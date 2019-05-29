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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:амнистия (364) ВР (22966) Ефремов (1520)

 На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов

Обвиняемый в госизмене экс-глава фракции ПР в Раде Александр Ефремов не исключает, что может оказаться в списках одной из партий на досрочных выборах в парламент, но на амнистию соглашаться не собирается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадському"

"Я на скамье подсудимых!..Мне никто ничего не предлагал, если предложат, я рассмотрю эти варианты. Но, безусловно, не в какую-либо политическую силу я готов идти. Для меня не стоит вопрос любыми путями скрыться", - сказал он, говоря о том, будет ли он участвовать в грядущих парламентских выборах.

Вместе с тем, Ефремов отметил, что не согласится на амнистию: "Если возникнет вопрос амнистии - я не соглашусь на амнистию. Я буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело и, в конце я хочу, чтобы люди, которые три года занимались преступной деятельностью, ответили за это".

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Отвечая на вопрос, что он имел в виду под амнистией, он сказал: "У меня все статьи политические. И если разговор будет идти об амнистии территорий, которая прописана в Минском договоре (речь идет о пятом пункте Минских соглашений: "Обеспечить помилование и амнистию лиц в связи с событиями, которые происходили в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. - Ред.)... А вчера Зеленский заявил, что он готов сделать все для того, чтобы остановить войну".

Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129423
 
 
 Топ комментарии
 
73% это не электорат Зеленского, это электорат миллионов долларов, которые Россия потратила на дискредитацию украинской государственности путем дискредитации украинской власти. У 25 % нет слепой веры в Порошенка, но есть трезвая рассудительность - лучше/хуже для Укрианы, и есть иммунитет к манипуляциям России, ибо есть критическое мышление. Если России нужно будет убрать Зеленского, они просто против него запустят старую пластинку «все пропало» и 73 % также начнут зубожить и сбрасывать преступную власть, только в отличии от Порошенко эти 25% Зеленского не воспринимают вообще и он останется один. Пока умных людей в Украине не наберётся критическая масса, ничего хорошего эту страну не ждет, пока таких только +/- 25%, то пассионарное меньшинство, которое и тянуло всегда эту страну вперед.
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Ну при зекоманде...можно и до конца..... результат то уже известен.....не виновен.... рыг рыгу глаз не выклюет...
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Александр! А давайте вы в партию Чечетова. Партию высотников.
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Ну при зекоманде...можно и до конца..... результат то уже известен.....не виновен.... рыг рыгу глаз не выклюет...
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Юга, Юга, Юга - ты такая Петгова Генпрокугатуга ...
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Юге уже меньше двух месяцев осталось...а потом придет мАладой зеленый прокурор...с новым лицом...и все порешает...
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Ну, кто там прийде побачимо, а ось Югі часу вистачило тільки на добровольців та військових.
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Чеж ты такой быстрый Крым и кусок лугандона до сих пор не освободил???
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по цьому більше матіос спеціаліст
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Порохня між рейтузна. чому ця людина. будучи злочинцем. сидить без вироку всі роки правління бариги і югіка...
ви уроди уявляєте скільки ми матимемо виплатити йому з бюджету. коли зясується
що всі звинувачення це фількина грамота. як і більшість справ ГПУ...
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Ти такий розумний, напевне в дитинстві багато лайна їв, що знаєш який буде висновок?
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Зачем нам тут твои воспоминая о твоем детстве..?? Ну ел ты его ложками....и на здоровье....
Теперь понятно почему из тебя зебеня вырос... На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов - Цензор.НЕТ 1271
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Я стільки як ти з"їсти не міг бо за вами свинарчуками не встигнеш.
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Важен факт признания того что ты его ел..... и результат того что ты его ел тоже как говорится на лицо.... На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов - Цензор.НЕТ 3010
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Ти і зараз їси і це теж факт а наступні п"ять років тільки лайно і буде головною твоєю їжею.
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Зачем нам знать какой у тебя ежедневный рацион ...и твои планы на дальнейшее твое питание..?? Кушай мовчкы...не обляпывайся....
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На твоє корито не претендую.У вашому свинарнику своїх рил вистачає. По наїдайтесь хоч ви бо за п"ять років не наїлись парнокопитні.
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Кушай из своего...кушай...не обляпывайся.....не хватит беня с зебенями еще подольют....
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Яне твоєї свинячої вдачі щоб обляпуватись. Це у вас свинорилих так заведено щоб самім сидіти по вуха в лайні і всіх інших пообляпувати.
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Кушай....кушай....беня с зебенями еще насыпет...не переживай...голодным не останешься....
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самое интересное это про "зекоманде"...
**************** 5-ть лет осудить не могут а виноватые у них те кто их ************...
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Ст 111 УК
Статья 111. Государственная измена
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Посадите єтого сепара так как он хочет На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 1045
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я рад познакомиться с бабой Вангой и кто же тебе сердешному так будущее помогает предсказывать? путин наверное помогает?
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Это я в программе на первые 100 дней чувака с ксивой презЕдента прочитал... которую анонсировала рябая кепка.... На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов - Цензор.НЕТ 3943
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И обязательно с восстановлением в должности.
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А как же....еще и компенсацию выплатят.....из карманчиков зебеней вытянут...и выплатят....
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Та если бы из их карманов то еще полбеды.
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За 5 лет обвинений ни каких , не посадили , а тут опять Зеля виноват
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Да никто чувака с ксивой презЕдента ни в чем из того что было не обвиняет.... речь идет о том что чувак с ксивой президента исправит эту вопиющий "ошибку"...и "не справедливость"..... и товаришЧ пойдет с чистой совестью...и на скамейку в верховую раду....
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73% это не электорат Зеленского, это электорат миллионов долларов, которые Россия потратила на дискредитацию украинской государственности путем дискредитации украинской власти. У 25 % нет слепой веры в Порошенка, но есть трезвая рассудительность - лучше/хуже для Укрианы, и есть иммунитет к манипуляциям России, ибо есть критическое мышление. Если России нужно будет убрать Зеленского, они просто против него запустят старую пластинку «все пропало» и 73 % также начнут зубожить и сбрасывать преступную власть, только в отличии от Порошенко эти 25% Зеленского не воспринимают вообще и он останется один. Пока умных людей в Украине не наберётся критическая масса, ничего хорошего эту страну не ждет, пока таких только +/- 25%, то пассионарное меньшинство, которое и тянуло всегда эту страну вперед.
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пецю посадють...

а ты не воруй....
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Это девиз регыАналов... А медведчука садить надо? Ответь...
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А Поросьонко ні рузу не причетний до "дискредитации украинской государственности"? По "трезвой рассудительности" хай краще крадуть поцріоти ніж дістанеться раісі?
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Краще щоб кацапи не підкидали своїх умняків тут.
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вот ты написал много буков, думаешь что умный, а фактически так и не понял что произошло... вороватый Порошенко с бездарным правительством и продажными депутатиками довели страну до нищеты и народ, который просто хочет жить проголосовал против Порошенко. В результате нашим президентом в течении пяти лет будет Зе. твоя слепая вера в святость лавочника смешна и наивна, априори не бывает честных барменов и торгашей.
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А вы номерные неподкупные ? Строчите за 11.80
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Александр! А давайте вы в партию Чечетова. Партию высотников.
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Что то мне подсказывает что ему и в партии "зажисть" будет неплохо.... в коалиции с партией "слуга урода".....
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Если пять лет я думал что ты будешь сидеть по полной программе то теперь абсолютно уверен что тебя в скором времени оправдают и выдадут компенсацию
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Ну и правильно, идешь в зекоманду и все, не виновен...
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шобы параша-нко сидел в соседней камере...
паскуды одной партии...
бывших рыгионалов не бывает...
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Ефремов мелкая сошка, вот бы мертвячука посадить На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 1353
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в третью камеру....
а в четвёртой, в Гааге, кацапский милошевич - *****, повесился бы...
СЛАВА УКРАИНЕ...!!!
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Так кого в начале посадить? Кто у тебя первый??
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Выход для слуги народа Зе https://youtu.be/dxOei9eEVlc
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мечты сбываются На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 6414 так уже вся шобла в украине
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Так мантульные места могут оказаться самыми безопасными.
Где Лазаренко скрывался? В американской тюрьме! Вор-вором, а соображает хорошо.
Отсидел, вышел ЖИВЫМ и начал честную жизнь честного человека с чистого листа.
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Це мабуть "Мародер" винен що рига випустять на волю.
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Верни вкладчикам Укркоммунбанка деньги, которые ты раздавал боевикам, мразь.
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Похоронили , твари , будущее Донецка и Луганска ради своих амбиций .Сколько жизней загубили и судеб искалечили ....Гореть вам всем в аду . А Украина выстоит .
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Уже сколько дней у власти Зеленский,а ничего и не меняется,интересно нашёл он себе комнату в Киеве ,чтобы вести дела? На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 6700
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Предлагаю петицию, о новом офисе президента в стиле лофт . Как думаете, наберёт нужное количество голосов?
На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 992
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Кто "хотів змін" - не прогадали! Столько "змін" в такой короткий срок не творил даже овощ!
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Не волнуйся выйдешь,у потроха ни один регионал не посажен,они для него свои хлопцы.
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Верни вкладчикам Укркоммунбанка деньги, которые ты раздавал боевикам, мразь.
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Ефремов какой то странный он чё ещё орден СУТУЛОВА хочет получить?
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да посадить его на бочку с порохом, пущай полетает...
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Держись, Шурик! "Легитимный" уже на подходе На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 7730.

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А ЗЕкоманда как считает, должен Ефремов сидеть или нет???
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если всё так просто, то почему так долго, где приговор...иначе брехня получается свинячая
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чем дальше, тем "веселее" - и этого выпустят и к кормушке пристроят, и Штепу к нему в помощники, и компенсацию морального вреда получат, а там, глядишь, ефремка и прочих дружков по партии подтянет в команду к Зе. Не, ну а шо??? надежные люди, верные соратники кремля и вечнолегитимного На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов - Цензор.НЕТ 9982
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Це Юга у нас просто ефективний прокугор.
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Ефремову за 5 лет войны нет приговора за содеяные преступления им и его соратниками.Понятно,судебная система виновата,а кто же мешал Порошенко,парламенту изменить "судебную систему",у которой свои понятия.Или может договорняк,пересидеть рыгам тихо до лучших времен.
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точно, вони хотіли захопити галактіку
та путєн їх випередив: першим захопив
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сколько можно мудохаться с единственньім изменником сепаром родиньі которьій один из многих начал войну? 15 лет с конфискацией имущества у красномордого вождя сепаров.сколько можно с ним ялозиться уже....?*а если чесно не его одного мудохать только...там с ним должньі сидеть вся банда сепарни донбасятской...с регионалов партии.
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Виновные .в безусловном издевательстве над Ефремовым должны понести суровое тнаказание.Если конечно , в Украине существует Закон!
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точно! а він-то лише створив ЛНР! невинна людина, майже святий
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зачем єтому сепару амнистия, он уже и так два раза пересидел лишнего по закону ГАДИ
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Паходу, красномордый надумал из себя Зою Космодемьянскую наряжать...
Флаг тебе в жопу, падла ты красномордая !!!
Будешь сидеть !!! Я сказал...
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Ну остался последний шажок - возвращение прохвессора...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов
 
 
 
 
 
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