 Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в США и поэтому извините за задержку с комментариями, хотя я уже 9 месяцев не работаю в АП. Архитектура ситуацийнои комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить Информационный источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов", - рассказал Шимкив.
"Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной / главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП", - добавил он.
"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуацийнои комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнои деятельности АП. Оборудование переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ДУСи и уверен, что до сих пор в АП", - пояснил Шимкив.
"Вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую - это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе. Так случилось, что денег на строительство нормальной ситуационной комнаты у страны не было. Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупала ДУСя для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупки для ИТ потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности", - акцентировал он.
"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия. Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди (!) с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучение специалистов - вот что должно быть главным приоритеом", - резюмировал Шимкив.
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБо Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.
По этой логике, человек, получивший доступ к информации, составляющей гостайну, может слить ее на свой принесенный носитель и беспрепятственно вынести - носитель же его собственность.
Вся информация, необходимая для управления государством, уже содержится в программе, с которой ********* шла на выборы.
Система была построена так, что информация физически в АП не перемещалась. Ты когда-нибудь слышал про майнфреймы? Большие компьютеры, к которым дистанционно подключаются мониторы. На самих мониторах никакой информации нет и быть не может.
Тут примерно то же самое, а системы связи защищены, сертифицированы и остались на своих местах.
Т
Я как-то занимался передачей ПК с ДСК - так диски форматировали, потом вайпили. И акты соответствующие писали. Так это передача ПК с ДСК внутри одного ведомства. Это же опция по умолчанию.
не было фактической передачи данных а только картинки экрана
Все остальное высосано из пальца....
Зекоманда только через неделю задала себе вопрос: "А как узнать, что в стране происходит?"
И с ужасом обнаружила, что надо ставить свое оборудование.
Хотя чего им париться? Они же собираются где-то арендовать задание под АП? С опенофисом? Так никакой ТЗИ не даст разрешения включить хоть один комп с ДСК в таком здании. Будут из новостей Г+Г все узнавать.
Мосейчук лучшая кризисная телеведущая - оперативненько расскажет кого зарезали, кого ограбили, а кто сам в столб врезался
Смотрите ТСН - лучшую в мире
Телеслужбу
Страшных
Новостей
и как теперь ЗЕБЕня будет жарить шашлычки в ситуационной комнате?
Ни тебе лиги смеха, ни квартал на широченной плазме не посмотришь
А видео - это не данные? Бред какой-то
Мы знали что наши пожертвованные деньги это деньги в нашу защиту.
Порох делал как все, пожертвовав 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, в том числе на ПВО столицы государства - Киева
Ну а телевизоры б.у слабо было пожертуаты? Все закончился волонтер
а если нет, так будут собирать в ситуативной комнате в 19-30 и будут слушать по ТСН Г+Г шифровки от Бени
Вообще-то это уже шпионаж с саботажем...
розкачуй лодку десь в однокласніках...
Цитатник Петра Олексійовича :
Хтось дуже хоче розхитати лодку, комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, вигукуючи "Геть". Чому? Тому що працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо цього зробити, нам з такими не по дорозі[11]. - 3 березня 2017 року
Гарантую, що ніхто більше не потрапить в рейтинг "Форбс", знімаючи вершки з використання можливостей державних монополій, з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Держава ні для кого не буде більше дійною коровою.... Монополіям в електроенергетиці, так само, як і іншим монополіям, буде покладено край. .... - На засіданні РНБО, 06.05.2015 р.
Если я и вспоминаю какой-то период своей жизни - то это 60-е - начало 70-х (при раннем Брежневе)
Барижної натури колишнього Гаранта "що за копійку вдавиться"..
Взагалі-то питання йшлося про те ,щоб компроментуюча інформація не перейшла ВОРОГУ(для порохоботів ворог не стільки Росія,як зараз 73 відсотки виборців,що не проголосували за Пєтю)
А апаратура взагалі винесена -як виносять скотопадлючі квартиронаймачі ВСЕ З ХАТИ .
коли знімаються люстри ,розетки і навіть паркет..
Его должен бы знать хотя бы выдающийся финансист Данилюк.
Пусть проведет инвентаризацию в своем ведомстве, покажет, что пропало что-то стоящее на балансе. А потом будете хором голосить о пропаже имущества.
Починаючим.
взагалі-то буває.. )
коли відновлення інформації з жорсткого диску по вартості починає перевищувати можливості бюджету організації...
Метод Гутмана - алгоритм безопасного удаления данных (например, файлов) с жесткого диска компьютера. Метод разработан Питером Гутманом и Коллином Пламбом. Метод состоит из 35 проходов, ориентированных на уничтожение записей, закодированных методами MFM и различными модификациями RLL.
Выбор проходов предполагает, что пользователь не знает механизм кодирования, используемый диском, и потому включает в себя проходы, разработанные специально для трех различных типов приводов. Если пользователь знает, какой тип кодировки использует привод, он может выбрать только те проходы, которые предназначены для его диска. Для диска с различными механизмами кодирования требуются различные проходы.
Большинство проходов были разработаны для дисков, закодированных по схемам MFM и RLL. В относительно современных дисках эти старые методы кодирования не используются, что делает многие проходы метода Гутмана лишними.[1] Кроме того, примерно с 2001 года в конструкции жестких дисков ATA IDE и SATA включена поддержка стандарта «Secure Erase», что устраняет необходимость применения метода Гутмана при очистке всего диска.[2]
1. Хто взагалі давав дозвіл на винос техніки з АП.
2. А чи була взагалі хоч якась зачистка інформації. Хто її робив і на якій підставі.
3. Чи існує документальне підтвердження про те, що техніка перед виносом з державної установи пройшла перевірку на відсутність режимної інформації.
А информацию, которая является государственной тайной, с дисков стерли?
Да СБУ уже должна провести аресты с изъятием, пока их самих за такое не расстреляли.
Скажіть, а чім оці "професіонали" кращі за окупантів, які навіть унітази із вбиралень повивозили
тому...
я думав ,що це восени питання проходу Пєтіної солідарності у Парламент під питанням.
а це вже у липні ,якщо так далі піде ,у Пєті будуть трабли )
Судя по вашей зебильной логике вы глубоко уверены что все именно так и есть....
Там он говорит совсем другое. Вывод: все порохоботы, сторонники Порошенко, лгуны, воры, и проходимцы. Врали, воровали
5 лет, и сейчас продолжают!
Настав час проводити аудит Країни Я думаю українці будуть в шоці Скільки мародер сп@здив мільярдів доларів Вирубав лісів Завів на підставних осіб акцій підприємств Скупив за бесцінь під шалені відсотки ОГВЗ А також ж не погребував сп@здити пару ешелонів туалетного паперу.
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