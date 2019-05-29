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 Приступы удушья и кашель с кровью, - адвокат Велиляев сообщил об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Бекирова

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который удерживается в СИЗО оккупированного Симферополя, критически ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в комментарии "Крым.Реалиям" сообщил адвокат Ислям Велиляев, который 28 мая посетил подзащитного, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, помимо боли в сердце, головных болей, проблем с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови у Бекирова появились приступы удушья и кашель с кровью.

"Состояние здоровья ухудшается с пятницы [24 мая]. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель – с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", – рассказал Велиляев.

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На момент, когда защитник находился в СИЗО, Бекиров не ел уже 14 часов из опасений, что прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина.

Велиляев рассказал, что обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, бить во все колокола. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", – добавил адвокат. 

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26 апреля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом как минимум до 12 июня.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129430
 
 
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Как по мне к таким новостям нужно отключать комментарии. Тут обсуждать нечего.
Хотя если по сабжу, то человеку здоровья и выздоровления. Он в возрасте и проблемы с его здоровьем вполне имеют место быть. Но вот, если, взять к примеру Павла Гриба, молодой 20летний пацан и чуть ли там не умерает в СИЗО на расее, который всего лишь думал членом, как бы присунуть шмаре из беларуси. Дали реальный срок и новостей про него нету и здоровье как будто вернулось. Косить тоже нада уметь, а не ломать комедию аки наденька савченко
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Вбивати людину повільно, отримуючи від цього задоволення... Це ж норма для рашки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриступы удушья и кашель с кровью, - адвокат Велиляев сообщил об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Бекирова
 
 
 
 
 
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