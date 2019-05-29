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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:гражданство (960) Саакашвили (2713)

 Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций в Украине.

Об этом рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заявил Саакашвили.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129419
 
   
 Топ комментарии
 
..Краще ..які *свині * повтікають !? Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій - Цензор.НЕТ 3003
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Украину ждет такой срач и хаос. Эта страна в очередной раз обречена. После последних выборов президента это стала ясно на 100%
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Вся різниця в тому, що при Петрові ніхто про таке слово як дефолт і подумати не міг, а коли вибрали президентом коломойського 73% зебілів наче оскаженіли і топлять за крах економіки і країни. Але ж для вас головне:
Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій - Цензор.НЕТ 499
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Тут процентів 80 трольні, яка вважає свою думку істиною, плюс до того влаштовують срач і запаребрики. Ми всі гетьмани: - десь так сказав і буратіна. Тут я з ним згоден.
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Поросячую ботоферму . как и козломордую , рвет на части одна фамилия Саакашвили . Шо мы и наблюдаем .
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політичний та економічний експерт Борис Кушнірук:

"Те, що цей парламент виявиться таким же вироком новообраному президенту: як пан Зеленський казав Порошенку "я є вироком вам", так от точно так же наступний парламент буде вироком самому пану Зеленському. Тому що, крім того, що це буде, скоріше за все, дуже слабкий, непрофесійний і з морально-етичної точки зору далеко не найкращий парламент, який можна було собі уявити, крім того, потрібно розуміти, що світ занурюється в нову хвилю глобальної кризи", - заявив він.

"Панове, у світі насувається глобальна криза, причому дуже потужна, з дуже потужними негативами. І якщо ми опинимось з неврегульованим питанням співпраці з нашими партнерами, якщо ще почнуться ці ігри з дефолтом, якщо ми получимо хаос внутрішній в інтересах певних персоналій, в першу чергу Коломойського, то в цьому випадку ми зануримось вже в наступному році в таку потужну соціально-економічну кризу, за якою неминуче послідує політична криза і хаос в країні, якого ми навіть собі уявити не можемо. І нам весна 2014 року може здатися дитячим садком. І мене це лякає насправді значно більше, ніж те, хто зараз пройде з цих політичних сил в парламент", - додав він.
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Как раз время смены глав обладминистраций.
Нужно ехать в Одессу и наконец-то показать как нужно проводить реформы.
Сейчас же никто мешать не будет?
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Пожизненное светит Свыне, после того как сменят генгокулола
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Не надо смешить народ, он и так на пределе...
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Свынорылым смешно? По-моему у них пуууканы рвет от страха.
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Не делайте себе нервы даром, как-будто бы никто не ожидал подобного расклада...
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Саак заявил, что не имеет ни каких политических амбиций.
Вопрос: А наХ ты сюда едешь,растение конченое ?
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Чей это опрос? Хочу за Мишу проголосовать.
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Потому что тут придурков готовых встречать его хлебом и солью хватает . А вот в Грузии его ждут с наручниками . Туда он ехать боится . Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій - Цензор.НЕТ 9005 .
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Избрание Зелупенфюррера имело задачу внести в Украину хаос во власть, общество,и поХ какой ценой. Возвращение грузинского обрыгана этому подтверждение. Что будет с криворожским чмом уже никого не волнует
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Свынофэрма - это совсем не то, что нормальные люди называют властью и обществом Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій - Цензор.НЕТ 4751
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А этого свынорылого и фамилия соответствует. Как не свынарчук, так де - Дуренко Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій - Цензор.НЕТ 6742
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страна 404? Это же кремлеботский мем... Тьфу на вас, боты
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Этот кремлеботкий мем, вы, малороссы воплотили в жизнь. Теперь это уже не мем, а реальность, тупица.
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точно кремлебот... Вали отсюда, холоп путинский
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Я так понимаю, на ЦН надо заходить вечером, когда 73% сидят с миской жрачки на коленках и смотрят про Голобородько. Иди работай, тупица. Хватит у мамки на шее сидеть.
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Уже разочаровал.Народ ждет Зорро, народного мстителя, ястреба !!!
" Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться.* Действительно нет никаких политических амбиций.
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Mиша, тебя давно на киевской крыше не видели. Скучно.
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Карлсона восстанавливают на «работе».
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед, перед посадкой в самолет, грузинского реформатора, лидера «Руха новых грузинских сил» в киевском ресторане «Сулугуни» обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили Губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за Саакашвили тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что Михо на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» Порошенко и устраивать в Киеве Майданы.
Не откажутся они это сделать вторично, чтобы отобрать голоса у демократических сил и внести очередной раскол.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии.
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А что, в Нидерландах хуже , чем в Украине? Или в Грузии?
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В мутной воде легче рыбу ловить. В Нидерландах и Грузии вода чистая. В Украине мутная, вот и "рыбаки" свою "рыбу" ловят.
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Повторяю для тупых - если бы Мишу интересовали деньги или власть в чистом виде - он бы получил и то и другое от вашего пахана Пороха одним щелчком пальцев.
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😂😂😂﻿ Для тупых? Хм, как интересно... Значит Миша альтруист и просто хочет всем добра. Понятно, понятно. Может ему на Далай-Лама заявку подать? 😂😂😂﻿
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Не альтруист , а идеалист. Тебе продажному боту никогда не поверить в существование таких людей, ты из другого материала, канализационного.
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Ну и... А что ну и- покращення то нету. Ничего нет- насчет тарифов, голова уже заявила: нет возможности понижать. Отчего ж так- они же "завеликi"? Чи про завеликисть збрехано? Войну невозможно остановить- и снова вопрос- она ТАК выгодна Порошенко, что Зе ничего с тем не может поделать? Коррупция уже пабидённая валяется? Что из того, что якобы- ЯКОБЫ обещал Зе хотя бы ПЫТАЕТСЯ выполняться и кем? Учителя, пенсы тоже чего ждут? Оплату сватами или... А, ну да- как обычно- Порошенко... Ну, ржем дальше. Пока ржем...
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У Сааки не политических амбиций? В этом месте надо смеяться, или как?
Лживая, двуличная истеричка. Я тебя Мишка насквозь вижу. И я не один такой умный.
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а я тебя насквозь вижу. Ты примитивный бот.
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и кремлеботы тут, выполняют многолетний завет ***** мочить Саакашвили.
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Лучше бы Михо избрали президентом
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Уже избирали в Грузии... Теперь его там ждут с тюремным сроком...
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Странно, тюремный срок, а по Европе и Америке разьезжает без проблем. Может потому что и в Европе и в Америке преследование Саакашвили новой грузинской властью официально признали политически мотивированным? Только наивные кремлеботы об этом "не знают".
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А за что срок дали?Что-то украл или кого-то убил?
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Похоже на Сака надеются все.Одни,что он надерет задницу Порошенко а другие Зеленскому!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций
 
 
 
 
 
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