EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  377  2
Все про:Волынец (90) Львовщина (1661) обвал (152) шахта (820)

 На Львовщине произошел обвал на шахте, двое горняков погибли

Во Львовской области в селе Селец произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь". Погибли двое горняков.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стена школы обвалилась на Львовщине, травмировались 2 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3129431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Google оплачував щотижня онлайн роботу від 6600 до 7800 euros.i заробив перший місяць € 25873 від Google, працюючи вдома протягом 3 годин на добу. Навіть ті, хто є новим для цього, можуть легко заробити 200 + євро на годину, а заробіток може бути щeе більшимм з часoм ... oтримати більше тут
..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w­­w­­w­­.­­W­­e­­b­­J­­o­­b­­9­­9­­.­­C­­o­­m
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине произошел обвал на шахте, двое горняков погибли
 
 
 
 
 
 вверх