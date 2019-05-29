 На Львовщине произошел обвал на шахте, двое горняков погибли

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

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