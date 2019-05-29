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Все про:Администрация_Президента (1519) Порошенко (17561) СНБО (3198) Данилюк Александр (330) Шимкив (132)

 Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив

Бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив прокомментировал ситуацию с оборудованием ситуативной комнаты в здании АП.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в США и поэтому извините за задержку с комментариями, хотя я уже 9 месяцев не работаю в АП. Архитектура ситуацийнои комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить Информационный источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов", - рассказал Шимкив.

"Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной / главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуацийнои комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнои деятельности АП. Оборудование переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ДУСи и уверен, что до сих пор в АП", - пояснил Шимкив.

"Вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую - это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе. Так случилось, что денег на строительство нормальной ситуационной комнаты у страны не было. Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупала ДУСя для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупки для ИТ потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности", - акцентировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия. Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди (!) с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучение специалистов - вот что должно быть главным приоритеом", - резюмировал Шимкив.

Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив 01
Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив 02

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБо Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю

Источник: https://censor.net.ua/n3129426
 
   
 Топ комментарии
 
Пенсии, он тоже за свой счет платил? Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив - Цензор.НЕТ 5691
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угу, пэтя казну Украины всегда считал своим карманом
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осознал что ты тупой? Не беда, ты не один, таких целых 74%. Успокойся и иди работать.
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Для тех, кто пытается оправдывать вывоз серверного оборудования тем, что это частная собственность:
По этой логике, человек, получивший доступ к информации, составляющей гостайну, может слить ее на свой принесенный носитель и беспрепятственно вынести - носитель же его собственность.
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Не было там никакой информации, успокойся. Там были мультфильмы про Микки-Мауса и инструкции по вышиванию крестиком.
Вся информация, необходимая для управления государством, уже содержится в программе, с которой ********* шла на выборы.
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прочтите статью внимательно - смешно читать ваш комментарий))))
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Носитель - да. Информация - нет.
Система была построена так, что информация физически в АП не перемещалась. Ты когда-нибудь слышал про майнфреймы? Большие компьютеры, к которым дистанционно подключаются мониторы. На самих мониторах никакой информации нет и быть не может.

Тут примерно то же самое, а системы связи защищены, сертифицированы и остались на своих местах.

Т
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Вы делаете выводы на основании голословных утверждений Шимкива? Вывоз оборудования и носителей мог быть возможным только после проведения серьезной экспертизы ПО и информации, которая содержалась на носителях.
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А с чего вы взяли, что этого не было?
Я как-то занимался передачей ПК с ДСК - так диски форматировали, потом вайпили. И акты соответствующие писали. Так это передача ПК с ДСК внутри одного ведомства. Это же опция по умолчанию.
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А с чего вы взяли, что это было? Судя по тому, что произошло, АП было превращено в частную лавочку, в которой все решалось на уровне личных распоряжений "незаменимого".
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Понимаете ли, я программист. И немножко разбираюсь в сути вопроса
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программист, там Citrix и Netscaler стояли наверняка если тебе это о чем-то говорит
не было фактической передачи данных а только картинки экрана
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Вы не понимаете о чем говорите. Любая выводимая информация, включая видео, может перехватываться и сохраняться на системе клиента.
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Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности Источник: https://censor.net.ua/n3129426

Все остальное высосано из пальца....
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Ну да. Пороху надо было управлять страной, так он тратил на это личные деньги.

Зекоманда только через неделю задала себе вопрос: "А как узнать, что в стране происходит?"
И с ужасом обнаружила, что надо ставить свое оборудование.

Хотя чего им париться? Они же собираются где-то арендовать задание под АП? С опенофисом? Так никакой ТЗИ не даст разрешения включить хоть один комп с ДСК в таком здании. Будут из новостей Г+Г все узнавать.
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Зря вы так.
Мосейчук лучшая кризисная телеведущая - оперативненько расскажет кого зарезали, кого ограбили, а кто сам в столб врезался Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 3244

Смотрите ТСН - лучшую в мире
Телеслужбу
Страшных

Новостей
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Какое свинство со стороны Пороха!

и как теперь ЗЕБЕня будет жарить шашлычки в ситуационной комнате?
Ни тебе лиги смеха, ни квартал на широченной плазме не посмотришь Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 7718
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"По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные.."
А видео - это не данные? Бред какой-то
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В приципе, дон Петро относился к стране и к своему президенству как к своему собственному бизнесу. Поэтому и действует он в этой парадигме. АП была частной Петиной лавочкой по зарабатыванию бабок на схемах и распилах. Лавочка закрылась, собственник лавочки вывез оборудование. Все логично и нет никаких претензий...
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а волонтеры и сознательные граждане не относились к собственному государству как к своему личному бизнесу, когда броники и тепловизоры на себе через польскую границу перетаскивали и посылали СМС с пожертвованиями ВСУ.

Мы знали что наши пожертвованные деньги это деньги в нашу защиту.
Порох делал как все, пожертвовав 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, в том числе на ПВО столицы государства - Киева
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Да да я в курсе только не жертвовал 1,5 миллиарда гривен "на ВСУ" а давал вдолг под хорошие свинарчуковские проценты
Ну а телевизоры б.у слабо было пожертуаты? Все закончился волонтер
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Пусть Вова себе новые купит, за свои.

а если нет, так будут собирать в ситуативной комнате в 19-30 и будут слушать по ТСН Г+Г шифровки от Бени Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 525
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ага, так Петя себе покупал телевизоры, вернее "брал в аренду" ? ой я не могу какой наш дон Петро потешный за копеечку удавится арендоволонтер Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 5809
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Діло нев серверах, а в секретні інформації, яку поцупив Мародер друг Мєртвєчука.
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Да я думаю, эта информация давно была продана Путина, а это видать сервера вынесли, чтобы наладить розничную продажу баз данных на дисках для всех желающих.
Вообще-то это уже шпионаж с саботажем...
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Интересно, а вот во сколько раз должен упасть курс гривны чтобы население озаботилось своими собственными проблемами, и перестало обсуждать свинарчуков и распилы ?
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ольгінький ,ПНХ. Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 2925

розкачуй лодку десь в однокласніках...
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Шо? Не розкачуй човен, бо лєсопєдіста знудить?
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где то я эту риторику слышал... у вас хорошие учителя...)))
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цей вислів вже можна сказати "усталений" ))

Цитатник Петра Олексійовича :

Хтось дуже хоче розхитати лодку, комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, вигукуючи "Геть". Чому? Тому що працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо цього зробити, нам з такими не по дорозі[11]. - 3 березня 2017 року



Гарантую, що ніхто більше не потрапить в рейтинг "Форбс", знімаючи вершки з використання можливостей державних монополій, з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Держава ні для кого не буде більше дійною коровою.... Монополіям в електроенергетиці, так само, як і іншим монополіям, буде покладено край. .... - На засіданні РНБО, 06.05.2015 р.





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Це щоб було, як у вас в **********? Мабуть курс має впасти в декілька разів, як зробив Єльцин, щоб привести до влади миршавого *****.
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Интересно, а при каком президенте гривна упала в 3 раза?
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При том при котором страна перестала прожирать займы.
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Тогда вопрос с другого бока - почему население должно само решать свои проблемы, которые при бывшем президенте не уменьшились, а наоборот увеличились ?
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Вы будете вспоминать эпоху Порошенко как самый счастливый период своей жизни.
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Не смешите )
Если я и вспоминаю какой-то период своей жизни - то это 60-е - начало 70-х (при раннем Брежневе) Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 2460
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Олег привет, не корми тролля, это порохоботы.
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А взагалі то це питання - ІЛЮСТРАЦІЯ.

Барижної натури колишнього Гаранта "що за копійку вдавиться"..

Взагалі-то питання йшлося про те ,щоб компроментуюча інформація не перейшла ВОРОГУ(для порохоботів ворог не стільки Росія,як зараз 73 відсотки виборців,що не проголосували за Пєтю)

А апаратура взагалі винесена -як виносять скотопадлючі квартиронаймачі ВСЕ З ХАТИ .
коли знімаються люстри ,розетки і навіть паркет.. Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 459
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Слово "инвентаризация" форумным супер экспертам не знакомо?

Его должен бы знать хотя бы выдающийся финансист Данилюк.
Пусть проведет инвентаризацию в своем ведомстве, покажет, что пропало что-то стоящее на балансе. А потом будете хором голосить о пропаже имущества.
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73 квартал это и есть канал передачи инфы ворогу..))
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що , прямо все до "бялокамяної" передавалося без затримки у часі ?
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А можливі державні матеріали і інформація с грифом таємності, що зберігалися на дисках і серверах теж куплні за кошти порохла? Чи може, хтось може зробити експертну заяву, що перед передачею техніки пороху була проведена повна зачистка носіїв її пам"яті? Так вам любий навіть починаючий айтішнік скаже, що повної зачистки пам"яті в комп. техніці не буває. Цікаво, хто дав дозвіл на винос техніки цілої кімнати з АП? І це у нас сталося під час війни з Росією. Ганьба! Суцільний кримінал. Гидко слухати про це цинічне мародерство.
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Починаючий айтішнік скаже, що повної зачистки пам"яті в комп. техніці не буває.

Починаючим.

взагалі-то буває.. )
коли відновлення інформації з жорсткого диску по вартості починає перевищувати можливості бюджету організації...

Метод Гутмана - алгоритм безопасного удаления данных (например, файлов) с жесткого диска компьютера. Метод разработан Питером Гутманом и Коллином Пламбом. Метод состоит из 35 проходов, ориентированных на уничтожение записей, закодированных методами MFM и различными модификациями RLL.
Выбор проходов предполагает, что пользователь не знает механизм кодирования, используемый диском, и потому включает в себя проходы, разработанные специально для трех различных типов приводов. Если пользователь знает, какой тип кодировки использует привод, он может выбрать только те проходы, которые предназначены для его диска. Для диска с различными механизмами кодирования требуются различные проходы.
Большинство проходов были разработаны для дисков, закодированных по схемам MFM и RLL. В относительно современных дисках эти старые методы кодирования не используются, что делает многие проходы метода Гутмана лишними.[1] Кроме того, примерно с 2001 года в конструкции жестких дисков ATA IDE и SATA включена поддержка стандарта «Secure Erase», что устраняет необходимость применения метода Гутмана при очистке всего диска.[2]
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Дякую за подробиці. В контексті нашої розмови залишилося тільки отримати відповідь на питання:
1. Хто взагалі давав дозвіл на винос техніки з АП.
2. А чи була взагалі хоч якась зачистка інформації. Хто її робив і на якій підставі.
3. Чи існує документальне підтвердження про те, що техніка перед виносом з державної установи пройшла перевірку на відсутність режимної інформації.
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Зачем вам эти материи ? Займитесь танцами под музычку "здесь сияют витрины".
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А може справа в банальній цілі знищити всі матеріали, які можуть навести майбутнє слідство на кримінал порохла? Якби там не було, а матеріали і інформація, що мають державні інтереси на цій техніці безперечно були. І це є очевидний привід передачі цієї справи до ГПУ. Думаю, що нова АП неодмінно зробить відповідну заяву про зникнення техніки, яка могла мати на своїх носіях інформацію рівня національної безпеки.
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Как же смешно читать коменты тупых 3******. Какая информация храниться в твоем мониторе, а 3****?
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Моя техніка жодної хвилини не була в ситуативній кімнаті АП. Тому, порохоботе, що є на дисках моєї техніки, нехай тебе не харить. Це не твоя свинарчуківська справа. Уторопав?))
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Это ахренеть! А квитанции о покупке серверов Порошенко кому-то показывал, перед тем как вынести?
А информацию, которая является государственной тайной, с дисков стерли?
Да СБУ уже должна провести аресты с изъятием, пока их самих за такое не расстреляли.
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зачем квитанции? у него есть доставки и передачи арендованного оборудования арендатору.. какие проблемы?? правда дуракам этого не понять...
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Ха-ха, зашквар за зашкваром. Він жеш сам казав, як ця кімната створювалась, брались сервери і у держпідприємствах, і у Нацбанку - а зараз виявляється все за рахунок Петі....
Скажіть, а чім оці "професіонали" кращі за окупантів, які навіть унітази із вбиралень повивозили
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Україна помаленьку починає усвідомлювати..Якого жлоба мала Президентом Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 1451

тому...
я думав ,що це восени питання проходу Пєтіної солідарності у Парламент під питанням.
а це вже у липні ,якщо так далі піде ,у Пєті будуть трабли )
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Петя создал за свои деньги поэтому унес с собой. Что тут непонятного? Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 3987
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Какую..? Ту которая в твоих влажных мечтах..?? И как же он ее предал ***** без трепанации твоего черепа..??? Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 1426
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Не дамай що ти в Україні самий вумний.Петро теж так думав,та вибори програв.
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як і переважна більшість тутешніх коментаторів я теж ніхрена не знаю і мало в чому петраю. але все одно, Петро - барига, а Зеленський - сцикун Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 4668 . якби люди говорили й робили лише те, в чому компетентні, то коментарів було б у рази менше. та й прізвище президента було б інакше..
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Зебени...когда вы смотрите видео с Ютуба....где хранится это видео..?? Если вы замените у себя дома комп на новый...видео с Ютоба тоже пропадет..??
Судя по вашей зебильной логике вы глубоко уверены что все именно так и есть....
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Відео з Ютубу можно скачати,і воно буде на жорсткому диску,назавжди.
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Монітори та сервери з АП передані у сліпий траст, який Порошенко арендує за власний кошт, - Цеголко Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 2626
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Такой же слепой траст в который передал управление кварталом-95 глав3ебил?
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Еще один 3**** не знает как работает Radmin, но при этом плодит свои тупые высеры в Фейсбуках.
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"Продам б/у мониторы,телевизоры и сервера, недорого. Звонить ночью завхозу РОШЕН. Спросить Петю. тел.223-322. Посредникам не беспокоить."
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А розетки і настінне кріплення є в наявності - куплю не дорого!!!
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он там вроде и ракетный щит над киевом построил за свой счет - его сейчас тоже разбирают?
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Джавеліни у американців він також "арендував"???
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Читаем новость за 2018 год: "Ситуационная комната Порошенко имеет инфраструктуру, как в Белом доме, - Шимкив"
Там он говорит совсем другое. Вывод: все порохоботы, сторонники Порошенко, лгуны, воры, и проходимцы. Врали, воровали
5 лет, и сейчас продолжают!
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На момент прихода Порошенко в АП в 2014 году в этой комнате был банкетный зал от прошлой власти и Порошенко сделал из банкетного зала ситуационную комнату для себя и за свои деньги. При нормальной передаче власти будущий и действующий президенты могли бы встретиться и обсудить нужна эта комната или не нужна, но так как Зеленский всегда говорил, что на Банковой сидеть не хочет и вообще от бывшей власти ничего не хочет, наверное, решили, что не нужна.
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все правильно, лучше по OLX распродать все, чем отдавать этим клоунам
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Настав час проводити аудит Країни Я думаю українці будуть в шоці Скільки мародер сп@здив мільярдів доларів Вирубав лісів Завів на підставних осіб акцій підприємств Скупив за бесцінь під шалені відсотки ОГВЗ А також ж не погребував сп@здити пару ешелонів туалетного паперу.
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Шимкив разложил по полочкам, вообще всегда нравился его скурпулёзный подход к работе. Но для зебилов по ходу бесполезно вообще что-то разъяснять, думать-то нечем.
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Короче поняли Петро Олексийович головнокомандуючий бувший брал на прокат плазмы шо вам незрозумило ахахаха
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив
 
 
 
 
 
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