 Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы вынесли только телевизоры. Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города. Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове / на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - рассказал он.
"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (концессия или другая схема). Я думаю, после объявленного заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, явлется не очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - добавил Герус.
Щоб Уряд (команда дегенератів БПП-НФ)займався тим ,що вміє(дерибаном)
Щоб Луценко -генпрокурор і далі займався тим ,що найкраще вміє -"НІКУЯНЕРОБЛЕННЯМ"..
Калуш давным давно просил о передаче в коммунальную собственность этой станции.
Ему и отдали. Или Коломойского спрашивать?
а генеруючу ПРИБУТКОВУ компанію -ЗАПРОСТО ! )
бо хтось просив. Довго.
І НАРЕШТІ.
Подібні прохання Ахмєтова виконувались УРЯДОМ БПП відразу ))).
в повному складі.
І прошу не перекручувати мій титул Я ПОРОХОБОТ і це звучить гордо !
Бо всі порохобити - патріоти України ! А ти хто, гнида ?
Нет. значит что？ а значит придет ахметджан и купит зза три копейки.
Л-логика. Не, не слышал？
зебіли..
і взагалі -73 відсотки виборців України варто напалмом ...
Всі Правильно зрозуміли порохобота ? ))
Де українці !?
собой на последок пару сувенирчиков.Как те туристы из Египта. Петина школа.
При Янеке Клюев подгреб под себя весь рынок зеленой энергетики рядом указов Кабмина
И , когда в ЕС, солнечные батареи везде и солнечные поля тоже, в Украине БЕЗ КЛЮЕВЫХ МЫШЬ НЕ ЧИХАЛА.
Все это затормозило рынок электроэнергии.
А теперь Клюев все продал китайцам за хорошие деньги. А вы продолжайте возвращать рыгов , рабы
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