДА МІСТА КАЛУШ. Вивели з державної власності і передали громаді (!), тобто у комунальну власність. Власником стало місто, на території якого ця електростанція розташована і на яке вона, та електростанція впродовж багатьох десятиліть викидає всяку гидоту, забруднює повітря і воду. То чому місто не може бути її власником?! А ну, зЕбіли, поясніть?! В чому проблема? І де тут мова про концесію чи безоплатну передачу. де тут хоч слово, що її хтось вкрав?
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порохнявый! а станцию "громада" строила? за свои? а на счет бла бла бла "загрязнения", то по логике у нас в кривбассе в "коммунальной" собственности должны быть и "криворожсталь" "коксохим" пять(!) гоков и еще туча предприятий, отравляющих воздух воду землю?!
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Шо будеш скавчать коли на сесії міської ради приймуть рішення про приватизацію ТЕЦ, бо гроші ннада? "Це правильно! нахєра її утримувати, а так інвестор зайде", таке будеш писати?
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а продать ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ не? совсем ни как???
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Напомни мне когда были последние открытые торги? Косатая единственный раз их провела. Усьо. А решение о приватизации коммунальной собственности принимает местный совет. И условия продажи определяет он. В основном сначала сдается в аренду а потом приватизируется арендатором. А можно и просто обанкротить "бо грошей нима" и за три гроша отдать Ахметке. Так и будет.
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Пэбил, а мегаполис Калуш потянет обслужить станцию, закупить топливо？
Нет. значит что？ а значит придет ахметджан и купит зза три копейки.
Л-логика. Не, не слышал？
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зЕбіл, а нахрена така станція, якщо вона збиткова? І чому ти впевнений, що то ахметка а не беня на неї своє пархате око не наклав? В чому проблема? А проблема в тому, що хтось з них дійсно вже готувався її прихватити, а тут облом. Одним рішенням кабміну вже не вдасться, тут ціле місто, от і скавулите. А місто просто так, за безцінь, як беня намітив вже не віддасть, навіть якщо й прийдеться. І за станцію, і землю, і за воду місту прийдеться платити, от маланці і сруть, а зЕбіли їм в тому помагають.
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маланці..
зебіли..
і взагалі -73 відсотки виборців України варто напалмом ... Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 8698

Всі Правильно зрозуміли порохобота ? ))
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Ігор Степанович, що за нік лівий, хватить шифруватися тут
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с каких пор передача собственности городу ,а значит людям которые ее построили и она их обслуживает это не правильно - ЭТО КАК РАЗ и ВОЗВРАТ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮДЯМ - теперь они могут регулировать цену электроэнергии ,на сессии горсовета - опять очередное вранье от Зе команды - так нельзя
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та вся проблема в тому, що беня або якась тварюка з зекоманди її і хотів вкрасти, а тут не вийшло, от і скавчать.
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согласен - но зачем же из нас всех делать идиотов - вот этого я не пойму
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ну так це стиль зекоманди - вважати, що навкруги одні ідіоти, на них все й розраховано.
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Не вышло украсть у зекоманды.А у кого вышло?Мутные у тебя методички.
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порохнявый! приведи хоть один(!) пример "ВОЗВРАТА СОБСТВЕННОСТИ ЛЮДЯМ"???? ******олы тупоголовые!!!
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А чем тебе этот пример не нравится..?? Передача собственности Громаде...это и есть передача людям..?? Или зебени считают что нужно было распилить каждому жителю лично по пять кило металлолома выдать..??
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легкий мыролюбный реформизм на посошок.
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Дмитрику, я якийсь час думав, що ти трохи розумніший. Але, на жаль, помилявся, ти таки придурок. Одна справа було критикувати "рехформаторів" за всяку херню, яку вони часами творили, а інше лягти під маланців. Мозок ввімкни і подумай, чим то все має закінчитись.
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..Мені ваші *маланці * (по твоєму ) що мародери - а одну пику ! Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 5482
Де українці !?
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У мене на сусідньому заборі щось подібне написано, але я перевірив - там дрова лежать. Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 8288ЗІ Хоча теж підписано Юрист.
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Зебіли, ви уважно читали? Вивели з державної власності у власність територіальної громади. А це пічалька для вічно голодного на державну власність Ігоря Валєрійовича. Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 7591
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у контексті того, що шоколадний педро з таким же гройсманом сформували ахметову практично 100% -ву монополію на постачання електроенергії населенню по всій Україні, твої конспірологічні закиди та обзивання оппонентів недоречні ( м'яко так кажучі). Справи - єдине і незаперечне мерило реальних намірів, котрі порошок ховав за брехнею та псевдо-патріотичною балаканиною.
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Це випливає з тексту розпорядження чи з ваших роздумів?
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не тупи. станцию вывели из госсобственности чтобы передать местным а местные мыролюбно передадут ее рыжей гниде. суть реформизма в том, что денег за передачу государство не получит.
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Как громада распоряжается имуществом, можно вспомнить недавний возврат ТЕЦ в Киеве и Смеле, когда долги громады превышают доходы.
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Как Вы с грабителями и насильниками страны мирно и дипломатично разговаривает еще так поговорите и узнает что стран сдана в аренду офшорной компании панамского патриота и Вы должны такую суму что Вам станет не до дипломатии
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Даже если он там и есть...то Гройсман на сегодняшний день действующий Премьер министр....рада его заявление еще не рассматривала....
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Пара десятков проворовавшихся мародеров решили,что они еще имеют право прихватить с
собой на последок пару сувенирчиков.Как те туристы из Египта. Петина школа.
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Противостояние вступает в решающую стадию Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 4575 . Интересно, как донецкие будут шатать лодку на Западной Украине Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 4549?

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Посмотри кому принадлежат облэнерго и облгазы в западной Украине
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А шо в этом плохого? Коммуна сама будет охранять объект от посягательств рыгов
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Пора для этих пухлячков требовать места в камерах...
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А что Гросю Верховная рада уже уволила..?? Когда ?? И если нет то откуда такая истерика от герпеса...??
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Инфа специально для ЗЕЛЕНЫХ БИЛЛОВ
При Янеке Клюев подгреб под себя весь рынок зеленой энергетики рядом указов Кабмина
И , когда в ЕС, солнечные батареи везде и солнечные поля тоже, в Украине БЕЗ КЛЮЕВЫХ МЫШЬ НЕ ЧИХАЛА.
Все это затормозило рынок электроэнергии.
А теперь Клюев все продал китайцам за хорошие деньги. А вы продолжайте возвращать рыгов , рабы
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президент може зупинити будь-яку постанову уряду.
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Если отменит...значит точно на эту станцию Беня свой глаз положил.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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