EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1734  22
Все про:Европа (1125) Литва (1313) Туск (469) Грибаускайте (188)

 Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета

Завершающую срок полномочий президента Литвы Далю Грибаускайте дипломаты и политики называют в числе претендентов на пост председателя Европейского совета вместо экс-премьера Польши Дональда Туска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На этих переговорах также решается, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК), Европейский Центробанк и внешнеполитическое ведомство ЕС. Во время дискуссий будут оцениваться и качества кандидатов, и государства их происхождения.

Издание DELFI перечислило сильные и слабые стороны президента страны - с прицелом на должность председателя Европейского совета.

У Грибаускайте большой европейский опыт - она 10 лет участвует во встречах лидеров ЕС, до этого она работала еврокомиссаром по бюджету и представляла Литву в Брюсселе в качестве министра финансов. Литовский президент - самый резкий критик России среди руководителей ЕС, как-то она звучно назвала Россию "террористическим государством". Большинство европейских политиков расположены к диалогу с Москвой. С другой стороны, если председателем ЕК станет более пророссийский политик, то оба лидера могли бы уравновешивать друг друга. Д. Грибаускайте известна в Брюсселе своей прямолинейностью и резкой риторикой. Ее сторонники могут называть альтернативой непопулярным бюрократическим речам, но критики сомневаются, сможет ли она согласовывать различные позиции в поисках компромисса. Грибаускайте заметна в Европе как правоцентристский политик, хотя она и не состоит в объединяющей правых Европейской народной партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма

Кроме Грибаускайте, в числе кандидатов из региона упоминаются болгарский экономист Кристалина Георгиева, словацкий дипломат Марош Шефчович, экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис.

Поскольку в ЕС очень тщательно следят за гендерной составляющей, то, помимо Д. Грибаускайте и К. Георгиевой на важные посты могут претендовать политики из Дании Маргрет Вестагер и Хелле Торнинг-Шмитт, а также глава Международного валютного фонда - француженка Кристин Лагард.

В Украине завершающую каденцию президента Литвы знают как большого друга Украины и, пожалуй, одного из немногих политиков, которые не боятся называть вещи своими именами: к примеру, Россию - агрессором и оккупантом по отношению к Украине.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что продолжит курс своей предшественницы Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине, сообщили в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменения в Украине возможны, если Зеленский сможет воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавит наконец олигархическую систему, - Грибаускайте

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что Литва предаст своих партнеров в Украине", - рассказали в представительстве.

Отмечается, что Науседа также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Источник: https://censor.net.ua/n3129420
 
   
 Топ комментарии
 
о! то було б дуже чудово!!! неймовірно чудово! казково!!! (най так і станеться!!!)
 показать весь комментарий
 
было бы отлично конечно...
Но рашка и ее сателлиты будут резко против....
так что вряд ли... Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета - Цензор.НЕТ 3992
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Она, как никто другой , заслуживает этого поста! Она умница !
 показать весь комментарий
 
было бы отлично конечно...
Но рашка и ее сателлиты будут резко против....
так что вряд ли... Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета - Цензор.НЕТ 3992
 показать весь комментарий
 
 
Рашка не является членом ЕС, поэтому пох.., будет она против или нет..
 показать весь комментарий
 
 
о! то було б дуже чудово!!! неймовірно чудово! казково!!! (най так і станеться!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Для Украины, к сожалению, это не имеет значенияю Не так важно будет выражать обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине. Будет это Грибаускайте или кто-то другой...
 показать весь комментарий
 
ну да лучше же вообще не выражать... не так важно? ну так давайте кого то из ******* венгерских
 показать весь комментарий
 
 
Ни Вы ни я не повлияем на выбор председателя Совета Европы. Одно дело - представлять интересы своего государства, но совершенно другое - интересы ЕС.
 показать весь комментарий
 
Кстати в Литве за Непоседу проголосовало тоже 70% населения, но там не было альтернативы как у нас в виде Петра Алексеевича. Посмотрим как он нарулит там у них, главно шоб не как зе у нас
 показать весь комментарий
 
 
Барыга собирался после президенства продолжить экспансию на Европарламент. Шо то пошло не так?
 показать весь комментарий
 
Не путайте "святое и праведное"...Украина еще не в ЕС, поэтому о Европарламенте можно только мечтать...
 показать весь комментарий
 
Напомнить его обещалки 2014 года выпуска? Все ходы записаны. За 5 лет ничего святого и праведного сделано не было.
 показать весь комментарий
 
Тримаю кулаки за Далю! Це було б більше, ніж супер!
 показать весь комментарий
 
 
ти щось наплутав - Даля це не юля....
 показать весь комментарий
 
Удачи Дале.Очень нравится этот Человек своей принципиальностью и честностью.
 показать весь комментарий
 
 
Google оплачував щотижня онлайн роботу від 6600 до 7800 euros.i заробив перший місяць € 25873 від Google, працюючи вдома протягом 3 годин на добу. Навіть ті, хто є новим для цього, можуть легко заробити 200 + євро на годину, а заробіток м0жеe бути щe більшим з часoм ... oтримати більше тут
..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w­­w­­w­­.­­W­­e­­b­­J­­o­­b­­9­­9­­.­­C­­o­­m
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета
 
 
 
 
 
 вверх