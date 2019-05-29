 "Этот парень умеет слушать и умеет слышать", - Ефремов о Зеленском

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадському"
"Да, мы знакомы. Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году. - Ред.). Собралась большая компания ребят из "Квартала", и мы с ними разговаривали.
Я бы сказал, что этот парень умеет слушать и умеет слышать. Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались... А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент (Ефремов был главой фракции ПР в ВР в 2010-2014 годах. - Ред.)", - сказал он.
По словам Ефремова, у них состоялся интересный разговор: "И не только с Зеленским, у него и команда очень интересна. Тот самый Женя Кошевой".
"Их интересовали вопросы чисто государственного уровня. Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет.", - добавил он.
По его словам, крепких молодых людей намеренно завозили для провокаций и захвата административных зданий в Луганск из России. По словам Ландика Ефремов же лично дал команду тогдашнему председателю Луганского облсовета Валерию Голенко организовать эти "автобусные туры" для желающих подзаработать россиян.
- Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером этими же автобусами ехали в Россию, - рассказал Ландик.
Арест Ефремова состоялся благодаря показаниям Ландика на него. В СБУ еще не рассказали, что такого Ландик рассказал о своем бывшем однопартийце и коллеге по Верховной Раде. Ефремова Печерский райсуд столицы арестовал до 28 сентября 2016 года."
Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни.
Зв'язки з Ігорем Коломойським можуть негативно позначитися на репутації Володимира Зеленського (на фото)
Новий президент України Володимир Зеленський лише нещодавно заступив на посаду, але вже зараз до нього виникає чимало запитань. З одного боку він закликає до пришвидшення реформ та боротьби з корупцією, а з другого - його кадрова політика свідчить про зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Дискусії на цю тему підживлюють і постійні висловлювання з боку Коломойського в пресі.
Нещодавно підприємець у інтерв'ю для ділового видання Financial Times (FT) запропонував Зеленському оголосити дефолт за суверенним боргом України за прикладом Греції та Аргентини, а також припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Крім того, бізнесмен постійно наголошує на тому, що йому мають компенсувати нібито завдану шкоду внаслідок націоналізації "Приватбанку", яку він вважає незаконною. DW поговорила з експертами про можливі репутаційні втрати для Зеленського через контакти з Коломойським, а також економічні й політичні виклики, що постають перед Україною.
Очікування електорату та кредиторів
"Володимир Зеленський здобув президентський пост на хвилі протестних настроїв, але зробити щось позитивне йому буде значно складніше", - переконаний один із керівників аналітичної організації Фонд Карнегі в Європі Томас Де Ваал. У розмові з DW експерт також наголосив, що найближчим часом співпраця України з МВФ матиме ключове значення.
Примітним є й те, що гасла, з якими Зеленський прийшов до влади, почасти ідентичні вимогам МВФ. Скажімо, однією з передумов для продовження співпраці МВФ з Україною було створення в Україні антикорупційного суду та посилення боротьби з розкраданням бюджетних коштів і корупцією. Перед виборами Зеленський обіцяв українським виборцям домогтися перезавантаження політичної системи й обмеження впливу олігархів на українську владу. Вже ставши президентом, Зеленський став наполягати на якнайшвидшому ухваленні "реформаторських" законів.
На пришвидшенні реформ в Україні наполягають також і в Світовому банку (СБ), що кредитує реалізацію низки проектів в Україні. Про таку необхідність згадала зокрема й директорка СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у нещодавній розмові з Фондом Карнегі в Європі. На думку Кахконен, подальше втілення розпочатих реформ має пришвидшити економічне зростання.
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Дефолт по Коломойському: які наслідки для України
Представниця СБ вказала на потребу відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, завершення реформи енергоринку, посилення управління державними банками. Кахконен згадала також і про важливість активізації боротьби з корупцією та забезпечення фіскальної стабільності.
Виклики через борги
Водночас директорка Світового банку визнала, що перед Україною постануть макроекономічні труднощі внаслідок високого навантаженням на бюджет через погашення та обслуговування значних обсягів державного боргу в 2019-2021 роках. "Це потребуватиме залучення відповідного міжнародного фінансування та подальшої консолідації державних фінансів, щоб втримати визначені межі бюджетного дефіциту", - застерегла Кахконен.
З цією думкою погоджується й одна з керівниць консалтингової компанії Rasmussen Global Яна Кобзова. "Головне питання - чи вдасться Зеленському використати цю підтримку (громадян. - Ред.) таким чином, щоб можна було посилити оголошений ним курс реформ на демонополізацію, деолігархізацію та дебюрократизацію, а також чи зможе він домогтися таких змін", - сказала експертка у розмові з DW. Вода дадала, що у нового президента буде мало простору для маневру через відсутність у нього парламентської більшості.
Україна в карикатурах Сергія Йолкіна Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?
Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.
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Где-то это я уже слышал на Донбассе, как раз перед войной с РФ.
Володя, не верь никому, поступай по закону.
И тех, сепаров, нужно строго наказать, и этих, порошенковских воров, тоже очень строго наказать, чтобы неповадно было воровать, тем более, в военное время.
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