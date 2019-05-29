 На амнистию не соглашусь. Буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело, - Ефремов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадському"
"Я на скамье подсудимых!..Мне никто ничего не предлагал, если предложат, я рассмотрю эти варианты. Но, безусловно, не в какую-либо политическую силу я готов идти. Для меня не стоит вопрос любыми путями скрыться", - сказал он, говоря о том, будет ли он участвовать в грядущих парламентских выборах.
Вместе с тем, Ефремов отметил, что не согласится на амнистию: "Если возникнет вопрос амнистии - я не соглашусь на амнистию. Я буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело и, в конце я хочу, чтобы люди, которые три года занимались преступной деятельностью, ответили за это".
Отвечая на вопрос, что он имел в виду под амнистией, он сказал: "У меня все статьи политические. И если разговор будет идти об амнистии территорий, которая прописана в Минском договоре (речь идет о пятом пункте Минских соглашений: "Обеспечить помилование и амнистию лиц в связи с событиями, которые происходили в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. - Ред.)... А вчера Зеленский заявил, что он готов сделать все для того, чтобы остановить войну".
Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.
Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.
23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.
ви уроди уявляєте скільки ми матимемо виплатити йому з бюджету. коли зясується
що всі звинувачення це фількина грамота. як і більшість справ ГПУ...
Теперь понятно почему из тебя зебеня вырос...
**************** 5-ть лет осудить не могут а виноватые у них те кто их ************...
Статья 111. Государственная измена
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Посадите єтого сепара так как он хочет
а ты не воруй....
а ты радуйся...
еще и компенсацию выколотит
паскуды одной партии...
бывших рыгионалов не бывает...
а в четвёртой, в Гааге, кацапский милошевич - *****, повесился бы...
СЛАВА УКРАИНЕ...!!!
Где Лазаренко скрывался? В американской тюрьме! Вор-вором, а соображает хорошо.
Отсидел, вышел ЖИВЫМ и начал честную жизнь честного человека с чистого листа.
та путєн їх випередив: першим захопив
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Флаг тебе в жопу, падла ты красномордая !!!
Будешь сидеть !!! Я сказал...
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