 Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

Об этом рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заявил Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" не возьмет Саакашвили в список, - Разумков

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.