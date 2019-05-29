 Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

Об этом рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заявил Саакашвили.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.
"Те, що цей парламент виявиться таким же вироком новообраному президенту: як пан Зеленський казав Порошенку "я є вироком вам", так от точно так же наступний парламент буде вироком самому пану Зеленському. Тому що, крім того, що це буде, скоріше за все, дуже слабкий, непрофесійний і з морально-етичної точки зору далеко не найкращий парламент, який можна було собі уявити, крім того, потрібно розуміти, що світ занурюється в нову хвилю глобальної кризи", - заявив він.
"Панове, у світі насувається глобальна криза, причому дуже потужна, з дуже потужними негативами. І якщо ми опинимось з неврегульованим питанням співпраці з нашими партнерами, якщо ще почнуться ці ігри з дефолтом, якщо ми получимо хаос внутрішній в інтересах певних персоналій, в першу чергу Коломойського, то в цьому випадку ми зануримось вже в наступному році в таку потужну соціально-економічну кризу, за якою неминуче послідує політична криза і хаос в країні, якого ми навіть собі уявити не можемо. І нам весна 2014 року може здатися дитячим садком. І мене це лякає насправді значно більше, ніж те, хто зараз пройде з цих політичних сил в парламент", - додав він.
Нужно ехать в Одессу и наконец-то показать как нужно проводить реформы.
Сейчас же никто мешать не будет?
Вопрос: А наХ ты сюда едешь,растение конченое ?
" Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться.* Действительно нет никаких политических амбиций.
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед, перед посадкой в самолет, грузинского реформатора, лидера «Руха новых грузинских сил» в киевском ресторане «Сулугуни» обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили Губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за Саакашвили тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что Михо на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» Порошенко и устраивать в Киеве Майданы.
Не откажутся они это сделать вторично, чтобы отобрать голоса у демократических сил и внести очередной раскол.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии.
Лживая, двуличная истеричка. Я тебя Мишка насквозь вижу. И я не один такой умный.
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